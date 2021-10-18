Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)

Разница не только в дорогой обертке. Главная фишка самого дорогого внедорожника Lexus - ультрароскошная VIP-комплектация с четырьмя креслами в салоне. И это не единственная особенность.

Больше 10% всех выпускаемых внедорожников Lexus LX продается в России. Много! Поэтому премьера прошла у нас одновременно с ОАЭ и Саудовской Аравией, куда уходит весомая часть таких внедорожников.

До старта продаж еще четыре месяца, а цены и комплектации раскроют только в начале 2022 года. Предположительно, новый LX будет стоить от 10 млн рублей. Больше чем в полтора раза дороже родственного Land Cruiser 300? Да! И вот почему.

Внедорожник снаружи, лимузин внутри

Удлинять кузов, как Range Rover, не стали, ограничились переделкой интерьера — как на Mercedes-Maybach GLS.

На заднем сиденье VIP-версии под массаж и мягкий микроклимат спится не хуже, чем дома.

Вместо сплошного дивана на втором ряду стоят два отдельных кресла с подогревом, вентиляцией и массажерами. Левое попроще: у него меньше регулировок и их диапазон. Продольной настройки нет, зато спинка откидывается на солидные 48 градусов. И подголовник с боковой поддержкой чрезвычайно удобный.

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Сидящему справа доступен полный набор регулировок. Включая управление передним сиденьем, которое можно сдвинуть максимально вперед и сделать из его спинки оттоманку. Запас места для ног — больше метра.

Комфорт организован по максимуму: медиаразъемы, площадка беспроводной зарядки смартфона, развлекательная система с двумя дисплеями, сенсорная панель для управления всеми функциями, массивная консоль с подлокотником и парой боксов. И даже система климат-контроля отличается от комплектаций попроще. В нее добавлены большие дефлекторы «мягкого» обдува на потолке.

Тайна двух дисплеев

Нестандартно решена передняя панель. На ней два сенсорных экрана по центру. Подсмотрели, скорее, у Infiniti, нежели у Audi, потому что тачскрины щедро дополнены физическими клавишами. Выглядит необычно.

Приборная панель в двухцветном оформлении выглядит шикарно. Всё, что светлое, — кожаные вставки.

На верхний дисплей диагональю 12,3 дюйма выводится практически всё, через него же осуществляются все настройки автомобиля.

Нижний скромнее — всего 7 дюймов. Ему отдано отображение климат-контроля и ездовых режимов. Причем основное управление ими не через экран, а кнопками на консоли. Такое ощущение, что второй монитор установили не столько для функциональности, сколько для привлечения внимания и демонстрации статуса модели.

Связка из двух дисплеев на центральной консоли — пожалуй, одна из самых оригинальных фишек в интерьере нового LX.

Комбинация приборов частично цифровая: в центре ЖК-дисплей с рисованной шкалой спидометра. Все пиктограммы и вспомогательные данные — вокруг и внутри нее. А по краям расставлены четыре аналоговых прибора: указатели уровня топлива, температуры антифриза и масла, напряжения в бортовой сети.

Цифровой дисплей, на который выводится основная информация, обрамляют четыре аналоговые шкалы.

305 мм до земли

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Если у Ленд Крузера 300 подвеска только «железная», хотя и с адаптивными амортизаторами, то на Лексусе LX стоит традиционная для него гидропневматическая. За изменение положения кузова отвечают амортизаторы, в которых меняется давление рабочей жидкости и, соответственно, высота подъема.

Клиренс под задним мостом не меняется. А под защитой двигателя он может быть от 175 до 305 мм, в зависимости от режима. Минимальный облегчает посадку в автомобиль и погрузку вещей. При ездовых по ровным дорогам просвет составляет 202 мм. В двух внедорожных режимах клиренс зависит от того, какой ряд в трансмиссии выбран: при понижающем он увеличивается. А если электроника понимает, что машина застряла, кузов автоматически поднимается до максимальных 305 мм.

Электричество поправит управляемость

В отличие от «Крузака» с электрогидравлическим усилителем, на LX стоит чисто электрический. На замену пошли ради улучшения ездовых характеристик. Утверждают, что с ЭУРом машина рулится точнее. Поставим галочку, а когда дойдет до тестов, проверим. Тем более что Toyota Land Cruiser 300 мы уже откатали.

Зеркала в фарах

В прошлом поколении на Лексусе LX стояли матричные светодиодные фары. Теперь такие есть и у «трехсотого» Ленд Крузера. Поэтому на люксовый внедорожник поставили более продвинутую оптику.

В таких фарах формировать пучок помогают поворачивающиеся микроскопические зеркала. Суть та же, что и у матричного света: дальний работает постоянно, а электроника приглушает отдельные зоны, чтобы не слепить встречных и попутных. Производитель утверждает, что «зеркальный» свет работает точнее.

Для Лексуса «зеркальные» фары не новинка. Их презентовали два года назад, и их уже успели примерить, в частности, младшие кроссоверы RX и NX.

Сзади фонари с фирменными L-образными габаритками соединили модные элементы — красная светодиодная полоса и буквенное название бренда вместо эмблемы.

Силовые агрегаты одинаковые

Раньше моторами Lexus LX оказывался чуть круче, чем Toyota Land Cruiser 200. Дизель при одинаковом объеме в 4,5 л у него не был дефорсирован (272 л.с. против 249), а бензиновая «восьмерка» имела 5,7 л объема вместо 4,6 л у Тойоты (367 л.с. вместо 309).

Теперь же на LX и на «Крузак» устанавливают одинаковые силовые агрегаты: наддувные двигатели V6 с 10-ступенчатыми автоматами. Бензиновый двигатель 3.4 мощностью 415 л.с. на Lexus LX 600 и дизельный 3.3 отдачей 299 сил на модификации Lexus LX 500d ничем не отличаются от тойотовских.

В трансмиссиях обеих моделей можно получить до трех блокировок дифференциалов, так что вне асфальта Lexus LX способен на многое. Останавливают только окрашенные «до пола» бамперы и 22-дюймовые колеса.

Крутая Тойота или обычный Лексус?

Эти пять фишек — самые заметные и занятные, но далеко не единственные у нового LX. И их набирается столько, что сомнений не возникает: Лексус — оригинальная марка, а не люксовая Toyota. И сразу понятно: почему за два «эль-икса» три «Крузака» дают.

Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы.

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