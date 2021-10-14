Зачем сосед льет масло в фильтр? Эксперт все объяснил

Говорит, поставишь сухой фильтр — мотор будет испытывать масляное голодание и быстрее выйдет из строя. Не верьте! — сегодня нет технических причин придерживаться «дедовской» традиции.

А почему раньше заливали?

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Первые масляные фильтры в форме металлического одноразового элемента появились у нас 50 лет назад. И тогда автолюбители (да и тогдашние сервисмены) взяли за правило заливать масло в фильтр перед установкой.

Резон в этом был — моторные масла были более тягучими, чем сейчас. И насосы прокачивали масло через фильтр медленнее. Поэтому сразу после запуска мотор действительно (недолго) испытывал масляное голодание.

Залить удастся, установить — нет

Лишь у части современных двигателей фильтр установлен вертикально, разъемом вверх. У подавляющего большинства — под углом или горизонтально. А значит, масло из наполненного фильтра при установке прольется, испачкав кузов, двигатель, да и вас тоже.

Внутри останется примерно половина объема. Разницы с пустым фильтром — почти никакой. А ведь еще есть моторы, у которых металлический фильтр установлен, как перевернутый стакан. Как туда масло наливать?

Двигатель СFNA, установленный на Volkswagen Polo. Как при такой компоновке не окатить маслом весь мотор, если предварительно налить его в фильтр?

О чем говорит масленка?

Сбивает с толку пиктограмма на корпусе фильтра. Рисунок с масленкой понимают буквально — залей масло в фильтр! На деле пиктограмма рекомендует смазать лишь уплотнительную резинку на корпусе. Это облегчит установку расходника, а при следующей замене — его снятие.

Обратите внимание, куда солидный производитель советует капать масло. Не наливать в центральное отверстие, а нанести капельку на резиновое уплотнительное кольцо.

Спроси инструкцию

Ни в одной инструкции к фильтру никогда не было рекомендаций о наполнении его маслом перед установкой. Нет таких рекомендаций и в инструкциях автопроизводителей — ни для тех машин, что выпускались 20–30 лет назад, ни для самых современных.

Один аргумент «за» (слабый)

Пустив мотор после замены масла, мы дожидаемся, пока погаснет масленка в комбинации приборов. Глушим двигатель, и проверяем масло еще раз. Часть его ушла в фильтр, и потому требуется довести уровень на щупе до верхней отметки. Забудете это сделать — приблизите капремонт мотора, особенно если он страдает масложором.

Если при удобном расположении фильтра наполнить его доверху, доливать масло не придется.

Вывод: смысла в процедуре нет

Она только затягивает операцию и увеличивает риск разлить недешевое масло. Следите за интервалом замены, выбирайте качественное масло — и проблем не будет.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»