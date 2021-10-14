Зачем сосед льет масло в фильтр? Эксперт все объяснил

А почему раньше заливали?
Первые масляные фильтры в форме металлического одноразового элемента появились у нас 50 лет назад. И тогда автолюбители (да и тогдашние сервисмены) взяли за правило заливать масло в фильтр перед установкой.
Резон в этом был — моторные масла были более тягучими, чем сейчас. И насосы прокачивали масло через фильтр медленнее. Поэтому сразу после запуска мотор действительно (недолго) испытывал масляное голодание.
Залить удастся, установить — нет
Лишь у части современных двигателей фильтр установлен вертикально, разъемом вверх. У подавляющего большинства — под углом или горизонтально. А значит, масло из наполненного фильтра при установке прольется, испачкав кузов, двигатель, да и вас тоже.
Внутри останется примерно половина объема. Разницы с пустым фильтром — почти никакой. А ведь еще есть моторы, у которых металлический фильтр установлен, как перевернутый стакан. Как туда масло наливать?
О чем говорит масленка?
Сбивает с толку пиктограмма на корпусе фильтра. Рисунок с масленкой понимают буквально — залей масло в фильтр! На деле пиктограмма рекомендует смазать лишь уплотнительную резинку на корпусе. Это облегчит установку расходника, а при следующей замене — его снятие.
Спроси инструкцию
Ни в одной инструкции к фильтру никогда не было рекомендаций о наполнении его маслом перед установкой. Нет таких рекомендаций и в инструкциях автопроизводителей — ни для тех машин, что выпускались 20–30 лет назад, ни для самых современных.
Один аргумент «за» (слабый)
Пустив мотор после замены масла, мы дожидаемся, пока погаснет масленка в комбинации приборов. Глушим двигатель, и проверяем масло еще раз. Часть его ушла в фильтр, и потому требуется довести уровень на щупе до верхней отметки. Забудете это сделать — приблизите капремонт мотора, особенно если он страдает масложором.
Если при удобном расположении фильтра наполнить его доверху, доливать масло не придется.
Вывод: смысла в процедуре нет
Она только затягивает операцию и увеличивает риск разлить недешевое масло. Следите за интервалом замены, выбирайте качественное масло — и проблем не будет.
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Фото: фирмы-производители и «За рулем»