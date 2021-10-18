Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспеции Михаил Черников.

В мае попал в ДТП с велосипедистом, который пересек сплошную и подрезал меня. Он получил травмы и был госпитализирован. Однако виновника пока так и не установили. Чего ждать и к чему готовиться?

А. А. Борисов, Киров

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— Ждать решения должностного лица или судьи, уполномоченных рассматривать дело об административном правонарушении. Если по результатам соответствующей экспертизы будет установлено, что здоровью потерпевшего причинен вред, такие дела рассматриваются судьей.

Если в происшествии будет установлена ваша вина, то вы можете быть привлечены к ответственности по статье 12.24 КоАП РФ (при причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) или статье 264 УК РФ (в случае тяжкого вреда здоровью или смерти).

Кроме того, как владелец источника повышенной опасности, вы можете подлежать гражданской ответственности за причинение вреда здоровью, жизни и имуществу потерпевшего.

При этом особенность гражданской ответственности в том, что для ее наступления не требуется доказательства вины причинителя вреда. В то же время, если будет установлена вина велосипедиста в совершении происшествия, то вы также, опираясь на статью 1064 КГ РФ, имеете основания для требования к нему о возмещении вреда, причиненного вашему транспортному средству .

Фото: Depositphotos и «За рулем»