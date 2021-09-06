Очередная подстава: как не попасть на 5000 рублей?

Почему автоматический весовой контроль блокирует дороги — и что делать нам.

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Областное шоссе вдалеке от Москвы. Две полосы, по одной в каждую сторону. Где-то впереди едет груженый лесовоз с прицепом, собравший за собой хвост из машин метров на 300. Где можно — люди обгоняют. Но тут начинается длинный участок со сплошной линией, а грузовик вскоре… останавливается прямо посередине дороги. Водитель издевается?

И да, и нет. Просто перегруженный лесовоз подъехал к пункту автоматического весового контроля. Таких становится всё больше по России, и ставят их специально таким образом, чтобы их невозможно было объехать. Ни по другим дорогам, ни по обочине или встречной полосе: справа и слева — отбойники, сверху — камеры. Но русского человека голыми руками не возьмешь!

Надежным способом обмануть автоматические весы среди водителей считается ехать по ним крадучись, со скоростью буквально 2–3 км/ч. Кто-то говорит, что при этом автоматика «путается в показаниях». Кто-то уповает на приказ Минтранспорта №119 от 2018 года, где штрафные санкции (видимо, по недосмотру) предусмотрены только за проезд по весам со скоростями от 20 до 140 км/ч — дескать, если едешь медленнее, не оштрафуют. Да и не важна причина — главное, что метод с очень медленным движением работает.

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Ну а что при этом все, кто едет за фурой, встают в пробке — «не мы такие, жизнь такая»… Соберется подряд несколько лесовозов — можно легко встать на полчаса-час. В лесу. В глуши. Посреди бескрайней России. Без аварий и стихийных бедствий.

И вот тут главное не терять самообладания и не начать объезжать крадущийся грузовик. Камеры на встречку работают исправно, можете не сомневаться: квитанция на 5000 рублей будет ваша. Хорошо, если поблизости не окажется сотрудников ГИБДД: тогда за такое нарушение можно будет и остаться без прав на 4–6 месяцев.

Кстати, штрафовать грузовик за движение со слишком малой скоростью и создание помехи они, как показывает практика, скорее всего, не будут. Слишком сложно доказать, что водитель действовал умышленно — он ведь определенно скажет, что машина сломалась и не могла ехать быстрее. Кое-где на автоматических весах уже появляются знаки «минимальная скорость движения 20 км/ч» — но проку от них нет. Ручным контролем скорости ГИБДД фактически не занимается, и даже выписать штраф с камеры сложно: впрямую такое нарушение, как движение со скоростью ниже минимальной, в КоАПе не указано.

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Конечно, перегруз — это плохо. Дороги надо беречь, особенно там, где их мало — вдали от столицы. Но дело в том, что «тошнят» на автоматических весах не только заведомо перегруженные фуры, а едва ли не большинство из них. Потому что весы частенько ошибаются, особенно при определении нагрузки по осям, а цена вопроса — сотни, именно сотни тысяч рублей. Доказать потом ничего никому невозможно — контроль-то автоматический!

Пока законы и организацию весового контроля приведут в порядок, могут пройти годы. А сейчас просто воспринимайте остановившийся посреди дороги грузовик как данность и не объезжайте его по встречке: «жизнь такая»!

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Фото на заставке: Depositphotos