Не платите штрафы? Заплатите потом... но намного больше

Штрафов за нарушения ПДД за последний год оформили больше 170 миллионов. И это при том, что водителей в нашей стране почти в три раза меньше. Поэтому рано или поздно любой из нас может оказаться неплательщиком.

Превратиться в должника перед государством, не заплатив штраф легче легкого. Вы можете быть не в курсе, что вам отправили «письмо счастья». Или просто забыв (с кем не бывает!) о выписанном штрафе.

Но все это не оправдания — платить все равно придется. И чем раньше заплатите, тем меньше штраф ударит по карману.

Нарушили — заплатите!

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По закону водитель должен оплатить штраф через 70 суток после того, как ознакомился с постановлением — 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату. В случае «штрафа с камеры» этот срок отсчитывается с момента вынесения постановления инспектором местного центра автоматической фиксации.

70 дней прошло, штраф не оплачен? Нарушитель превращается в неплательщика и его дело из ведения ГИБДД автоматически переходит в руки Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За неуплату в срок штрафа в КоАП предусмотрен другой штраф — в удвоенном размере задолженности. То есть, если вас наказали на 500 рублей, судебный пристав будет взыскивать с вас уже 1500 рублей — 500 рублей изначально наложенного взыскания и еще 1000 рублей за просрочку его выплаты. Если у вас есть счет в банке, сумму с него спишут автоматически.

Спишут — мало не покажется!

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Практика показывает, что когда у человека есть счета сразу в нескольких банках, сумму долга частенько списывают в каждом из банковских учреждений. Пристав рассылает их веерно по всем кредитным организациям — чтоб наверняка... Известны случаи, когда суммы взыскания списывались одновременно с нескольких счетов гражданина даже в одном банке!

Чтобы вернуть списанные по ошибке суммы, придется идти в местное отделение ФССП и вызволять свои деньги. Времени и нервом потратите немало. Тем более, что сейчас пообщаться лично с приставом, организовавшим лишние списания стало сложнее — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Нет денег на счете — возьмут наличными!

А если у человека нет счетов в банке или на них пусто? Ведь при желании можно получать зарплату не «на карточку», а наличными в кассе предприятия. На днях и эта лазейку «увернуться» от цепких лап ФССП прикрыли.

С 27 сентября 2021 года работодателей обязали перечислять приставам долги работников перед государством — на основании поправок в исполнительное законодательство от 30.12.2020 № 495-ФЗ.

Отдайте автомобиль или квартиру!

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Когда подобными «бесконтактными» методами взыскать долги не получается, у приставов есть и другие рычаги.

Так при долге по штрафам более 10 000 рублей (например, за пару неоплаченных проездов по «выделенке» или за стоянку на газоне в Москве) должнику могут закрыть выезд за границу. Или наложить запрет на перерегистрацию машины. Но в последнем случае для этого пристав должен получить в суде соответствующий исполнительный лист. Как, впрочем, и для отчуждения в пользу государства вообще любого имущества должника.

Практика показывает, что при несущественных недоимках никто заморачиваться исполнительными листами не станет. Но когда счет неоплаченных штрафов пойдет на десятки, тем более сотни тысяч рублей — тогда вопрос о судебном изъятии в счет долга государству машин, дач, квартир и прочего уже встает «в полный рост».

На таких должников приставы вместе с патрулями ГИБДД устраивают самые настоящие засады на дорогах. Особенно, в период массовых отпусков, на типичных маршрутах россиян, отправляющихся в путешествие на машине. Автомобили, записанные на должников, вычисляют в потоке с помощью стационарных средств фото- и видеофиксации, а также специальных мобильных камер. Сотрудники ДПС тормозят попавших в объективы должников, а присутствующие тут же приставы принимаются оформлять изъятие транспортного средства.

А можно не платить штрафы?

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Можно! Но при этом придется соблюдать жесткие правила. Нигде официально не работать, не продавать старые машины и не покупать новые. Не иметь собственного жилья площадью свыше «социальной нормы». И не передвигаться на машине по трассам, где могут дежурить совместные пикеты ГИБДД и ФССП.

Для вас такой образ жизни неприемлем? Тогда есть только один вариант — своевременно оплачивать штрафы. Так, пожалуй, проще и выгоднее.