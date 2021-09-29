3 внедорожника, которые на бездорожье круче УАЗа (а стоят столько же)

УАЗ Патриот ценят за хорошую проходимость, просторный салон и большой багажник. Но мириться с его ненадежностью, высоким расходом топлива, небогатым оснащением готовы не все. А потому и ищут альтернативу из числа подержанных внедорожников.

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Новый УАЗ Патриот стоит 1,1–1,6 млн рублей. К почитаемому у нас внедорожнику Toyota Land Cruiser 200 с такими деньгами даже не подступиться. Да и более компактный Prado будет немолод: 14–18 лет от роду с соответствующими пробегами.

Mercedes-Benz Gelandewagen — престижнее, но за эту сумму окажется более старым и проблемным. Land Rover Defender — машина совсем специфическая, плохо приспособленная для езды по асфальту. И тоже недешевая.

Но на этих моделях список настоящих рамных внедорожников не заканчивается. И за цену нового Патриота на вторичке можно подыскать неплохие варианты.

Great Wall Hover/Haval H5

Great Wall Hover позже переродился как DW Hower, а затем — Haval H5. Первая итерация была самой массовой.

Это первый «китаец», заработавший в России репутацию надежного и заслуживающего доверия автомобиля. Но если выбирать внедорожник концерна Great Wall, все они будут чуть дешевле Патриота. Ховеры стоят в пределах миллиона рублей, и их закончили выпускать под брендом Great Wall в середине 2010-х.

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Эта же машина, возрожденная под названием Haval H5, недолго продержалась на заводе под Тулой — ее сменил паркетник Jolion. Поэтому цены высокие — от 1,5 млн рублей, зато автомобили почти новые — не старше года.

Бензиновый двигатель 2.0 в зависимости от версии выдает от 116 до 177 л.с. Привод всегда полный, а коробка — механическая. Но клиренс невелик для «рамника» (190 мм), а мотору не хватает тяги на низах. Правда, при включении понижайки «провал внизу» уходит и автомобиль начинает уверенно ехать внатяг. При этом неплохо настроенная электроника позволяет H5 быстро справляться с диагональным вывешиванием. По эргономике и оснащенности китайский внедорожник проигрывает российскому, зато собран добротнее.

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport сделан на базе пикапа L200, а потому из него лезут грузовые корни. Хотя грузового в нем гораздо меньше, чем в УАЗе.

Mitsubishi Pajero Sport за цену нового Патриота будет 2010–2015 годов выпуска. Львиная доля предложений — с отлично подходящим модели (и надежным) дизелем 2.5 мощностью 178 сил.

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Но есть и машины с бензиновым 220-сильным двигателем. С ним Pajero Sport не превращается в самолет (11,3 с до сотни), зато расходывать топлива будет не меньше, чем УАЗ.

Клиренс в 215 мм позволит не особо задумываться, что под колесами. Интерьер аскетичен, однако непритязательные материалы всё же лучше, чем у Патриота. Как по качеству, так и по сборке. Вот только внутри «японец» окажется теснее УАЗа. Впрочем, это единственное, в чём он проигрывает.

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