УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски

Шестиколесные версии «буханки» и Хантера, а также уникальный седан (!) на базе ульяновского джипа — наверное, такие машины могли появиться только здесь.

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В каждой стране у тюнинга есть своя специфика: в Эмиратах любят запредельную мощь мотора, в Таиланде — «космическую» внешность, в Европе предпочитают работать с управляемостью, в России — изменять дорожный просвет... Свой стиль есть и у мастеров тюнинга из Монголии. А объектом их работ чаще всего становятся, пожалуй, самые подходящие для этой страны автомобили — УАЗы.

Например, нашумевший в свое время шестиколесный Mercedes-Benz Gelandewagen 6х6 AMG местным джиперам не по карману, но почему бы не соорудить его аналог на базе Хантера? В задней части кузова благодаря этому появилась грузовая платформа, да и в целом вид получился эффектным!

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Но все же «подкатить» третью ось — прием довольно распространенный: аналогичные проекты можно встретить и в России.

Что вряд ли можно сказать про этот Хантер с кузовом седан! Особо умиляют расположившиеся на крышке багажника крепления для канистр с топливом — аппетит у УАЗа остался как минимум стандартным, а заправки в Монголии не слишком частое явление.

Еще один шестиколесник, но на этот раз почти наверняка не имеющий аналогов! Когда из «буханки» делают автодом, всегда есть опасность получить дефицит «жилплощади», но платформа, изобретенная этим мастером, — идеальная заготовка под внедорожный дом на колесах.

Кстати, автодома из УАЗов в Монголии действительно делают, и довольно часто...

Эти шедевры, а также другие варианты сумасшедшей доработки УАЗов мы предлагаем вашему вниманию — собрали больше десятка вариантов со всех концов света.

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Фото: из архива «За рулем»