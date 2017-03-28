Какой велобагажник лучше?

Велосипед — не самый удобный предмет для перевозки на автомобиле: без специального багажника не обойтись. Главное тут — выбрать подходящий по типу (у каждого свои достоинства и недостатки) и по цене.

Как же приятно прохватить на велосипеде где-нибудь на природе, по парку или хотя бы вокруг дачи. Сезон начался! Но сначала велик нужно туда доставить, а это не самый удобный предмет для перевозки на автомобиле. А если два велосипеда или три? На выручку придут ­специальные велобагажники.

По способу крепления велосипедные багажники делятся на три основных вида: устанавливаемые на крышу, на фаркоп и на заднюю дверь. У них есть свои плюсы и минусы.

Велобагажники на крышу

Цена: от 1000 до 10 000 рублей

Легкость и компактность; быстрая установка; не мешают обзору; велосипеды пачкаются меньше всего Автомобиль должен быть оборудован релингами и поперечинами; для каждого велосипеда требуется отдельное устройство; велосипед нужно высоко поднять — не каждый справится; возрастает парусность автомобиля и расход топлива; увеличивается габаритная высота — надо быть аккуратнее при проезде туннелей, под мостами, на въездах в паркинги и т. д.

Конструкции попроще надежно закрепить можно только на поперечины с прямоугольным профилем. Они менее жесткие, а установка занимает больше времени.

Багажники именитых производителей сделаны из качественных и легких материалов. Рама велосипеда фиксируется в них штангой с телескопическим зажимом, регулируемым удобным барашком.



На ключ в бюджетных моделях запирается только велосипед, а сам багажник не защищен от кражи.

По закону

При перевозке велосипедов позади автомобиля перекрывается задний номерной знак — инспектор ГАИ вправе вынести предупреждение или выписать 500‑рублевый штраф (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»). А если перевесить знак со штатного места на дополнительную платформу на велобагажнике, то такое деяние могут квалифицировать уже по части 2 указанной статьи. Наказание — штраф 5000 руб­лей или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 месяцев. Как поступать, чтобы не стать нарушителем, никто не знает — законодательством данная ситуация не урегулирована.

Велобагажники на фаркоп

Цена: от 3000 до 60 000 рублей

Самый безопасный и надежный способ перевозки; выдерживают серьезную нагрузку — можно перевозить тяжелые электробайки и даже небольшие мотоциклы; способны вместить до четырех велосипедов; не придется поднимать велосипед на большую высоту; есть откидывающиеся устройства, не ограничивающие доступ в багажник Самые дорогие; автомобиль должен быть оборудован фаркопом; весьма громоздкие — для хранения требуется больше места; ухудшают обзор; перекрывают номерной знак и фонари — могут возникнуть вопросы у сотрудников ГАИ; мешают работе парктроников; велосипеды при перевозке пачкаются больше всего

Дополнительная площадка под номерной знак с дублирующими фонарями обойдется в 1500–2500 рублей.

Для крепления велосипедов с рамой без верхней горизонтальной поперечины (как в нашем случае) необходимо приобрести заменяющий ее адаптер. Цена — от 1000 до 2000 рублей.

Багажники на пятую дверь (и самые дешевые — на фаркоп) фиксируют велосипеды только за раму, поэтому они могут контактировать друг с другом и с кузовом авто­мобиля.

Платформы с креплением на фаркоп жестко фиксируют велики в трех точках. Площадки под колёса регулируются — надежно закрепить можно даже детский велосипед.

Багажники с откидывающейся конструкцией не ограничивают доступ в автомобиль.



Велобагажники на пятую дверь

Цена: от 2000 до 15 000 рублей

Как правило, самые доступные; для установки не требуются ни фаркоп, ни релинги; способны перевезти до четырех велосипедов; при хранении занимают мало места: складная конструкция Для доступа в багажник машины устройство придется демонтировать; подходят не для всех автомобилей (обычно сложности возникают с седанами); в одиночку установить не так-то просто; самая хлипкая и «дышащая» конструкция; велосипеды нельзя жестко зафиксировать, на ходу они могут контактировать друг с другом и с автомобилем; упоры и крючки способны повредить машину; сильно нагружают крышку багажника или пятую дверь; требуют постоянного контроля натяжения ремней; ухудшают обзор; перекрывают номерной знак и фонари — могут возникнуть вопросы у сотрудников ГАИ; мешают работе парктроников

Велобагажники на пятую дверь — самые популярные, так как для их установки не нужен ни фаркоп, ни рейлинги. Но нам они показались самыми неудобными.

Резиновые упоры смещаются и повреждают лакокрасочное покрытие.

На современных автомобилях кузовные зазоры небольшие, крючки-зацепы в них не просунуть. Если установлен спойлер, ленты-фиксаторы неизбежно будут его «натирать».



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