Представляем победителя Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили в номинации «Среднетоннажные грузовики».

За что перевозчики России ценят HINO?

После LCV самые массовые грузовики — именно ​среднетоннажные. При работе «на коротком плече» грузоподъемность в 3–5 и в 6–7 тонн оптимальна.

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Среднетоннажники невероятно консервативны по конструкции: только рессорная подвеска, дюжина вариантов длины колесной базы и свеса, две-три настройки мощности двигателя, барабанные тормоза (порой с гидроприводом), простейшие коробки передач. Автоматические коробки передач начали устанавливать на среднетоннажники сравнительно недавно — для России это почти экзотика.

Самые успешные на нашем рынке грузовики-иномарки полной массой до 8 тонн — японские Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso Canter и корейские Hyundai HD78 —до последнего времени оснащались только механическими коробками. И лишь в начале 2021 года в России появились японские грузовики HINO 300 с автоматической коробкой передач.

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

HINO 300 с АКП — это прочная лонжеронная рама и беспроблемная передняя подвеска с неразрезной балкой, шкворнями и рессорами.

Какой двигатель?

На всех «трехсотках», и даже на самой маленькой, полной массой 3,5 тонны, стоит дизель Hino N04C объемом 4,009 литра. Эта рядная «четверка» — ​классический мотор «литр на цилиндр». Toyota устанавливает N04C на развозные грузовички Dyna и ToyoAce, а также на небольшие краны и другую спецтехнику. Так как моторы семейства Hino N04C выпускают уже больше 15 лет, проблем с обслуживанием и запчастями нет.

Hino N04C один из немногих небольших дизелей с «сухими» гильзами.

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Двигатели очень простые. В них нет балансирных валов, привод ГРМ — не цепью, а «честными» шестернями, блок с «сухими» гильзами, коленвал с четырьмя ремонтными размерами, через 0,25 мм. Диаметр поршня 104 мм, ход — 118 мм.

Блок чугунный, в чугунной головке размещено по четыре клапана на цилиндр, распредвал находится в блоке, шестерни ГРМ переднего расположения. Блок у «сухих» гильз по сравнению с «мокрыми» более жесткий и прочный, «вода» из-за гильз никогда не пойдет в масло или в поддон, мотор не боится кавитации. При этом двигатель достаточно легко ремонтируется, не надо его снимать, разбирать блок, растачивать, хонинговать.

Привод ГРМ на этом двигателе — шестернями переднего расположения. Жидкостный теплообменник рециркуляции отработавших газов. Турбина фирмы Honeywell с электронно-регулируемым направляющим аппаратом.

Система нейтрализации EGR дополнена сажевым фильтром.

Топливная аппаратура у японцев своя, компании Denso, которая славится еще и качественным электрооборудованием для автомобилей. В основе этих конструкций и технологий лицензии Bosch. Сейчас все моторы Hino уровня Евро‑3 и выше оснащаются электронно-управляемой топливной системой Common Rail.

Турбина GT22 фирмы Honeywell тоже современная, с электронно-регулируемым направляющим аппаратом.

Моторы Hino N04C Евро‑4, с которыми «трехсотку» поставляли в Россию в 2012 году, уже тогда оснащались системой EGR, то есть рециркуляцией отработавших газов, без впрыска в выпускную систему водного раствора мочевины AdBlue. Двигатели экологического класса Евро‑5 тоже оснащены системой EGR, но рециркуляция дополнена сажевым фильтром.

Моторы Евро‑5 обозначены шифрами N04C-WM и N04C-WL. Литеры M или L говорят о настройке мощности: 165 л. с. при 2500 об/мин и 464 Н·м при 1400–2500 об/мин у WM, 150 л. с. и 420 Н·м на тех же оборотах у WL.

Обычно в случае применения автоматических коробок передач используют двигатели увеличенной мощности — из-за возросших потерь в гидротрансформаторе. Но на HINO 300 с автоматом, наоборот, задействован двигатель N04C-WL с менее мощной настройкой 150 л. с. (420 Н·м), причем как на машине полной массой 3,5 тонны, так и на 8-тонной версии.

Какой автомат? Материалы по теме Спортивный МАЗ, КАМАЗ с автоматом и другие новинки COMTRANS 2021 Автомат, который ставят на HINO 300, — производства компании Aisin Seiki. Эту 6-ступенчатую коробку (А860Е) применяют на грузовиках HINO Dutro, Toyota Dyna, на автобусах Toyota Coaster, а также на Mitsubishi Fuso ROSA — прямом конкуренте HINO 300. Она рассчитана на работу с двигателями объемом от 4 до 4,9 литра, под максимальный крутящий момент 420 Н·м. Именно этим объясняется ограничение по мощности и моменту у мотора Hino N04C-WL на «трехсотке» с АКП.

Автоматические коробки Aisin Seiki — одни из самых распространенных в мире. Различные ее модели применяются на Opel Astra и Vectra, на автомобилях Volkswagen, в частности на Touareg, на Audi Q7, Porsche Cayenne, Land Rover Freelander и Evoque, на Volvo XC70 и XC90. Автомат Aisin A760F устанавливают на Toyota Tundra 4,6 4WD, Toyota Sequoia 4,6 4WD, на Lexus GX 460.



Коробка А860Е рассчитана на момент 420 Н·м, почти как для ЗИЛ-130.

С левой стороны АКП есть лючок для монтажа коробки отбора мощности. Это интеркулер, а теплообменник АКП вмонтирован в основной радиатор. На вторичном валу смонтирован барабанный тормоз. Обслуживать его просто.

Материалы по теме Расход — всего 25 л/100 км! Известны характеристики новейшего КАМАЗа Но Aisin А860Е разработана для грузовика: здесь и барабан стояночного тормоза смонтирован на вторичном валу, и есть лючок под установку коробки отбора мощности для привода гидронасоса надстройки. Благодаря этому грузовик с бортовой платформой довольно просто оснастить гидроманипулятором или смонтировать на его шасси эвакуатор, мусоровоз или цистерну с насосом.

Для повышения топливной экономичности в АКП Aisin А860Е есть не только два овердрайва, но и функция блокировки гидротрансформатора. Он блокируется начиная со второй передачи, а конкретный момент зависит от степени загрузки автомобиля, режимов движения и характера дороги.



На селекторе есть режимы ограничения: не выше 3-й и не выше 4-й передачи.

Материалы по теме КАМАЗ Компас (конкурент ГАЗели): все технические подробности На селекторе коробки кроме обычных положений с буквами P, R, N и D есть еще и цифры: 4 — ​движение автомобиля не выше 4-й передачи и 3L — ​не выше 3-й передачи. Ограничения в переключении передач нужны в городских пробках или на плохих дорогах.



Во время короткой пробной поездки на «трехсотке» с АКП удалось заметить, что «мозги» коробки держат обороты мотора в диапазоне 1200–2000 об/мин. А обычно самый экономичный режим для двигателя — ​это ¾ от оборотов максимального крутящего момента. Преимущества АКП на среднетоннажных грузовиках HINO 300

Существенно снижается нагрузка на водителя, он меньше утомляется, что положительно влияет на безопасность движения.

В отличие от большинства роботизированных механических коробок, АКП с гидротрансформатором совершает быстрые и комфортные переключения передач, без клевков и пауз. Селектор АКП смонтирован там же, где стоял рычаг механической КП. С механической коробкой можно «сложить» рычаги стояночного тормоза и КП.

С АКП легче начать движение на подъеме — ​автомобиль не скатывается назад, нет повышенной пробуксовки сцепления, нет необходимости использовать Hill Hold или Hill Starting Aid.

Нет необходимости переключаться на нейтраль при остановках на светофоре.

Благодаря тому, что гидротрансформатор сглаживает динамические нагрузки и вибрации, увеличивается ресурс карданного вала и прочих деталей трансмиссии.

Практически невозможно «перекрутить» двигатель по оборотам.

В сравнении с механическими коробками, нет традиционно изнашиваемых деталей: «корзины», ведомого диска сцепления, выжимного подшипника, деталей привода.

Надежная и проверенная конструкция, отлаженные по опыту других рынков технологии производства АКП Aisin А860Е обеспечивают пробеги этих автоматов на HINO 300 около 400 000 км без серьезных проблем.

Как продлить жизнь автомата Материалы по теме Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: победители названы! Рекомендуемая жидкость для А860Е — ​Genuine Toyota Auto Fluid type T-IV. Замена жидкости — через каждые 40 000 км, заправочный объем — 12 литров, без сменных фильтров.

Зимой желательно немного прогреть двигатель при положении селектора P, затем переключить на D и подержать машину на тормозах около двух минут. Движение начинать плавно, пока коробка передач не прогреется, — обычно для этого необходимо проехать около 5 километров.

Шестерни «планетарок» в коробках Aisin очень надежны и практически не выходят из строя. Но при возможном ремонте надо обязательно менять подшипники, сальники и прокладки. В гипоидном редукторе ведущего моста, в сравнении с механической КП, под автомат увеличили передаточное число.

Материалы по теме 3 важных изменения в новой ГАЗель NN По электрике коробка неплохо унифицирована — ​в гидроблоке используются три простых соленоида — ​электромагнитных клапана с хорошим ресурсом. При неисправностях в электронном блоке, при обрыве провода какого-либо соленоида, коробка встанет в аварийный режим или начнет жестко, с ударом переключать передачи. Кроме того, может перестать включаться блокировка гидротрансформатора. В памяти блока управления обязательно будет записана неисправность по обрыву электроцепи, которую покажет сканер.

Но, скорее всего, необходимость в ремонте АКП Aisin А860Е на HINO 300 появится нескоро. Сколько стоит? Исходя из рекомендованных ООО «Хино Моторс» розничных цен для HINO 300 полной массой 3,5 тонны, доплата за АКП составляет 200 000 рублей, для «трехсотки» полной массой 8 тонн цена увеличивается на 183 тысячи.

Пока объемы продаж HINO 300 с АКП небольшие, но, судя по прогнозам маркетологов, грузовики востребованы во многих крупных городах России. Планируются отгрузки в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, Иркутск и Красноярск. На шасси «трехсотки» с АКП нам показали изотермический фургон, но не менее перспективна надстройка-эвакуатор.

*** Материалы по теме Самосвал JAC N350: подробный разбор Компания HINO Motors поставляет в Россию грузовики японской сборки. Машины в «леворульной» комплектации приходят во Владивосток, и оттуда в вагонах-автовозах их развозят по всей стране.

Сейчас у компании три региональных склада по хранению шасси и комплектных грузовиков: во Владивостоке, Новосибирске и в Нижнем Новгороде. В Москве находится центральный склад запасных частей. Дилерская сеть насчитывает 39 центров.

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

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