По данным за 2020 год, количество ДТП с участием детей сократилось на 24%. Однако каждый день в России происходит около 40 аварий с детьми до 16 лет.

Как сейчас учат детей

Дети — самые непредсказуемые участники дорожного движения. Особенно младшая возрастная группа. Из-за особенностей возраста они плохо распознают источники звука и слышат избирательно. Офтальмологи говорят, что поле зрения детей на 15–20% меньше, чем у взрослого, при этом скорость реакции ребенка гораздо медленнее. Из-за этих факторов детей нужно обучать детей правильному поведению на дороге.

Обучать ребенка должны не только образовательные организации, вроде детского сада или школы, но и родители. При этом они — первые и главные проводники в мир безопасного движения. Мамы и папы на своем примере показывают, как нужно вести себя на дороге. Важно, чтобы слова и дела не расходились: ребенок будет повторять за родителем, если тот перейдет дорогу на красный сигнал светофора, а слова «так делать не надо, надо на зеленый» всегда пропустит мимо ушей.

Как только ребенок начал самостоятельно ходить без посторонней помощи, нужно заняться его образованием:например,

во время прогулки показать во дворе, где нужно быть осторожным, но при этом не наводить страх и ужас;

рассказать, как правильно нужно переходить проезжую часть — сначала посмотреть налево, потом направо, а потом снова налево;

вместе перейти по пешеходному переходу перекресток, регулируемый светофором, и рассказать, в какой момент можно безопасно переходить дорогу.

Детский сад. Перед тем, как идти в детский сад, ребенок уже должен обладать базовыми знаниями о том, как нужно вести себя на дороге. Дальше в дело вступают специалисты дошкольных образовательных организаций, которые в игровой форме рассказывают малышам о правилах дорожного движения, чтобы с ранних лет формировался правильный образ поведения: в их активе — игры, стихотворения, песни и другие активности, которые могут привлечь ребенка.

Школа. В младшей школе вопрос с безопасностью дорожного движения будет разбираться на классных часах, а также на дополнительных занятиях. Раньше в школах существовал отдельный предмет о БДД, но со временем он стал частью курса по основам безопасности жизнедеятельности.

Школьники, в отличие от детсадовцев, — более усидчивые и могут больше времени уделять БДД. Но и для них нужно найти подход — то, как рассказывали о безопасности дорожного движения в советских школах, неинтересно сегодня. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают методические пособия, сценарии уроков и другие инструменты обучения младших и старших школьников.

Как помогает Госавтоинспекция. ГИБДД заинтересована в том, чтобы дети знали правила дорожного движения, поэтому активно взаимодействуют с образовательными организациями в этой области. Например, в преддверии каникул в школах проводят специальные уроки, где инспекторы рассказывают о ситуациях, в которых могут оказаться дети, будучи вне школы, а также доносят до детей изменения в правилах дорожного движения.

Иногда автоинспекторы в рамках предмета ОБЖ читают полноценные курсы, в которых особое внимание уделяют теме безопасности велосипедистов на дороге. Это острая проблема, так как многие дети не знают даже таких базовых вещей, как правильное пересечение пешеходных переходов на велосипеде — что нужно спешиваться. Переходить проезжую часть необходимо, руководствуясь правилами для пешеходов, а велосипед катить рядом Подобные занятия позволяют поднять дорожную грамотность среди подрастающего поколения.

Также в России активно развиваются отряды Юных инспекторов движения. Школьники не только углубленно изучают правила дорожного движения, но и сами могут попробовать себя в профессии и провести день с инспектором ГИБДД. Кроме того, Госавтоинспекция совместно с Российским союзом автостраховщиков и министерством образования реализуют проект «Лаборатория безопасности». В передвижной лаборатории, которая представляет собой микроавтобус, собрано оборудование для проведения занятий по безопасности дорожного движения. Эксперты демонстрируют детям стереотипные ситуации — вроде движения по пешеходному переходу или посадке/высадке на остановке — и рассказывают, как нужно вести себя в них, чтобы быть уверенными в своей безопасности.

Как учат в других странах?

В странах Европы подход к образованию детей довольно серьезный. Например, в Германии разработана программа по интеграции школьников в дорожное движение. А на чем может школьник быть интегрирован в массовое движение? На велосипеде! В некоторых городах, чтобы ребенок мог передвигаться по городу на велосипеде, сначала нужно сдать экзамен в реальных городских условиях. При этом занятия — не фикция, их проводит сотрудник полиции.

В США школьники могут получить водительское удостоверение еще до совершеннолетия и приезжать в школу на собственном автомобиле. Конечно, это занимает значительно больше времени, чем учеба для совершеннолетнего человека, но такая опция у американских школьников есть.

Как хотелось бы учить?

Учитывая то, что современные дети цифровизированы с головы до ног, объяснять им что-то при помощи традиционных бумажных носителей довольно непросто. Поэтому лучше все упаковывать в цифровом виде — будь то приложение, которое в игровой форме рассказывает о правилах дорожного движения, или, например, серия роликов, где инфлюенсеры рассказывают, как правильно переходить дорогу или объясняют правила в комиксах.

Одним из популярных форматов ликбеза в области безопасного движения являются мультфильмы, в которых школьникам младших классов о правилах рассказывают знакомые герои.

Например, мультфильмы «Азбука безопасности» от «Смешариков». Герои мультфильма разбирают базовые ситуации на дороге и рассказывают, как нужно вести себя на пешеходном переходе или в автобусе. В такой форме дети гораздо проще воспринимают информацию о базовых понятиях безопасности дорожного движения.

Или, к примеру, «Уроки тетушки Совы», которые разбиты на 12 серий о дорожных ситуациях.

А в сериях мультфильмов «Доктор Машинкина» информация доступна даже для самых маленьких участников дорожного движения.

Не стоит забывать и о геймификации, которая как никогда актуальна для современных детей, с пеленок привыкших держать смартфон. Формат игры в телефоне также может рассказать детям об основах безопасности на дороге. Если провести ивент в BrawlStars, Fortnite, Minecraft, посвященный правилам дорожного движения, то это возымеет куда больший эффект, чем часы одинаковых роликов на YouTube.

Однако… никакие игры, учебники и мультфильмы не заменят главное: если папа пошел на красный свет — все уроки будут забыты.