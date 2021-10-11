Примерзшие ручки дверей, проблемы с запуском мотора, заклинивший ручник — только небольшой список проблем, с которыми регулярно сталкиваются автомобилисты при похолоданиях. Однако уже октябрь, сейчас думать о морозах неохота, скажут почти все из вас. И зря — как раз сегодня и надо готовиться.

1. Защита кузова от солей и химии

В чем

проблема. Агрессивные химические реагенты легко повреждают даже кожу обуви, а способствовать образованию коррозии на металле для них — милое дело. Поэтому важно еще до зимнего периода обработать все повреждения и участки с начинающей коррозией, чтобы не допустить появления ржавчины и сквозных дыр в металле.

Что делать. Заранее обработать кузов восковыми соединениями, которые позволят защитить металл от воздействия влаги и химии. Например, можно заказать соответствующую процедуру на автомойке. Или использовать восковую полироль самостоятельно.

Если на кузове уже появились «рыжики», то их следует обработать специальными составами против ржавчины. Это позволит локализовать повреждение.

2. Защита дверей от примерзания

В чем проблема. Примерзшая дверь гарантирует несколько минут нервного бега вокруг автомобиля. А при излишнем усердии ее открытия можно повредить резинки, которые потом придется менять, иначе плотно закрыть двери больше не получится.

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Что делать. Для защиты дверей от примерзания используются специальные водоотталкивающие составы — силиконовые смазки. Они предназначены для обработки поверхности резинок и не дают дверям примерзнуть.

В качестве альтернативы можно также рассмотреть полимерную силиконовую смазку или WD-40. С последней следует быть очень осторожными, так как она может повредить резинотехнические и пластиковые компоненты автомобиля.

3. Защита скрытых полостей от реагентов

В чем проблема. В скрытые полости регулярно набиваются листья, а потом и снег, смешанный с химическими реагентами. Со временем они разъедают металл, приводят к «рыжикам», а если запустить процесс, то к сквозным дырам и ослаблению прочности конструкции автомобиля.

Что делать. Для защиты и предотвращения распространения коррозии в скрытых полостях используют мовили. Несколько десятков лет назад это была такая ядерная смесь из уайт-спирита, олифы и углеводородов, которая создавала защитную пленку. Со времен состав сильно поменялся — теперь в нем полимерные смолы и ингибиторы коррозии — но не поменялась суть: мовиль делает так, чтобы скрытые полости не «зацвели» под воздействием кислорода и воды. Как результат — защищает от ржавчины.

Хорошо, если в составе мовиля присутствует цинк, который усиливает защиту и обеспечивает профилактику появления ржавчины. Например, хорошо подходит для обработки скрытых полостей мовиль от ASTROhim. В составе этого мовиля есть специальные восковые добавки, которые фиксируют защитную пленку на стенках, предотвращая стекание антикора.

4. Защита дворников от обледенения

В чем проблема. С обледенелыми дворниками приходится сталкиваться практически ежедневно в первые морозы. Они перестают нормально очищать стекло, а звук скрежета о стекло не прибавляет оптимизма.

Что делать. Защитить дворники от примерзания можно с помощью специальных чехлов, которые продаются в большинстве автомагазинов. Они защищают поверхность резинок от влаги и не дают дворникам примерзнуть к стеклу.

Если не хочется тратить деньги на чехлы и опасаетесь их кражи, то можно обработать дворники силиконовой смазкой. Она обладает водоотталкивающими свойствами, что позволяет противостоять примерзанию.

5. Защита замка ото льда

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В чем проблема. Замерзание замочной личинки — довольно распространенная проблема, особенно после мойки в холодное время. Чтобы не стоять с зажигалкой в руках для отогревания, достаточно заранее позаботиться о его защите.

Что делать. В автомагазинах можно найти специальные спреи с силиконовой смазкой, которой можно обработать личинку замка. Они не позволяют воде скапливаться в замке и дополнительно смазывают подвижные механизмы.

Правильная подготовка автомобиля к ноябрю помогает семье! Согласитесь, гораздо лучше провести лишние полчаса за чашкой чая дома, чем прыгать вокруг машины холодным утром.