Совет пригодится водителям, которые часто пломбируют груз. Многие, сорвав пломбу, выкидывают ее. Однако это очень хорошая замена стяжкам, особенно когда их нет под рукой.
Пользоваться ею просто, а внешний вид, по сравнению с проволочкой, намного эстетичнее. Прочность и долговечность высоки: проверено временем.
Д. Шовхаев, г. Ангарск
Приз автору совета — термос-ланчбокс 1,4 л AIRLINE.
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Фото: Д. Шовхаев