Техосмотр то ужесточают, то обещают упростить, то вообще отменить, но при этом с марта следующего года отсутствие диагностической карты грозят фиксировать с помощью видеокамер и ввести повышенный штраф.
Есть еще вариант: процедуру сделают добровольной и будут заманивать на нее различными «плюшками», типа скидки при оформлении ОСАГО.
Мы опросили участников рынка и специалистов и выяснили, что они думают по этому поводу. Мнения разделились.
Нужно проходить техосмотр в 2021-м или нет?
Так, если срок действия диагностической карты закончился в период с 1 апреля 2021 года по 1 октября 2021 года, то срок действия диагностической карты продлевается на шесть месяцев. То есть к дате окончания прибавляем шесть месяцев, и до этой даты нужно будет техосмотр пройти. «Добавочные» сроки придется высчитать самостоятельно.
Диагностическая карта — памятка для водителей
- Если техосмотр закончился в период с 1.02.2021 по 1.04.2021, ТО нужно было пройти до 1 октября включительно.
- Диагностическая карта закончилась в период с 1.04.2021 по 1.10.2021 года — прибавляем 6 месяцев к дате окончания. Например, 5 июня 2021 года истек техосмотр. В этом случае его нужно пройти до 5 декабря 2021 года.
- Если срок действия диагностической карты закончился после 1.10.2021 года и позже, то техосмотр нужно пройти сразу после окончания действия диагностической карты.
Если купленный новым автомобиль достиг возраста четырех лет и техосмотр еще не проходил, то процедура обязательна без каких-либо мораториев.
Какой штраф за езду без диагностической карты в 2021-м?
Штраф за непройденный техосмотр сейчас предусмотрен только для перевозчиков (такси, перевозка пассажиров и грузов) и составляет 500–800 рублей (ст. 12.1 КоАП РФ). Как нам рассказали в РСА, пока такие штрафы оформляются в ручном режиме, видеокамеры ни наличие действующих полисов ОСАГО, ни диагностических карт пока фиксировать не научились.
Для частников штраф будет введен в марте 2022 года и составит 2000 рублей (конечно, если техосмотр не отменят).
Нужна ли диагностическая карта для покупки ОСАГО?
Для покупки ОСАГО пройти техосмотр не потребуют. Действительны и полисы ОСАГО, к которым привязаны диагностические карты, чей срок действия истек, — действительны они в том случае, если не истек срок действия самой автогражданки. Однако закон 343-ФЗ от 2 июля об отмене обязанности предъявлять диагностическую карту при оформлении полиса ОСАГО никак не повлиял на условия и порядок предъявления регресса, напоминает Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие».
Как и ранее, страховая компания будет иметь право регрессного требования к лицу, причинившему вред, в размере выплаченного потерпевшему страхового возмещения, если на момент наступления страхового случая, произошедшего вследствие неисправности транспортного средства, истек срок действия диагностической карты.
Напомним, регрессный иск — требование страховщика вернуть денежную сумму, которую он уплатил за ущерб, нанесенный по вине страхователя.
Как проверить свою диагностическую карту?
Российский союз автостраховщиков (РСА) напоминает, что 1 октября истек срок продления диагностических карт, введенный постановлением правительства от 27 февраля 2021 года №275. Чтобы избежать конфликтных ситуаций автовладельцам рекомендуют проверить, когда заканчивает действие ваша диагностическая карта (с учетом продления ее на полгода), и при необходимости своевременно пройти техосмотр.Срок действия диагностической карты указан на ней самой в верхнем правом углу. Если у вас не сохранилась распечатка, то можно попробовать проверить ее онлайн.
- На сайте ГИБДД
- eaisto.info
- На сайтах страховщиков (например, Росгосстраха)
При этом, даже если вам удастся достучаться до одного из этих сервисов, помните, что полугодовой мораторий ни в одном из них не учтен.
Техосмотр отменят или нет?
Техосмотр может стать необязательным для физлиц уже до конца 2021 года. Такой законопроект уже в середине сентября был внесен на рассмотрение в Госдуму. Профильный комитет Государственной Думы по транспорту и строительству до 30 октября 2021 года принимает отзывы, предложения и замечания, ну а потом последует какое-то решение. С большой долей вероятности — для частных владельцев легковых авто техосмотр все же отменят.
В РСА к полной отмене не готовы, но поддерживают предложение по упрощению процедуры для автовладельца. В первую очередь необходимо контролировать те системы автомобиля, которые реально влияют на безопасность дорожного движения. При этом бо́льший контроль необходим для более старой техники, подчеркивают в Союзе.
«По данным ГИБДД, сейчас активно работают и оформляют диагностические карты более 4700 пунктов техосмотра.
Это говорит о том, что доля ответственных автовладельцев, которые считают необходимым проходить ТО в установленные законодательством сроки, велика», — отметил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.
В страховой компании «Согласие» к отмене относятся спокойно и полагают, что прохождение техосмотра не является фактором, заметно влияющим на убыточность, ведь по статистике доля аварий в результате технической неисправности автомобиля — менее 0,1%. Тем не менее, Павел Нефедов считает, что при расчете цены полиса можно было бы поощрять клиентов, которые при покупке ОСАГО для подтверждения своей добросовестности и ответственности готовы предоставить страховой компании диагностическую карту.
По мнению юриста Сергея Смирнова, отмена обязательной процедуры ровным счетом ничего не изменит. Сегодня техосмотр — это, по сути, дополнительный налог для автовладельцев. Чтобы они самостоятельно следили за исправностью своих автомобилей и регулярно проходили техническое обслуживание, нужен не кнут, а пряник. Он также полагает, что это может быть отдельный бонус при покупке ОСАГО.
Вот только рассчитывать на это не стоит. Страховые компании, уверен, воспользуются поводом и обязательно поднимут стоимость страховки в случае отмены обязательного ТО.
Что думают автомобилисты об отмене техосмотра?
«За рулем» провел опрос и выяснил, планируете ли вы проходить техосмотр или дождетесь его отмены.
- 40% готовы подождать, так как это было предвыборным обещанием ведущей партии, а обещания нужно исполнять
- 32% в отмену не верят, поэтому собираются пройти техосмотр по всем правилам
- 16% и так прекрасно без него обходятся
- 12% купят диагностическую карту для подстраховки.
Опрос проводили с 1 по 7 октября, в нем приняли участие более 2000 респондентов.
Самые последние новости о техосмотре в России собраны по этой ссылке
- Техосмотр мотоциклов и легковых автомобилей может стать добровольным. При этом Минтранс собирается сделать процедуру проще и оставить из 82 пунктов проверки только 59.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Depositphotos и «За рулем»