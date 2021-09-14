Skoda Kodiaq-2022: дороже на 59 тысяч и без автомата

Пятилетие с начала выпуска Kodiaq мог бы встретить и более заметным рестайлингом. Изменений - по пальцам пересчитать.

Все ныне заказываемые Кодиаки — уже обновленные. Это относится как к массовым и относительно доступным версиям, собираемым по полному циклу на ГАЗе в Нижнем Новгороде, и к импортируемым из Чехии исполнениям Sportline и Laurin&Klement. И чем они отличаются от дорестайлинговых машин?

Внутри — пара изменений

Кроссовер, который внутри больше, чем снаружи, — такое мы любим. Kodiaq не такой уж габаритный — 4,7 метра в длину. Однако на втором ряду вольготно, а багажник безразмерный, даже в 7-местной версии, которая есть далеко не у всех конкурентов. В этом плане ничего не изменилось — и славно!

Третий ряд сидений — опция для любой комплектации, его цена 64 тысячи рублей. При этом в багажнике появляется двойной пол, но докатка влезает только уменьшенного диаметра

В интерьере появились лишь новые штрихи в отделке, вроде прострочки на передней панели или расширенных возможностей фоновой подсветки. Если заказывать аудиосистему Canton, в дверях появятся дополнительные динамики. Наконец, опционная электронная панель приборов приобрела обновленное оформление.

Салон и был отделан достойно, однако с прострочкой их по мягкой передней панели и вставкам с новой текстурой стало еще лучше. У фоновой подсветки теперь 10 цветов.

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Небогато даже для рестайлинга? Но ряд новшеств тихо появился на Кодиаках прошлым летом, при переходе на 2021 модельный год. Например, внедрили стильный двухспицевый руль и перевели все зарядные гнезда на формат USB-C. Попутно такая же розетка появилась около зеркала заднего вида, причем при выключении зажигания питание с нее снимается — идеально для видеорегистратора.

Снаружи — бамперы, фары, капот

Заметнее поработали над внешностью. У обновленного Кодиака иные бамперы и светотехника. Причем фары всегда светодиодные, а на заказ — еще и матричные, умеющие приглушать свет, чтобы не ослеплять попутных и встречных водителей.

Нижние секции в бамперах отныне не противотуманки. Они загораются вместе с верхней секцией в режиме ближнего или дальнего света. А вместо противотуманных фар появился режим «всепогодного света», активирующий секции боковой подсветки в основных фарах.

Матричные фары предлагаются за 82 тысячи рублей для базовых комплектаций и как обязательное оборудование для версии Style.

Капот выглядит более приподнятым. Пятая дверь изменилась на топ-версиях Sportline Laurin&Klement: верхний спойлер стал массивнее.

Еще один штрих, касающийся только этих исполнений, — появление датчиков бесконтактного доступа в задних дверных ручках. Задние фонари, за исключением начальных версий, полностью светодиодные, с бегущей дорожкой поворотников. Ради эффектной внешности можно заказать 20-дюймовые колеса.

А вот модификации Kodiaq Scout больше не будет, в том числе и в Европе. В конце года гамму цветов пополнит (неожиданно!) оранжевый.

Автомата не будет?

Самое удивительное у нового Кодиака — отсутствие версий с 8-ступенчатым автоматом, который ставится на Октавии и кроссоверы Skoda Karoq/Volkswagen Taos в дуэте со 150-сильным турбомотором 1.4. Все «двухпедальные» версии Кодиака остались с роботами DSG! Причем с двигателем 1.4Т идет старая шестиступенчатая коробка DQ250 с мокрыми сцеплениями и неважной репутацией.

Появится ли на Кодиаке классический автомат или хотя бы заменят ли DQ250 на более современный робот DQ381, неизвестно.

Базовые машины с мотором 1.4Т (125 л.с.), передним приводом и МКП теперь будут только в начальной комплектации Active. Стартовая цена выросла на 59 тысяч — до 1 961 000 рублей. И «механику» теперь можно получить лишь в этой версии. Хотя раньше она предлагалась также со 150-сильной модификацией мотора 1.4Т и полным приводом.

Остальные наборы двигателей и трансмиссий не изменились:

1.4Т (150 л.с.) — с 6-ступенчатым роботом DSG и передним или полным приводом;

2.0Т (180 л.с.) — с 7-ступенчатой DSG и полным приводом;

дизель 2.0TDI (150 л.с.) — с 7-ступенчатой DSG и полным приводом (но такие машины будут не раньше следующего года).

Еще дороже?

Ни одна цена не выросла больше, чем на те же 59 тысяч рублей. Хотя куда уж выше: полноприводный Kodiaq и без того стоит не менее 2,18 млн (теперь — 2,22), а с достойным 180-сильным мотором — от 2,49 млн (отныне — от 2,54 млн).

С появлением более доступного Карока внимание покупателей в значительной степени переключилось на него. Из относительного массовой модели Kodiaq превратился во флагмана среди кроссоверов Skoda. И нынешний рестайлинг только укрепил его позицию.

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