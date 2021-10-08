Кому нужно оформить диагностическую карту с 1 октября 2021 года? Действителен ли полис ОСАГО без техосмотра и стоит ли вообще его проходить? На все эти вопросы специально для «За рулем» ответили специалисты.

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Техосмотр то ужесточают, то обещают упростить, то вообще отменить, но при этом с марта следующего года отсутствие диагностической карты грозят фиксировать с помощью видеокамер и ввести повышенный штраф.

Есть еще вариант: процедуру сделают добровольной и будут заманивать на нее различными «плюшками», типа скидки при оформлении ОСАГО.

Мы опросили участников рынка и специалистов и выяснили, что они думают по этому поводу. Мнения разделились.

Нужно проходить техосмотр в 2021-м или нет?



Юрист, автоэксперт Сергей Смирнов Сергей Смирнов напоминает, что на сегодняшний день технический осмотр автомобилей остается обязательным для всех . Несмотря на то, что 1 октября 2021 года закончился мораторий по техосмотру, некоторые из автовладельцев могут вполне законно продолжать ездить с ранее выданными диагностическими картами, то есть с «просроченным техосмотром». Юристнапоминает, что. Несмотря на то, чтозакончился мораторий по техосмотру, некоторые из автовладельцев могут вполне законно продолжать ездить с ранее выданными диагностическими картами, то есть с «просроченным техосмотром».

Так, если срок действия диагностической карты закончился в период с 1 апреля 2021 года по 1 октября 2021 года, то срок действия диагностической карты продлевается на шесть месяцев. То есть к дате окончания прибавляем шесть месяцев, и до этой даты нужно будет техосмотр пройти. «Добавочные» сроки придется высчитать самостоятельно. Диагностическая карта — памятка для водителей

Материалы по теме Как получить красивый номер для авто — честно и без блата Если техосмотр закончился в период с 1.02.2021 по 1.04.2021 , ТО нужно было пройти до 1 октября включительно.

, ТО нужно было пройти до 1 октября включительно. Диагностическая карта закончилась в период с 1.04.2021 по 1.10.2021 года — прибавляем 6 месяцев к дате окончания. Например, 5 июня 2021 года истек техосмотр. В этом случае его нужно пройти до 5 декабря 2021 года.

— прибавляем 6 месяцев к дате окончания. Например, 5 июня 2021 года истек техосмотр. В этом случае его нужно пройти до 5 декабря 2021 года. Если срок действия диагностической карты закончился после 1.10.2021 года и позже, то техосмотр нужно пройти сразу после окончания действия диагностической карты. Если купленный новым автомобиль достиг возраста четырех лет и техосмотр еще не проходил, то процедура обязательна без каких-либо мораториев. Какой штраф за езду без диагностической карты в 2021-м? Штраф за непройденный техосмотр сейчас предусмотрен только для перевозчиков (такси, перевозка пассажиров и грузов) и составляет 500–800 рублей (ст. 12.1 КоАП РФ). Как нам рассказали в РСА, пока такие штрафы оформляются в ручном режиме, видеокамеры ни наличие действующих полисов ОСАГО, ни диагностических карт пока фиксировать не научились.

Для частников штраф будет введен в марте 2022 года и составит 2000 рублей (конечно, если техосмотр не отменят). Нужна ли диагностическая карта для покупки ОСАГО? Для покупки ОСАГО пройти техосмотр не потребуют. Действительны и полисы ОСАГО, к которым привязаны диагностические карты, чей срок действия истек, — действительны они в том случае, если не истек срок действия самой автогражданки. Однако закон 343-ФЗ от 2 июля об отмене обязанности предъявлять диагностическую карту при оформлении полиса ОСАГО никак не повлиял на условия и порядок предъявления регресса , напоминает Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие».

Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Как и ранее, страховая компания будет иметь право регрессного требования к лицу, причинившему вред, в размере выплаченного потерпевшему страхового возмещения, если на момент наступления страхового случая, произошедшего вследствие неисправности транспортного средства, истек срок действия диагностической карты.

Напомним, регрессный иск — требование страховщика вернуть денежную сумму, которую он уплатил за ущерб, нанесенный по вине страхователя. Напомним, регрессный иск — требование страховщика вернуть денежную сумму, которую он уплатил за ущерб, нанесенный по вине страхователя.

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Также закон предусматривает право страховщика предъявить регрессное требование к оператору техосмотра, оформившему диагностическую карту, если страховой случай наступил вследствие неисправности транспортного средства, которая была выявлена или могла быть выявлена во время процедуры технического осмотра, но сведения о ней не были внесены в диагностическую карту.

Как проверить свою диагностическую карту?

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Российский союз автостраховщиков (РСА) напоминает, что 1 октября истек срок продления диагностических карт, введенный постановлением правительства от 27 февраля 2021 года №275. Чтобы избежать конфликтных ситуаций автовладельцам рекомендуют проверить, когда заканчивает действие ваша диагностическая карта (с учетом продления ее на полгода), и при необходимости своевременно пройти техосмотр.Срок действия диагностической карты указан на ней самой в верхнем правом углу. Если у вас не сохранилась распечатка, то можно попробовать проверить ее онлайн.

На сайте ГИБДД

eaisto.info

На сайтах страховщиков (например, Росгосстраха)

Проблема в том, что практически все сервисы сейчас работают с перебоями.

При этом, даже если вам удастся достучаться до одного из этих сервисов, помните, что полугодовой мораторий ни в одном из них не учтен.

Начиная с 22 августа 2021 года ОСАГО можно оформить без подтверждения прохождения технического осмотра, однако если ДТП произойдет по причине неисправности автомобиля, на который отсутствует действующая диагностическая карта (с учетом продления), страховая компания может предъявить к виновнику аварии регрессное требование. Хотя на практике доказать такую неисправность достаточно проблематично.

Техосмотр отменят или нет? Материалы по теме Дайджест шинных тестов «За рулем» (2018–2021) Техосмотр может стать необязательным для физлиц уже до конца 2021 года. Такой законопроект уже в середине сентября был внесен на рассмотрение в Госдуму. Профильный комитет Государственной Думы по транспорту и строительству до 30 октября 2021 года принимает отзывы, предложения и замечания, ну а потом последует какое-то решение. С большой долей вероятности — для частных владельцев легковых авто техосмотр все же отменят.

В РСА к полной отмене не готовы, но поддерживают предложение по упрощению процедуры для автовладельца. В первую очередь необходимо контролировать те системы автомобиля, которые реально влияют на безопасность дорожного движения. При этом бо́льший контроль необходим для более старой техники, подчеркивают в Союзе.