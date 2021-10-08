30 км/ч — новый скоростной лимит для больших городов. Поддерживаете? — журнал За рулем

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30 км/ч — новый скоростной лимит для больших городов. Поддерживаете?

В Париже ограничили скорость движения автотранспорта — почти везде 30 км/ч. Ждать ли нам подобных нововведений?

Да, в столице Франции понаставили знаков «30». Исключения коснулись лишь кольцевой дороги Периферик протяженностью 35 километров, на которой будет разрешено ехать 70 км/ч, а также бульваров Маршалов, улицы Елисейские поля и некоторых других магистралей города, на которых скорость ограничена на уровне 50 км/ч.

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Сторонники принудительного снижения скорости в Париже приводят следующие аргументы:

  •  Смертность в результате аварий снижается на 50%.
  •  Снижаются выбросы выхлопных газов за счет снижения количества разгонов и торможений.
  •  Средняя скорость на дорогах Парижа в период с 7 утра до 9 вечера составляет 11,6 км/ч.

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Поверить или проверить?

Аргумент про снижение тяжести последствий от ДТП на низкой скорости вполне разумен, хотя кажется доведенным до абсурда. Количество аварий можно вовсе свести к нулю, просто запретив автомобильное движение. Но даже на небольшой скорости вероятность ДТП совершенно не нулевая, и полностью избавиться от жертв на дорогах таким способом не удастся.

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И с экологией всё не так просто. Современный автомобиль производит минимальное количество выбросов на постоянной скорости в диапазоне 70–80 км/ч. Если же движение происходит в режиме «старт-стоп» на небольших скоростях, то выбросы, наоборот, стремятся к максимальной отметке. А на таких небольших скоростях торможений происходит гораздо больше просто по причине небольшой дистанции между автомобилями. Этот эффект знаком каждому водителю, который хоть раз попадал в пробку. Поэтому аргумент о снижении выбросов на скорости 30 км/ч несостоятелен, о чем уже заявили некоторые французские экологи.

Спасает парижан лишь то, что площадь Парижа — лишь 105 квадратных километров. Остальное — это не Париж, и таких ограничений там не вводится. Заметим, что территория Парижа почти точно соответствует территории Москвы внутри Третьего транспортного кольца, а территория так называемого Большого Парижа (со всеми пригородами) почти такая же, как территория Москвы внутри МКАД.

А штраф за что?

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Сравнение максимально разрешенной скорости и средней скорости движения сродни сравнению теплого с мягким. Штраф приходит не за превышение средней скорости движения за день, штраф приходит за превышение мгновенной скорости движения в конкретной точке. А автомобиль почти всегда движется с неравномерной скоростью — где-то быстрее, где-то медленнее.

До тех пор, пока в каждом автомобиле не появится автопилот, который сможет исполнять с ювелирной точностью подобные ограничения, слишком низкий скоростной режим, особенно совмещенный с системой автоматического контроля, будет провоцировать ошибки водителей (превышение скорости) и, разумеется, штрафы.

Проверили — ну такое...

Например, я, когда еду по дороге с заниженным скоростным режимом, вынужденно включаю либо ограничитель скорости, либо круиз-контроль, потому что держать заниженный скоростной лимит практически невозможно. Я исследовал треки движения на своем автомобиле: так вот, даже на круиз-контроле скорость «гуляет» в пределах ± 3 км/ч, а у водителя, даже самого аккуратного, амплитуда подобных колебаний будет еще большей. Чтобы ехать точно, не превышая лимит 30 км/ч, нужно держать на спидометре 25 км/ч.

Когда у нас?

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На самом деле, тренд по снижению максимально разрешенной скорости движения уже добрался и до Москвы, и до других крупных, и не очень, городов России, причем давно. Очень многие дороги в нашей стране спроектированы на скорость на несколько десятков километров большую, чем установленный лимит. Например, некоторые дороги в Москве и других городах спроектированы на движение со скоростью 120 км/ч, но в силу того, что они расположены в населенном пункте, там действует ограничение «60». Немного спасает от штрафов защитный интервал в 20 км/ч, но даже 79 км/ч на таких современных дорогах держать можно только на круиз-контроле.

Закончить хочу цитатой Михаила Черникова, главы ГИБДД России:

«В первую очередь, тот, кто это предлагает, думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах: в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация».

Фото: Depositphotos

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