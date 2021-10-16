Получится надежно — проверено.

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Совет пригодится водителям, которые часто пломбируют груз. Многие, сорвав пломбу, выкидывают ее. Однако это очень хорошая замена стяжкам, особенно когда их нет под рукой.

Пользоваться ею просто, а внешний вид, по сравнению с проволочкой, намного эстетичнее. Прочность и долговечность высоки: проверено временем.

Д. Шовхаев, г. Ангарск

Приз автору совета — термос-ланчбокс 1,4 л AIRLINE.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Д. Шовхаев