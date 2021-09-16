Инспектор требует остановиться, а тут нельзя и камера. Как быть?!

Подчиниться — и будь что будет, или проявить принципиальность и доехать до места, где останавливаться не запрещено?

Ситуация довольно рядовая: инспектор машет жезлом и требует немедленно остановиться, а тут как назло знак «Остановка запрещена». Возникает дилемма — как поступить, чтобы не попасть на штраф. Указания сотрудника полиции игнорировать нельзя, но и камера видеофиксации уже нацелила свой осуждающий красный глаз в твою сторону — здесь останавливаться нельзя!

В голове сразу несколько вопросов: нужно ли тормозить именно под знаком или все же рискнуть и проехать чуть дальше и припарковаться там, где можно? И вообще, имеет ли право инспектор требовать остановки в неположенном месте? И можно ли как-то обезопасить себя от штрафа за остановку в неположенном месте?

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Если, выполнив указание сотрудника ДПС, водитель все же получил штраф с камеры фотофиксации, то его следует обжаловать. Доказательством невиновности будет служить любое подтверждение, что остановка была выполнена именно по требованию сотрудника полиции.

Это может быть и копия постановления о привлечении к ответственности (когда водителя остановили за нарушение), и фото- и видеоданные, подтверждающие остановку не по своей воле. Подойдет также запись с видеорегистратора или смартфона.

Фото: Depositphotos и «За рулем»