Пять обязательных автопроцедур на осень (а то весной будет металлолом)

Межсезонье, когда нужно менять резину, техжидкости и стиль вождения — хороший повод заняться тем, до чего раньше не доходили руки. Напомним о пяти действиях, которые помогут сделать работу автомобиля надежной, а поездки вне зависимости от сезона — приятными.

1. Заменить моторное масло

Производители рекомендуют менять моторное масло раз в 10 000 километров. Однако многие профессиональные автомеханики советуют делать это и в межсезонье. Даже за 5–6 тысяч километров свойства моторного масла могут измениться — двигатель будет работать под дополнительными нагрузками, а его запуск будет затруднен.

В межсезонье замена масла и масляного фильтра становится распространенной услугой станций технического обслуживания. Для автомобилистов важно правильно подобрать вязкость моторного масла и по возможности покупать один и тот же бренд технической жидкости. В некоторых случаях можно дополнительно промывать мотор с помощью специального промывочного масла, а также добавлять присадки. Но по использованию дополнительной автомобильной химии лучше всего проконсультироваться с мотористом или работником СТО.

2. Заменить салонный фильтр и проверить кондиционер

После лета фильтр может быть залеплен пылью, фрагментами насекомых и листвы, что затрудняет поступление воздуха и делает его грязным. Зимой фильтр может испытывать проблемы из-за повышенной влажности, которая провоцирует образование плесени и выделение вредных микроорганизмов в воздух. В холода и без того хватает простудных заболеваний, а дополнительные микроорганизмы в воздухе не добавят здоровья. Плесень также опасна для астматиков и аллергиков, которые могут испытывать приступы болезни в машине.

В системе кондиционирования нужно проверить уровень фреона. Летом его недостаток может вызвать проблему с охлаждением воздуха, но и зимой важно сохранять корректный уровень газа, чтобы периодически включать кондиционер для сохранения его работоспособности.

3. Восстановить колесные диски

Мелкие царапины, сколы от камней на колесных дисках не только придают им небрежный вид, но и провоцируют коррозию. При правильной межсезонной обработке можно избавиться или максимально отсрочить процедуру окрашивания дисков.

Восстановить внешний вид поможет эмаль для дисков, например, от ASTROhim. Удобный формат (аэрозольный баллончик) позволяет нанести эмаль на диск, даже если он сложной геометрической формы.

Получившееся покрытие отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию факторов внешней среды, таких как дорожные реагенты, песок и камешки, летящие из-под колес. Для нанесения эмали не нужно предварительно грунтовать поверхность, а проводить работы можно самостоятельно — лучше потратить полчаса в гараже, чем потом гораздо больше времени и несколько тысяч на реставрацию дисков в автомастерской.

4. Обработать повреждения на кузове

Межсезонное обслуживание — хорошая возможность оценить состояние кузова. При нахождении небольших повреждений и «жучков» стоит сразу их обработать, чтобы в дальнейшем по металлу не пошла коррозия, которая может спровоцировать появление сквозных отверстий.

Дополнительно стоит обработать кузов защитной химией, которая позволит избежать мелких царапин и сколов. Для зимы также нелишним будет обработка днища машины, чтобы нивелировать негативное воздействие агрессивных реагентов.

5. Проверить ходовую, тормоза и подвеску

Оказаться без тормозов на скоростной трассе или понять, что машина не слушается руля на зимней дороге — страшный сон любого автомобилиста. Обычно это становится следствием наплевательского отношения к состоянию рулевого управления, ходовой части, подвески и тормозной системы. Многие проблемы, связанные с ними, можно выявлять на ранней стадии, а их исправление будет сильно дешевле, чем полноценный ремонт узлов и агрегатов.

На большинстве СТО есть возможность провести диагностику указанных узлов и не стоит ей пренебрегать. Компьютерная или ручная диагностика позволит вовремя найти и исправить проблемы.

Правильно обслуженный в межсезонье автомобиль подарит радость приятного вождения. Кроме того, вы будете уверены, что машина не подведет и легко выдержит дальние поездки в любых условиях.