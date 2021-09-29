3 новые и сомнительные технологии ГИБДД

Нет, это не робокоп, а методы ведения наблюдения, которые требуют гораздо больше людей и усилий — при сомнительной отдаче.

Скрытое патрулирование

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В этом году ГИБДД начала применять скрытое патрулирование. При этом инспекторы в штатском ездят на автомобилях и выявляют неадекватных водителей. Затем информация о подозрительных автомобилистах передается инспекторам в форме, которые и производят проверку.

В эффективности этой технологии приходится сомневаться только потому, что, например, в Москве десять экипажей скрытого патрулирования за сутки выявляют всего 36 нарушений, большинство из которых касаются тонировки и нечитаемых знаков, а вовсе не «неадекватов на дорогах», ради которых все и затевалось.

Всевидящие дроны

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С ходу вопрос. Что дешевле: установка камеры или эксплуатация дрона, который должны обслуживать минимум три человека (оператор и техник, отсматривающий нарушения инспектор и тот, который впоследствии работает с нарушителями. Второй вопрос: сколько дрон может держаться в воздухе на одной зарядке и при какой силе ветра его можно использовать?

Эффективность данного метода тоже под сомнением: людей для патрулирования дронами нужно больше, а круглосуточное наблюдение за опасным участком дороги невозможно.

Трубочка, которая чует всё

Новая трубочка выявляет не только алкоголь в выдыхаемом воздухе, но и наличие запрещенных веществ. Это лишь индикатор, который не показывает концентрацию. Если трубочка определит наличие запрещенных веществ, водителя направят на медэкспертизу, а значит количество проверяемых медиками людей может безосновательно увеличиться.

Подробнее о недостатках новых методов и технологий, используемых ГИБДД, читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Жезл замечательных людей», опубликованной в номере 10.2021 журнала «За рулем».

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