УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски — журнал За рулем

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УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски

Шестиколесные версии «буханки» и Хантера, а также уникальный седан (!) на базе ульяновского джипа — наверное, такие машины могли появиться только здесь.

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В каждой стране у тюнинга есть своя специфика: в Эмиратах любят запредельную мощь мотора, в Таиланде — «космическую» внешность, в Европе предпочитают работать с управляемостью, в России — изменять дорожный просвет... Свой стиль есть и у мастеров тюнинга из Монголии. А объектом их работ чаще всего становятся, пожалуй, самые подходящие для этой страны автомобили — УАЗы.

Например, нашумевший в свое время шестиколесный Mercedes-Benz Gelandewagen 6х6 AMG местным джиперам не по карману, но почему бы не соорудить его аналог на базе Хантера? В задней части кузова благодаря этому появилась грузовая платформа, да и в целом вид получился эффектным!

УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски

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Но все же «подкатить» третью ось — прием довольно распространенный: аналогичные проекты можно встретить и в России.

Что вряд ли можно сказать про этот Хантер с кузовом седан! Особо умиляют расположившиеся на крышке багажника крепления для канистр с топливом — аппетит у УАЗа остался как минимум стандартным, а заправки в Монголии не слишком частое явление.

УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски

Еще один шестиколесник, но на этот раз почти наверняка не имеющий аналогов! Когда из «буханки» делают автодом, всегда есть опасность получить дефицит «жилплощади», но платформа, изобретенная этим мастером, — идеальная заготовка под внедорожный дом на колесах.

УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски

Кстати, автодома из УАЗов в Монголии действительно делают, и довольно часто...

Фото: из архива «За рулем»

УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски

Шестиколесные версии «буханки» и Хантера, а также уникальный седан (!) на базе ульяновского джипа — наверное, такие машины могли появиться только здесь.

УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски — фото 1278214УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски — фото 1278213УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски — фото 1278212УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски
УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски

Шестиколесные версии «буханки» и Хантера, а также уникальный седан (!) на базе ульяновского джипа — наверное, такие машины могли появиться только здесь.

УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски — фото 1278214УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски — фото 1278213УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски — фото 1278212УАЗ-седан и закос под Гелендваген: 3 внедорожника по-монгольски
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