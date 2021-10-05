Сколько стоит хороший пускач? И нужен ли он вообще зимой?

Эксперты «За рулем» протестировали 6 пускачей, включая два купленных напрямую из Китая. Самым доступным по цене оказался прибор за 3000 рублей, а самый дорогой обошелся в 10 тысяч рублей.

Пускачи бывают двух видов: на конденсаторах и на литий-ионных аккумуляторах. Для потребителя разницы особой нет. И те, и другие должны запускать двигатель, если вдруг аккумулятор сел. Но, например, конденсаторные быстрее заряжаются и их можно «наполнить» даже от севшего аккумулятора, который вы собираетесь «прикурить». Специальный электронный блок такого пускача позволит зарядиться даже от 5 В. Они за долю секунды вернут эти крохи вобранной энергии, провернув стартер и заставив свечи работать. Литий-ионные пускачи надо заряжать немного дольше.

Казалось бы, такой полезный девайс в нашем холодном климате незаменим и должен быть у всех, но проблема в том, что стоит пускач как новый аккумулятор, а то и вдвое дороже аккумулятора.

Что же автомобилист получит за эти деньги?

Пусковые устройства для эффективной работы не должны быть замерзшими. Так что хранить их в багажнике машины тоже не стоит. Лучше — в тепле. Плюс благодаря их компактности, пускач легко согреть под курткой.

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Недостаток всех пускачей

Со временем любая батарея теряет заряд, даже если не используется. Это касается и пускачей, которые перед применением нужно подзарядить минут 15 — дома или от соседнего автомобиля. На морозе же и конденсаторные, и аккумуляторные пусковые устройства становятся менее эффективными и их нужно греть (благо, прибор легко помещается за пазухой).

Итоги сравнительного теста пусковых устройств

В результате наших испытаний прибор Telwin Drive Mini 12V 829653 за 7,5 тыс. рублей просто раздуло, и он перестал работать, а из остальных пяти устройств запустить двигатель автомобиля помогли только два. Это самый дешевый пускач GG-JS-CP18, купленный на AliExpress за 3000 рублей, да Airline APB-14—06 из российского магазина за 7,5 тысячи.

Почему так вышло и как же выбрать пускач, который не подведет, а также об альтернативных способах использования пускачей читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Пуск мотора без АКБ», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2021.