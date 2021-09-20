Стоящая альтернатива Дастеру: за те же деньги и той же марки

Duster выглядит солиднее и современее и по характеристикам круче Sandero Stepway. Однако за цену навороченного кросс-хэтча предлагают кроссовер чуть ли не в базовом исполнении. И при таком раскладе преимущество Дастера совсем не очевидно.

Сколько стоит?

Renault Sandero Stepway — от 925 000 до 1 090 000 рублей. Duster — от 1 017 000 до 1 509 000 рублей. Но по факту Duster можно взять минимум за 1 114 000 рублей — в начальной комплектации Access его у дилеров не найди. Так что выбирать придется между самым упакованным хэтчем и почти «голым» кроссовером.

По проходимости Duster очень крут для кроссовера! Но полноприводная машина даже в начальной версии дороже, чем самый навороченный Sandero Stepway.

Кто новее?

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Тут явное преимущество на стороне Дастера. Он в модельном ряду Renault самый свежий. Марка не предлагает дизайнерских и технологических изысков, но это не означает, что автомобиль не должен выглядеть современно.

Sandero Stepway уже морально устарел — в Европе уже вовсю продается машина третьего поколения. До нашего рынка она доберется только через несколько лет, и еще не факт, что с эмблемой Renault. Есть все шансы, что это будет, к примеру, Лада Гранта следующей генерации.

Автомат есть?

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Если нужна двухпедальная версия, конкуренции между машинами не выйдет. Renault Duster с вариатором (классического автомата у модели больше нет) потянет как минимум на 1 449 000 рублей. А всё потому, что сочетается бесступенчатая трансмиссия только с полным приводом и 150-сильным турбомотором. И вдобавок идет в двух топовых комплектациях Drive и Style.

Sandero Stepway в этом плане доступнее и разнообразнее. Цена «автоматизированных» версий находится в диапазоне 1–1,09 млн рублей. И есть выбор между 4-ступенчатым автоматом DP2 и вариатором. Первый ставится с 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с., второй — с более современным 113-сильным.

А как внутри?

Бюджетный автомобиль, как правило, в семье единственный и на все случаи жизни. Поэтому должен вмещать людей и вещей по максимуму.

Sandero длиной 4083 мм предлагает багажник всего 320 л. И сзади втроем усесться если и удастся, то без комфорта: колесная база составляет скромные 2589 мм. Зато рейлинги на крыше входят в базовое оснащение и выручат при необходимости перевезти на крыше дополнительный груз.

Сзади Duster не лимузин, но на фоне Sandero в нем просторнее и комфортнее.

В аскетичной базовой комплектации Access рейлингов у Дастера нет, они появляются только в исполнении Life (от 1 114 000 рублей). Но потребность в них ниже: длина машины 4341 мм, база 2673 мм, объем багажника 428–468 л в зависимости от версии. Для поездок всей семьей паркетник подходит гораздо лучше хэтчбека.

Заявленный объем багажника Дастера на сотню литров больше, чем у Sandero, — существенная разница. При погрузке под потолок превосходство кроссовера будет еще заметнее.

Кто сильнее на бездорожье?

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Формально клиренс у Дастера больше — 210 мм. Но и 195 мм у Sandero Stepway — более чем достойный показатель. С таким просветом нужна глубокая колея, чтобы сесть на днище. А пока этого не произойдет, во многих ситуациях будет достаточно грести и двумя колесами.

Полный привод на Sandero не ставят в принципе. Но и Duster по цене Sandero предложат только переднеприводный. Кроссовер с трансмиссией 4х4 стоит от 1,2 млн рублей. Это будет машина с атмосферником 1.6 на 117 сил и 6-ступенчатой механикой. Если добавите 70 тысяч, мотор станет 143-сильным двухлитровым. Мы, конечно, говорим о цифрах из прайс-листов, без учета неизбежных сейчас дилерских накруток.

И опции сверху?

На всех Sandero Stepway стоят кондиционер, противотуманки, обогрев передних сидений, электроприводы стекол и зеркал. Для появления ESP, медиасистемы, автозапуска, климат- и круиз-контроля нужно брать старшую комплектацию за 995 000 — 1 090 000 рублей. За литые диски всегда просят доплату: 15–20 тысяч рублей в рамках дизайнерского пакета.

Duster во второй генерации обзавелся стильно выглядящим интерьером. Но материалы исключительно дешевые. Приборная панель Sandero устарела и смотрится аскетично — эдакая Лада Гранта среди иномарок.

Пересекающийся по цене с Sandero — это Duster за 1 114 000 в версии Life с рейлингами, кондиционером, регулировкой руля в двух плоскостях (у Sandero только по углу наклона), но без обогрева сидений и без противотуманок.

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Если денег в обрез, Duster выйдет небогатым по оснащению. Преимущество над Sandero только в следующей комплектации Drive — с тем же базовым мотором 1.6 мощностью 117 л.с. такой кроссовер будет стоить 1 279 000 рублей. Зато тут появляется более привлекательный внешний декор с окрашенными в цвет кузова дверными ручками, «круиз», противотуманки, автозапуск, обогрев передних сидений (двухступенчатый), ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, задние электростеклоподъемники и боковые подушки безопасности.

Кроссовер лучше?

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Renault Duster новее и вместительнее. Но Sandero Stepway не уступает в проходимости и заметно дешевле с автоматизированной трансмиссией. Да и при равных ценах оснащен богаче. А тот Duster, который однозначно лучше Sandero, — с резвым турбомотором, полным приводом и богатым оснащением, — и стоить будет дороже.

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Фото: Renault