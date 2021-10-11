Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — журнал За рулем

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Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь

Примерзшие ручки дверей, проблемы с запуском мотора, заклинивший ручник — только небольшой список проблем, с которыми регулярно сталкиваются автомобилисты при похолоданиях. Однако уже октябрь, сейчас думать о морозах неохота, скажут почти все из вас. И зря — как раз сегодня и надо готовиться.

1. Защита кузова от солей и химии

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В чем

проблема. Агрессивные химические реагенты легко повреждают даже кожу обуви, а способствовать образованию коррозии на металле для них — милое дело. Поэтому важно еще до зимнего периода обработать все повреждения и участки с начинающей коррозией, чтобы не допустить появления ржавчины и сквозных дыр в металле.

Что делать. Заранее обработать кузов восковыми соединениями, которые позволят защитить металл от воздействия влаги и химии. Например, можно заказать соответствующую процедуру на автомойке. Или использовать восковую полироль самостоятельно.

Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь

Если на кузове уже появились «рыжики», то их следует обработать специальными составами против ржавчины. Это позволит локализовать повреждение.

2. Защита дверей от примерзания

В чем проблема. Примерзшая дверь гарантирует несколько минут нервного бега вокруг автомобиля. А при излишнем усердии ее открытия можно повредить резинки, которые потом придется менять, иначе плотно закрыть двери больше не получится.

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Что делать. Для защиты дверей от примерзания используются специальные водоотталкивающие составы — силиконовые смазки. Они предназначены для обработки поверхности резинок и не дают дверям примерзнуть.

В качестве альтернативы можно также рассмотреть полимерную силиконовую смазку или WD-40. С последней следует быть очень осторожными, так как она может повредить резинотехнические и пластиковые компоненты автомобиля.

3. Защита скрытых полостей от реагентов

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В чем проблема. В скрытые полости регулярно набиваются листья, а потом и снег, смешанный с химическими реагентами. Со временем они разъедают металл, приводят к «рыжикам», а если запустить процесс, то к сквозным дырам и ослаблению прочности конструкции автомобиля.

Что делать. Для защиты и предотвращения распространения коррозии в скрытых полостях используют мовили. Несколько десятков лет назад это была такая ядерная смесь из уайт-спирита, олифы и углеводородов, которая создавала защитную пленку. Со времен состав сильно поменялся — теперь в нем полимерные смолы и ингибиторы коррозии — но не поменялась суть: мовиль делает так, чтобы скрытые полости не «зацвели» под воздействием кислорода и воды. Как результат — защищает от ржавчины.

Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь

Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь

Хорошо, если в составе мовиля присутствует цинк, который усиливает защиту и обеспечивает профилактику появления ржавчины. Например, хорошо подходит для обработки скрытых полостей мовиль от ASTROhim. В составе этого мовиля есть специальные восковые добавки, которые фиксируют защитную пленку на стенках, предотвращая стекание антикора.

4. Защита дворников от обледенения

В чем проблема. С обледенелыми дворниками приходится сталкиваться практически ежедневно в первые морозы. Они перестают нормально очищать стекло, а звук скрежета о стекло не прибавляет оптимизма.

Что делать. Защитить дворники от примерзания можно с помощью специальных чехлов, которые продаются в большинстве автомагазинов. Они защищают поверхность резинок от влаги и не дают дворникам примерзнуть к стеклу.

Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь

Если не хочется тратить деньги на чехлы и опасаетесь их кражи, то можно обработать дворники силиконовой смазкой. Она обладает водоотталкивающими свойствами, что позволяет противостоять примерзанию.

5. Защита замка ото льда

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В чем проблема. Замерзание замочной личинки — довольно распространенная проблема, особенно после мойки в холодное время. Чтобы не стоять с зажигалкой в руках для отогревания, достаточно заранее позаботиться о его защите.

Что делать. В автомагазинах можно найти специальные спреи с силиконовой смазкой, которой можно обработать личинку замка. Они не позволяют воде скапливаться в замке и дополнительно смазывают подвижные механизмы.

Правильная подготовка автомобиля к ноябрю помогает семье! Согласитесь, гораздо лучше провести лишние полчаса за чашкой чая дома, чем прыгать вокруг машины холодным утром.

Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь

Примерзшие ручки дверей, проблемы с запуском мотора, заклинивший ручник — только небольшой список проблем, с которыми регулярно сталкиваются автомобилисты при похолоданиях. Однако уже октябрь, сейчас думать о морозах неохота, скажут почти все из вас. И зря — как раз сегодня и надо готовиться.

Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — фото 1283543Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — фото 1283546Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — фото 1283544Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — фото 1283548Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь
Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь

Примерзшие ручки дверей, проблемы с запуском мотора, заклинивший ручник — только небольшой список проблем, с которыми регулярно сталкиваются автомобилисты при похолоданиях. Однако уже октябрь, сейчас думать о морозах неохота, скажут почти все из вас. И зря — как раз сегодня и надо готовиться.

Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — фото 1283546Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — фото 1283544Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — фото 1283543Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь — фото 1283548Замерзшее «корыто» — оно вам надо? 5 автомобильных лайфхаков на октябрь
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