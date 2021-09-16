Москвич Василий Чекмазов стал владельцем Mitsubishi Pajero Sport благодаря стечению обстоятельств, при этом покупка автомобиля ознаменовалась для него серьезными переменами в жизни. С тех пор он воспринимает свой автомобиль как талисман, приносящий удачу, и менять его не собирается.
Платформа SU2r - глубокая эволюция прежней архитектуры. Салон отделан простенько, но смотрится хорошо. В том числе из-за лакированного пластика, который на тестовой машине уже исцарапан. Есть ощущение, что автомобиль внутри больше, чем снаружи - он на самом деле в длину имеет всего 4,3 м. Стесненности в салоне не ощущается. Уж в базе есть 8-дюймовая медиасистема, и даже с 10-дюймовым экраном. В топ-версии сохранились физические кнопки и крутилка громкости. Щиток приборки можно заказать полуэлектронный.
Renault Kaptur - самый яркий среди недорогих кроссоверов. Он динамично едет и экономичен благодаря турбомотору и вариатору, а большой дорожный просвет позволяет смело съезжать с асфальта. Он аккуратно собран и славится надежностью. Неужели у него нет минусов? Конечно, мы их нашли.
Задавайте вопросы по выбору зимних шин
На этой неделе в Центральной России ожидаются заморозки. А в некоторых районах уже выпал первый снег. Пора задуматься о покупке зимних шин. Мы поможем с выбором. Задавайте вопросы — наши шинные эксперты ответят.
Какие шины взять на зиму — шипованные или фрикционки? Какие из них лучше по соотношению цена-качество? Нужны ли кроссоверу зимние шины или можно ездить весь год на всесезонке?
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