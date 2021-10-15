АИ-95 с приставкой «супер»: за что переплачиваем?

Мы опросили водителей, выслушали нефтяников, подняли результаты наших экспертиз. Мнения разделились.

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Практически на любой АЗС сегодня можно приобрести как «простой» 95-й бензин, так и «улучшенный». Октановое число — то же, но к обозначению вида топлива добавляются оригинальные названия (у каждой топливной компании оно свое): Ultimate, V-Power, G-Drive, Pulsar. И обходится «улучшенное» топливо дороже обычного на 1–3 рубля за литр.

Присадки, содержащиеся в таком бензине, должны очищать двигатель от отложений и препятствовать образованию нового налета. А значит, увеличивать экономичность и (вроде бы) даже мощность мотора.

Правда или рекламный трюк?

Мнение водителей (большинству жаль денег)

Более 45% опрошенных нами никогда не покупают «улучшенное» топливо. Слишком дорого, а будет ли эффект — неизвестно.

Почти 34% заправляются моющим бензином иногда. Такое топливо, по их мнению, помогает содержать в чистоте топливную систему машины.

Более 10% заправляются только «улучшенным» бензином. Они уверены в том, что это топливо повышает мощность мотора и улучшает динамику автомобиля.

Примерно 7% вообще не обращают внимания на ценники и названия — им неважно, «улучшенный» это бензин или «ухудшенный». И обычно льют, что подороже (то есть улучшенный).

Наконец, более 3% респондентов уверены, что подобные бензины снижают расход топлива. И поэтому тоже предпочитают заливать «супергорючее».

Подводя итог по нашей выборке: минимум треть использует улучшенный бензин. Почему? Водители четко аргументировали. А что скажут эксперты?

Мнение экспертов «За рулем»: кардинально характеристики мотора не улучшатся

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Мы неоднократно проводили испытания улучшенных бензинов, сравнивая их с обычными. Такие топлива действительно обладают повышенной моющей способностью, а потому активно удаляют грязь из топливной системы машины. Именно поэтому в ряде случаев расход топлива действительно меняется.

Правда, поначалу топливный аппетит увеличится: частицы вымытой грязи начнут препятствовать нормальной работе мотора. Однако вскоре система очистится, и характеристики автомобиля вернутся к паспортным значениям.

Но показатели мощности и экономичности на относительно новом (который не успел зарасти отложениями) моторе не улучшатся. Заправка подобным топливом предотвращает их ухудшение, но не более того.

Маркетологи что-то недоговаривают

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Топливные компании будто сговорились — проводят презентации «улучшенных» бензинов по единому запутанному сценарию.

После страшилок о вреде детонации, вызванной применением низкооктанового бензина, сообщают о появлении нового супертоплива, с которым никаких детонаций уже не будет. И называют октановое число этого топлива — 98!

Да пусть оно десять раз будет моющим, какой смысл сравнивать его с обычным АИ-95? Если мотор машины рассчитан на 95-й бензин, то детонации в нем не будет.

Да и выигрыша при переходе на 98-й тоже может не быть. Ведь важно, под какой бензин производитель настраивал систему управления двигателем — если под 95-й, то нет смысла лить дорогой бензин с более высоким октановым числом.

Но сравнивать улучшенный и обычный бензины, имеющие одинаковый октан, организаторы по понятным причинам не хотят.

Нефтехимики: «улучшенный» бензин добавляет до 12% мощности

Специалисты компании «Газпромнефть» считают, что бензины с моющими присадками дают реальный выигрыш по сравнению с обычными бензинами.

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Ведь в задачу, как правило, входит не только очищение топливной системы, но и защита от нагара и коррозии, улучшение смазывающей способности и оптимизация горения.

Следствием этого может являться не только снижение расхода топлива, но даже некоторое увеличение мощности, вызванное уменьшением трения. Так, лабораторные замеры показывали, что на отдельных режимах прирост мощности Volkswagen Golf 1.6 может доходить даже до 12% (но это, конечно же, пиковые значения, а не средние).

Личное мнение (вместо итога)

Михаил Колодочкин: «Я заправляю машину исключительно улучшенным 95-м бензином. В том числе и потому, что видел удаляемую из системы грязь своими глазами — в ходе эксперимента. Ну а разница в цене с обычным бензином составляет всего несколько процентов — резкие разгоны с торможениями выбирают из бумажника гораздо больше».

Заправляете ли вы автомобиль «улучшенным» бензином? И почему? Напишите в комментариях.