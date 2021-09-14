Skoda Kodiaq-2022: дороже на 59 тысяч и без автомата

Все ныне заказываемые Кодиаки — уже обновленные. Это относится как к массовым и относительно доступным версиям, собираемым по полному циклу на ГАЗе в Нижнем Новгороде, и к импортируемым из Чехии исполнениям Sportline и Laurin&Klement. И чем они отличаются от дорестайлинговых машин?
Внутри — пара изменений
Кроссовер, который внутри больше, чем снаружи, — такое мы любим. Kodiaq не такой уж габаритный — 4,7 метра в длину. Однако на втором ряду вольготно, а багажник безразмерный, даже в 7-местной версии, которая есть далеко не у всех конкурентов. В этом плане ничего не изменилось — и славно!
В интерьере появились лишь новые штрихи в отделке, вроде прострочки на передней панели или расширенных возможностей фоновой подсветки. Если заказывать аудиосистему Canton, в дверях появятся дополнительные динамики. Наконец, опционная электронная панель приборов приобрела обновленное оформление.
Небогато даже для рестайлинга? Но ряд новшеств тихо появился на Кодиаках прошлым летом, при переходе на 2021 модельный год. Например, внедрили стильный двухспицевый руль и перевели все зарядные гнезда на формат USB-C. Попутно такая же розетка появилась около зеркала заднего вида, причем при выключении зажигания питание с нее снимается — идеально для видеорегистратора.
Снаружи — бамперы, фары, капот
Заметнее поработали над внешностью. У обновленного Кодиака иные бамперы и светотехника. Причем фары всегда светодиодные, а на заказ — еще и матричные, умеющие приглушать свет, чтобы не ослеплять попутных и встречных водителей.
Нижние секции в бамперах отныне не противотуманки. Они загораются вместе с верхней секцией в режиме ближнего или дальнего света. А вместо противотуманных фар появился режим «всепогодного света», активирующий секции боковой подсветки в основных фарах.
Капот выглядит более приподнятым. Пятая дверь изменилась на топ-версиях Sportline Laurin&Klement: верхний спойлер стал массивнее.
Еще один штрих, касающийся только этих исполнений, — появление датчиков бесконтактного доступа в задних дверных ручках. Задние фонари, за исключением начальных версий, полностью светодиодные, с бегущей дорожкой поворотников. Ради эффектной внешности можно заказать 20-дюймовые колеса.
А вот модификации Kodiaq Scout больше не будет, в том числе и в Европе. В конце года гамму цветов пополнит (неожиданно!) оранжевый.
Автомата не будет?
Самое удивительное у нового Кодиака — отсутствие версий с 8-ступенчатым автоматом, который ставится на Октавии и кроссоверы Skoda Karoq/Volkswagen Taos в дуэте со 150-сильным турбомотором 1.4. Все «двухпедальные» версии Кодиака остались с роботами DSG! Причем с двигателем 1.4Т идет старая шестиступенчатая коробка DQ250 с мокрыми сцеплениями и неважной репутацией.
Появится ли на Кодиаке классический автомат или хотя бы заменят ли DQ250 на более современный робот DQ381, неизвестно.
Базовые машины с мотором 1.4Т (125 л.с.), передним приводом и МКП теперь будут только в начальной комплектации Active. Стартовая цена выросла на 59 тысяч — до 1 961 000 рублей. И «механику» теперь можно получить лишь в этой версии. Хотя раньше она предлагалась также со 150-сильной модификацией мотора 1.4Т и полным приводом.
Остальные наборы двигателей и трансмиссий не изменились:
- 1.4Т (150 л.с.) — с 6-ступенчатым роботом DSG и передним или полным приводом;
- 2.0Т (180 л.с.) — с 7-ступенчатой DSG и полным приводом;
- дизель 2.0TDI (150 л.с.) — с 7-ступенчатой DSG и полным приводом (но такие машины будут не раньше следующего года).
Еще дороже?
Ни одна цена не выросла больше, чем на те же 59 тысяч рублей. Хотя куда уж выше: полноприводный Kodiaq и без того стоит не менее 2,18 млн (теперь — 2,22), а с достойным 180-сильным мотором — от 2,49 млн (отныне — от 2,54 млн).
С появлением более доступного Карока внимание покупателей в значительной степени переключилось на него. Из относительного массовой модели Kodiaq превратился во флагмана среди кроссоверов Skoda. И нынешний рестайлинг только укрепил его позицию.
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