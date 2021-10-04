Водители поддержали штрафы за среднюю скорость

Это выяснилось в ходе опроса. Треть автомобилистов считают, что на дорогах нужно больше камер.

Материалы по теме ГИБДД отказалась от штрафов за среднюю скорость

В ходе исследования, проведенного холдингом «Ромир», было определено отношение жителей Москвы и Московской области к проблемам безопасности дорожного движения.

Водители не соблюдают скоростной режим там, где нет камер, считают 62% москвичей и 72% жителей Подмосковья. Сами водители признались, что сбрасывают скорость только перед камерами (89% — в Московской области и 69% — в Москве). При этом 64% водителей и 57% пешеходов одобряют штрафы за превышение средней скорости, считая такой метод более справедливым — это штраф не за единичные превышения, а за движение со скоростью, превышающей среднюю скорость движения потока транспортных средств.

Отношение к методу контроля средней скорости на участке

68% жителей Москвы и 58% жителей Подмосковья считают камеры эффективным способом борьбы с нарушителями ПДД, выступая за увеличение количества камер на дорогах.

Где необходимо устанавливать камеры фиксации нарушений

Водители и пешеходы уверены, что фотовидеофиксация ведет к снижению количества нарушителей ПДД, а полученные с камер записи можно использовать не только для наложения штрафов на нарушителей:

К чему приведет большее количество камер на дорогах

Негативно же к комплексам фиксации нарушений относятся только 18% водителей и 9% пешеходов, что связано, в том числе, с неуверенностью в том, что камеры работают корректно.

Также водители и пешеходы дали свою оценку скоростного режима в столичном регионе. 34% москвичей, 44% жителей Подмосковья считают, что скорость в городах слишком высокая, а две трети опрошенных отрицательно относятся к возможности безнаказанно превышать скорость на 19 км/ч — достаточно и 9 км/ч.

На сколько следует разрешать превышать скорость

Надо ли снижать нештрафуемый порог? Вот одно из мнений.

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