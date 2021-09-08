На учете в наркодиспансере? Зрение подводит? Лишат прав онлайн!

Все медицинские данные водителей оцифруют и передадут в ГИБДД. При наличии противопоказаний действие прав автомобилистов «с диагнозом» могут приостановить удаленно.

Спустя почти 10 лет обсуждений МВД наконец согласовало с Минздравом порядок передачи данных водителей, у которых врачи выявили противопоказания к вождению.

Как это будет работать?

Материалы по теме Заболевших водителей лишат прав автоматически

Каждое медицинское учреждение, которое проводит медицинский осмотр водителя, будет подключено к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), куда оно будет заносить информацию, полученную в ходе медосмотра. К ЕГИСЗ будут подключены все медицинские учреждения, имеющие соответствующую лицензию.

К данным ЕГИСЗ получит доступ МВД, это прописано в соответствующем законопроекте. Сейчас, по факту, медицинский контроль проводится один раз в 10 лет. За эти годы может произойти всякое, включая появление пристрастия к алкоголю или наркотикам. ­Сейчас эти данные строго скрыты от ГИБДД — и то, что за рулем был наркоман, выявляется, к сожалению, только после ДТП.

Материалы по теме Уловка при проверке на алкоголь — как не лишиться прав

Перечень заболеваний, препятствующих вождению, перечислен в постановлении правительства за номером 1604. Если коротко, то прав точно лишат тех, у кого выявлены:

Тяжелые психические расстройства и расстройства поведения.

Расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков).

Эпилепсия.

Ахроматопсия (полная неспособность различать цвета).

Слепота обоих глаз.

Сама процедура «лишения прав» достаточно сбалансированная и выглядит следующим образом:

Врач выявляет одно из заболеваний из вышеупомянутого списка.

Данные заносятся в ЕГИСЗ.

ГИБДД приостанавливает действие водительского ­удостоверения. Управлять автомобилем уже нельзя, даже несмотря на наличие прав.

Водитель проходит медицинскую комиссию или обследование у профильного специалиста. В случае подтверждения диагноза водительское удостоверение аннулируется. Если же оказывается, что произошла ошибка, то данные заносятся в ту же ЕГИСЗ, и ГИБДД принимает решение восстановить права.

Материалы по теме МВД проверит компании, выдающие медсправки

Таким образом, водители защищены от врачебной ошибки и могут подтвердить, что не имеют противопоказаний к управлению автомобилем даже в случае постановки неприятного диагноза, если их состояние здоровья позволяет это.

Отдельно стоит упомянуть про водителей с плохим зрением. Слабое зрение требует обязательного ношения очков или контактных линз во время управления автомобилем. В таком случае, если медицинское учреждение, проводящее обследование водителя, внесет данные в ЕГИСЗ о сниженной остроте зрения, ГИБДД также приостановит действие водительского удостоверения, а водителю нужно будет поменять права на новые — с отметкой «очки-линзы» или GCL, которые будут показывать инспектору, что водитель обязан быть либо в очках, либо в корректирующих линзах .

К чему готовиться

Материалы по теме Теста на алкоголизм при получении прав не будет

Люди, страдающие хроническими психическими заболеваниями, алкогольной зависимостью, очевидно, будут лишены права управления автомобилем чуть ли не в первый же день работы системы.

Число наших сограждан с алкогольной зависимостью в 2019 году составляло 1,3 млн человек. Количество людей с диагнозом наркотической зависимости — около 0,5 млн человек. Сколько из них имеет действующее водительское удостоверение, пока не знает никто.

Тем, у кого плохое зрение, наверное, стоит уже сейчас посетить окулиста и внести исправления в документы, чтобы потом приостановка действия водительского удостоверения не стала неприятным сюрпризом.

Правила освидетельствования водителей на алкоголь и наркотики изменят.

Напоминаем, что в багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: Depositphotos