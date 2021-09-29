Сегодня купить машину по той цене, которая в прайсе, без дополнительного оборудования невозможно. По крайней мере, в массовом сегменте. Мы узнали, насколько подняли цены дилеры самых популярных марок.

Рынок «продавца»

Материалы по теме Как быстро продать машину: 6 дельных советов

Дефицит на легковые автомобили популярных марок и моделей возник из-за перебоев с поставками комплектующих (в первую очередь электронных) в разгар пандемии. Пик бедствия вроде бы пройден, жить по-новому научились, а машин в автосалонах на всех желающих по-прежнему не хватает. Что дает возможность дилерам устанавливать свои «правила игры»: навязывать «допы» и накручивать цены.

Lada Granta: конвейер стоит

Первый звонок дилерам Лады: Гранты в самой востребованной комплектации Classic в наличии нет. Менеджер предполагает, что поставки будут в октябре. Возможно. «Конвейер по Грантам пока не запущен».

Сейчас есть три Гранты в комплектациях Luxe и Prestige Connect, но все они с дилерскими опциями (дополнительным антикором, шумоизоляцией, тонировкой задних стекол и т.д.). И, конечно, цена выше, чем на официальном сайте марки. На сколько? Только не падайте! В среднем на 200 000 рублей. Зато прямо сейчас можно приехать и забрать.

Lada Vesta: вставайте в очередь

Такая же ситуация и с Вестами: «завод не работает, поставки не идут».

В наличии — несколько автомобилей, которые не выкуплены, комплектации Classic и Classic Start. Цвета — белый, серый перламутр, коричневый. Lada Vesta седан в комплектации Classic Start цвета «Фантом» (темно-серый) стоит 987 000 рублей, на те же 200 000 рублей дороже, чем на официальном сайте.

Ну а если хотите другую комплектацию, нужно оставить заявку и ждать. Возможно, через месяц такие машины появятся, хотя не факт, что с прежним ценником.

Kia Rio: 10 машин на автосалон (в месяц)

Kia Rio у дилеров вроде много, даже в особо востребованных «средних» комплектациях Luxe и Style. Но цена выше указанной на официальном сайте… аж на 400 000 рублей. За эти деньги дилер поставил защиту картера, сделал дополнительную шумо- и виброизоляцию, тонировку стекол, установил охранный комплекс с GSM-модулем (Rio часто угоняют).

А если заказать нужную комплектацию без допов? Придется ждать минимум три месяца. Завод поставляет 50–60 машин в месяц на 5 автосалонов. Окончательную цену, естественно, не называют.

Есть еще вариант: приехать и обсудить цену индивидуально. Возможно, старший менеджер даст скидку. Но только тем, кто будет брать машину в кредит... опять-таки на «выгодных» условиях.

Hyundai Creta: у цены нет четкого предела?

Нужен Hyundai Creta 1.6 4WD? Да, такие автомобили в наличии есть, и даже можно выбрать цвет — белый или черный. Но обе с дилерскими опциями, которые стоят от 100 000 рублей. Верхний предел стоимости опций по телефону озвучить отказываются: слишком много нюансов и огромный диапазон. По отзывам покупателей накрутки на автомобили в дилерских центрах Hyundai доходят сейчас аж до 50 процентов! Объяснимо: за этими машинамивыстраиваются очереди.

Hyundai Solaris: есть только «механика»

Солярис с двигателем 1.4 и автоматом купить не удалось. Менеджер сообщил, что с двигателем 1.4 Солярисы сейчас не выпускают. И предложил белый или темно-серый автомобиль с мотором 1.6 и «механикой». «Всего» за 1 176 000 рублей, на 170 000 рублей дороже, чем на сайте. Терпимо по нынешним временам. Правда, неизвестно, какой будет цена, когда потенциальный покупатель приедет в автосалон.

Lada Niva Legend: для тех, кто умеет торговаться

Материалы по теме Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч

В наличии у дилеров Москвы и области по одному экземпляру каждой комплектации — Luxe, Urban, Classic. Нет, не у каждого дилера, а на всех — три (!) машины.

На сайте Lada указано, что нужная мне Нива в комплектации Classic цвета «Пантера» ждет меня в «Брайт Парк». Готов метнуться в соседний город. Но и там тоже самое: изрядная переплата за дилерские опции и долгий торг.

Volkswagen Polo: без «допов» не найти

У дилеров 73 автомобиля в 18 дилерских центрах. Представлены все комплектации. Хочу синий Polo в комплектации Status. Машина есть, можно забрать. Правда, не за 1 366 100 рублей, как указано на сайте. «Сверху» просят 194 500 рублей — за защиту картера, коврики, брызговики, шумоизоляцию, тонировку задних стекол, охранную систему. Тут же обещают «организовать» скидку примерно в 20 000 рублей.

Какие еще есть Polo в наличии? Белый — дороже. Черный — дешевле. Но все с допоборудованием. А без него вы сейчас ничего не купите!

Skoda Rapid: выбор есть, цена кусается

Тот же концерн (Volkswagen), та же картина. Машин много. Но понравившуюся на сайте по рекламной цене не купить, только с дилерскими опциями — на 200 000 рублей дороже.

Lada Largus: только Luxe

Материалы по теме Lada Largus FL — с чем до сих пор не могут смириться владельцы

Новый Lada Largus представлен в Москве в единственной комплектации Luxe с пакетом опций. Вот — автомобиль цвета «серебристый темно-синий» за 1 011 900 рублей. Звоню дилеру — объявляют 1 161 900 рублей, можно забрать хоть сегодня. Дополнительная обработка скрытых полостей, сигнализация с автозапуском, коврики, другие опции. На белой машине опций поменьше... потому что без кондиционера.

Renault Duster: машины есть только на картинке

Популярный кроссовер в востребованных комплектациях Life и Drive якобы присутствует в количестве 118 экземпляров у дилеров Renault в Москве и Московской области.

На деле — автомобили пока в производстве. Поставка ожидается в октябре или позже. Из наличия можно взять не самые востребованные экземпляры с дилерским допоборудованием.

Выбор сильно ограничен, и переплаты по сравнению с заявленными ценами исчиляются опять-таки шестизначными суммами.

Стоит ли покупать машину сейчас?

Еще недавно мы были полностью уверены, что дефицит как явление остался в прошлом. И само слово можно признать анахронизмом. Но нет — это реальность сегодняшнего дня. А дефицит, как известно, рождает повышенный спрос. А тот подогревает цены.

Впрочем, эксперты уверяют, что дефицит закончится. Правда, по самым оптимистичным прогнозам — к середине следующего года.

Так что если машина нужна срочно — переплачивайте. Есть возможность отложить покупку — ждите. Правда, неизвестно, сколько раз за это время перепишут ценники. Но есть шанс, что цены снизятся — больно сейчас они заоблачные.