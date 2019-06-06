Что делать с велосипедистами на дорогах? Наш и не наш опыт

Почему профессиональные велосипедисты тренируются там, где езда на велосипеде запрещена Правилами? Ответ прост: это Россия. Рассказываем, как решают эту и другие проблемы велосипедистов у нас, а как — в других развитых странах.

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Борис Джонсон, будучи мэром Лондона, решил победить автомобильные пробки с помощью популяризации велоспорта, организации велопроката и велостоянок. Сам регулярно ездил на работу на велосипеде. Возможно, искренне считал, что велосипед в мегаполисе — то, что надо!

Англичане отнеслись к идее сдержанно. А вот власти Москвы приняли инициативу на ура и с максимальной точностью воспроизвели почти все ошибки лондонского мэра. В Москве появились казенные станции велопроката (430 штук по состоянию на апрель), выделенные полосы для велосипедистов на дорогах, утвержденные веломаршруты, велопарковки (1867 штук) и официальный городской сайт, который обо всем этом оповещает.

Понемногу идея тотальной велосипедизации овладевает и другими городами — Санкт-Петербургом в основном - но первые итоги есть уже сейчас.

С приходом весны велосипедисты превращают центр Москвы в хаос, мешая и автомобилям, и пешеходам. Таблички, напоминающие, что на переходе надо слезать с велосипеда, неэффективны. Большинство игнорирует это правило.

Водитель ответит!

По статистике НИЦ БДД МВД РФ, в 2018 году произошел рост ДТП, именуемых «наезд на велосипедиста», - на 7,6% относительно 2017 года. Их число составило 5294 (3,1% от общего числа) против 4922 (2,9%) в 2017 году. Участниками 1637 ДТП (рост на 6,3%) из числа упомянутых были дети: 1606 получили ранения, 33 погибли. Во «взрослой» категории тоже безрадостные итоги.

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Всё это при том, что зимой большинство велосипедистов впадает в спячку и пункты проката закрыты, а в официальных данных отражены лишь те инциденты между автомобилистами и велосипедистами, которые не удалось разрулить без участия ГИБДД. В большинстве случаев травмы незначительные или их нет вовсе.

Водители, сбившие или задевшие велосипедиста, всеми силами стараются обойтись без вызова ДПС и предлагают любую помощь и компенсацию. Ведь вне зависимости от того, кто прав и кто виноват, высок риск, что отвечать будет только одна сторона.

Разбирательство сводится к выяснению, имел ли водитель автомобиля возможность избежать столкновения. А что имел или не имел велосипедист, никого не интересует.

Так что реальное количество ДТП с участием велосипедистов неизвестно. Но можно смело предположить, что оно в несколько раз выше, чем сообщает официальная статистика.

Дайте нам Амстердам

За рубежом провели множество исследований на эту тему, и выводы довольно противоречивые. Выгодные для себя тезисы могут найти и сторонники вело­движения, и его противники.

В Нидерландах, например, свыше 80% населения пользуется двухколесным транспортом, на каждого жителя приходится в среднем 1,3 велосипеда. Власти полвека целенаправленно пересаживают народ с автомобилей на велосипеды, оборудовав за это время 35 тысяч километров велодорожек. Количество ДТП «автомобиль — велосипед» растет, доля пострадавших велосипедистов тоже растет, но общее число жертв и пострадавших в авариях медленно снижается, а число погибших велосипедистов практически неизменно.

В целом картина умеренно благостная. Во многом потому, что в Голландии разработали отдельный свод правил для велосипедистов во времена нефтяного кризиса 1973 года и тогда же начали создавать велоинфраструктуру. У велосипедистов особый статус — наряду с пешеходами они отнесены к наиболее уязвимым участникам дорожного движения.

Если мы хотим, чтобы у нас было как в Нидерландах, нам надо сделать то же самое и подождать сорок лет. Сейчас в Москве около 230 км велосипедных полос и дорожек — значительно меньше, чем в компактном Амстердаме.

В официальном столичном велопрокате пока 4120 единиц техники, но власти обещают быстрый прирост.

Стихийный беспорядок

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Теоретически более-менее совершенный веломир возможен. Но в России велосипедизация идет особым путем. В больших городах велосипед постепенно стал рабочим инструментом персонала ЖКХ и доставщиков «быстроеды». Про Правила дорожного движения, где велосипедистам посвящена отдельная статья «дополнительных требований», они не слышали. Поэтому встретить на улице с односторонним движением велосипедиста, который дует тебе в лоб, - обычное дело.

Нерегулируемые перекрестки и пешеходные переходы эта группа велосипедистов (и многие другие) преодолевает как попало. И они не в курсе, что для велосипедистов предусмотрены свои наказания: статья 12.29 КоАП гласит, что трезвый велосипедист за нарушение ПДД (любое!) должен заплатить штраф 800 рублей, нетрезвый — от 1000 до 1500 рублей. Да и откуда им об этом знать, если их никто не ловит, не штрафует и тем более не отправляет на освидетельствование?

Кстати, сотрудникам ДПС на заметку: участок федеральной магистрали М9 «Балтия» от Москвы до Волоколамска, где велодвижение запрещено Правилами, - излюбленное место тренировок профессиональных велогонщиков.

Британский опыт

Начало велосипедизации Лондона в 2010–2012 годах ознаменовалось резким ростом аварий с участием велосипедистов. Британцы задумались. Депутаты предлагали ввести национальный реестр, навесить на все велосипеды номерá и внедрить обязательное страхование. Тогда камеры фиксировали бы нарушения правил. Однако выяснилось, что лишь 3% аварий вызвано нарушением правил, а всё остальное — несчастные случаи по неосторожности.

Тогда речь пошла о запрете движения крупнотоннажных грузовиков и обустройстве выделенных полос для велосипедистов. Полосы выделить оказалось невозможно — пришлось бы сужать улицы, что усугубило бы проблемы, которые намеревались решить велосипедами. Подумывали и об обязательной защитной экипировке.

В результате внесли поправки в тамошний КоАП, оговорив специализи­рованные штрафы для велосипедистов: за опасное вождение велосипеда — 2500 фунтов, за беспечное вождение — 1000 фунтов, за езду по тротуару — 500 фунтов.

В Лондоне запрещено ездить по тротуару на велосипеде! А в Москве — можно. Немудрено, что участились жалобы пешеходов на велосипедистов, а также растет число ДТП «пешеход — велосипедист» и «велосипедист — собачий поводок» (понятно, их никто не фиксирует вообще). Причем это не есть ДТП как таковое! По закону, если на пешехода наезжает велосипедист, это нанесение вреда здоровью по неосторожности.

Из всего изложенного следует неизбежный вывод: велосипедистов надо отделять и от автомобилей, и от пешеходов. Если, конечно, нас действительно интересует безопасность всех трех групп.

Трудно поверить, но это тоже велосипед. Отдельная проблема — входящие в моду электровелосипеды. Их крейсерская скорость — 30–40 км/ч, и они уже вполне могут давить людей. Езда по встречке? Не вопрос. Вопрос — кто будет виноват, если велосипедиста собьют?

Курс юного самокатчика

Депутат Виталий Милонов, вероятно, следил за развитием событий в Лондоне, поскольку год назад предложил ввести регистрацию велосипедистов, обязать их сдавать экзамены на знание ПДД и платить налоги, а создание велодорожек за счет сужения автомобильных дорог прекратить.

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То есть у нас тоже возник вопрос «что делать?», вызванный бурным ростом числа велосипедов.

Начать лучше всего с агитации. В школах — расширенный курс юного велосипедиста (и самокатчика). А тем, кто уже зрелый велосипедист, через средства массовой информации объяснять, что автомобильные дороги — плохое место для велопрогулок. Опасно и неполезно из-за выхлопов. По крайней мере, до момента, пока власти не завершат создание развитой велоинфраструктуры.

Номерные знаки, реестры, экзамены, регистрация, камеры фиксации? Многие автомобилисты выскажутся резко за, велосипедисты — резко против, образуются новые рабочие места, казна пополнится. Вот только на безопасность движения это никак не повлияет.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ В ГОЛЛАНДИИ

Езда по тротуару запрещена (по умолчанию, если нет разрешающих знаков).

Рядом могут ехать не более двух велосипедистов; если это мешает движению транспорта, велосипедисты должны ехать друг за другом.

Велосипедистам разрешено поворачивать направо на красный сигнал светофора, если есть знак с надписью: «Велосипедистам — можно».

Велосипед можно парковать на тротуаре, если нет знака, который это запрещает.

При езде ночью велосипедисты обязаны включать переднюю фару и задний фонарь велосипеда.

Запрещено держать телефон в руке (с июля 2019 года).