Задавайте вопросы по выбору зимних шин — журнал За рулем

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Задавайте вопросы по выбору зимних шин

На этой неделе в Центральной России ожидаются заморозки. А в некоторых районах уже выпал первый снег. Пора задуматься о покупке зимних шин. Мы поможем с выбором. Задавайте вопросы — наши шинные эксперты ответят.

Какие шины взять на зиму — шипованные или фрикционки? Какие из них лучше по соотношению цена-качество? Нужны ли кроссоверу зимние шины или можно ездить весь год на всесезонке?

Наверняка у вас есть и другие вопросы. Спрашивайте — ответим! Вопросы направляйте на [email protected].

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