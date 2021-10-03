Стране был нужен полноприводный легковой автомобиль, особенно глубинке. Но делали его для армии.

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ГАЗ-61 встал на конвейер летом 1941 года. Назвать его кроссовером можно, но, конечно же, с натяжкой. Скорее это легковой автомобиль повышенной проходимости.

Чтобы получить легковой вездеход, многие компании тогда оснащали машины третью осью, получая автомобиль с колесной формулой 6х4. Но это решение было малоэффективным. Самых же значительных успехов в деле создания полноприводной легковушки достигла американская компания Marmon-Herrington. Она делала свои машины на базе автомобилей Ford.

В 1938 году Советский Союз купил четырехдверный седан Marmon-Herrington LD2 с 85-сильным двигателем V8 и полным приводом и отправил его на Горьковский автозавод на испытания. Разобравшись с заморским автомобилем, наши инженеры уже в сентябре 1938 года начали проектировать собственный легковой автомобиль повышенной проходимости — ГАЗ-61.

Первый ГАЗ‑61–40 на испытаниях.

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Можно ли сказать, что в основе советского легкового автомобиля с полным приводом лежит Ford? Нет, конечно. У Форда таких машин не было. Что касается Marmon-Herrington, то их машина нужна была для того, чтобы убедиться в правильности выбранного пути (это сейчас мы знаем, что «верной дорогой шли товарищи).

Кроме того, основой для ГАЗ-61 стал ГАЗ-М1, под капотом стоял шестицилиндровый двигатель ГАЗ-11, коробку, модернизировав, взяли от грузовика ГАЗ-ММ, а передний кардан со шлицевым соединением заимствовали у ЗИС-101. Шарниры же были скопированы с Bendix Weiss.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Силы тяги», опубликованной в номере 10.2021 журнала «За рулем».

Фото: Архив ГАЗ