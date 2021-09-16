Опасная уловка для водителей: АИ-92 лучше не заливать!

Если на лючке топливного бака указан 92-й бензин, это вовсе не означает, что на нем можно ездить постоянно. Производители всё объяснили.

В погоне за выгодой

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Неоспоримое преимущество АИ-92 над более высокооктановыми бензинами — он дешевле. А сэкономить на топливе не прочь все. Тем более, что сейчас разница в цене за литр АТ-92 и АИ-95 составляет около 5 рублей (примерно 10%). И если учесть, что в год автолюбители тратят на топливо в среднем более сотни тысяч рублей, то десятая часть от такой суммы — весомая выгода.

Только вот не пришлось бы потом потратить намного больше на ремонт двигателя, который (оказывается!) не рассчитан на работу на низкооктановом топливе. Ведь бывает так, что бензин АИ-92 разрешен, но с ограничениями.

Как так может быть? Мы обратились в представительства автомобильных компаний с вопросом:

«Для каких автомобилей разрешен бензин АИ-92? И можно ли ездить на нем постоянно?»

Отвечают производители

Mitsubishi

Это Mitsubishi Outlander с моторами 2.0 и 2.4, Mitsubishi ASX с мотором 2.0 и Mitsubishi Eclipse Cross с моторами 2.0 и 1.5 турбо. На бензине марки АИ-92 можно ездить без ограничений.

Volkswagen

Автомобили, которые допускают постоянную эксплуатацию на 92-м бензине, уже давно не продаются в России.

На лючке заправочной горловины присутствует наклейка, на которой указано рекомендованное значение октанового числа крупным шрифтом и минимально допустимое значение октанового числа (95 или 92, в зависимости от типа двигателя) более мелким шрифтом. Для отдельных двигателей допускается применение бензина с октановым числом 92, но только в ситуациях недоступности рекомендованного топлива.

Такая информация имеется также и в бортовой литературе, прилагаемой к автомобилю. Бензин с минимально допустимым октановым числом постоянно использовать нельзя .

Skoda

На всех актуальных бензиновых автомобилях марки Skoda допустимо только краткосрочное использование бензина АИ-92 при отсутствии альтернативы. Продолжительная работа двигателя на топливе с нерекомендованным октановым числом негативно скажется на ресурсе деталей. Если это вопрос «жизни или смерти», то долить или залить 92-й можно Но только чтобы доехать до заправки с высокооктановим топливом; короткая поездка не должна нанести большого вреда. Но если по причине детонации, например, развалится поршень, а экспертиза выявит 92-й бензин — это будет служить основанием для отказа в гарантии .

ВАЗ

Бензин АИ-92 допускается на моделях Lada Granta, Vesta, Largus. В руководстве по эксплуатации указано:

«Предпочтительным топливом является бензин с октановым числом 95. Этот бензин позволяет достичь номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности. При отсутствии возможности использования бензина с октановым числом 95 допускается заливать бензин с октановым числом не ниже 92».

Audi

Актуальный модельный ряд не рассчитан на постоянную эксплуатацию на бензине АИ-92. Минимальное октановое число — 95. В экстремальных случаях можно применять бензин с октановым числом не ниже 91 — при средних оборотах и незначительной нагрузке . Для RS-моделей рекомендовано более высокое октановое число: 98 (95).

BMW

В соответствии с руководством по эксплуатации, наши «обычные» бензиновые а/м возможно эксплуатировать на бензине от 91 и выше, а для BMW M High Performance (двигатели семейства S) — от 95 и выше. Документов (ни общедоступных, ни закрытых), где было бы написано, что для нашего региона какой-то бензин (в пределах указанных допусков) нельзя использовать постоянно, не существует. Т.е. если клиент хочет ездить всё время на 92-м — это можно (для «обычного» BMW).

Расход топлива будет больше, чем на высокооктановом, и некоторое количество ньютонометров и лошадиных сил могут потеряться. Двигатель же будет нормально и безопасно для самого себя работать на 92-м.

Citroen

Из актуальных автомобилей на применение 92-го бензина рассчитаны машины проекта B9 (Partner/Partner Crossway; Opel Combo Cargo/Opel Combo Life; Citroen Berlingo/Citroen Berlingo Multispace) с мотором VTI 115.

Renault

В российской модельной линейке для эксплуатации на топливе АИ-92 сертифицирован внедорожник Renault Duster в версиях с двигателями 1,6 л и ТСе150. Остальные модели в версиях с бензиновыми двигателями сертифицированы для использования топлива с октановым числом не менее 95.

Mazda

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Во всех наших автомобилях с бензиновыми двигателями производитель рекомендует использовать топливо с октановым числом, по исследовательскому методу, не ниже 95.

Porsche

Рекомендованным топливом для современных бензиновых двигателей Porsche является АИ-98 (исключение составляют PHEV модели, там рекомендованное топливо АИ-95).

Brilliance

Раскладка по моделям:

V3 — бензин с ОЧ не менее 93;

V5 — бензин с ОЧ не менее 95;

V5 1,5 L Turbo — бензин с ОЧ не менее 95;

H530 — бензин с ОЧ не менее 95;

H230 — бензин с ОЧ не менее 92.

Допустимо применение только указанного топлива

Kia

Рекомендации по использованию бензина указаны для каждого конкретного автомобиля Kia в руководстве пользователя в разделе «Требования к топливу».

Hyundai

К сожалению, в этот раз вынуждены воздержаться от комментариев.

АИ-92 — разрешен, но...

Во всех случаях, когда автопроизводитель указывает 92-й бензин как резервный, следует заливать только 95-й. Причина проста: мотор конструируется с технологическим запасом, допускающим кратковременные отклонения октанового числа в меньшую сторону.

Информацию о применяемом топливе можно найти на лючке бензобака. Будьте вниманительны: крупные цифры указывают на основной бензин, цифры помельче — на тот, который можно заливать только в экстренных случаях.

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Но если постоянно заливать низкооктановый бензин, мотор может не выдержать. При обращении за гарантийном ремонтом обязательно возьмут пробу из бака. И если там будет плескаться низкооктановый бензин — ремонтировать двигатель придется за свои.

Поэтому очень внимательно прочитайте рекомендации производителя по топливу — сбережете и мотор, и семейный бюджет.

Допустимость применения бензина АИ-92