Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — журнал За рулем

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Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)

Разница не только в дорогой обертке. Главная фишка самого дорогого внедорожника Lexus - ультрароскошная VIP-комплектация с четырьмя креслами в салоне. И это не единственная особенность.

Больше 10% всех выпускаемых внедорожников Lexus LX продается в России. Много! Поэтому премьера прошла у нас одновременно с ОАЭ и Саудовской Аравией, куда уходит весомая часть таких внедорожников.

До старта продаж еще четыре месяца, а цены и комплектации раскроют только в начале 2022 года. Предположительно, новый LX будет стоить от 10 млн рублей. Больше чем в полтора раза дороже родственного Land Cruiser 300? Да! И вот почему.

Внедорожник снаружи, лимузин внутри

Удлинять кузов, как Range Rover, не стали, ограничились переделкой интерьера — как на Mercedes-Maybach GLS.

Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)На заднем сиденье VIP-версии под массаж и мягкий микроклимат спится не хуже, чем дома.
На заднем сиденье VIP-версии под массаж и мягкий микроклимат спится не хуже, чем дома.

Вместо сплошного дивана на втором ряду стоят два отдельных кресла с подогревом, вентиляцией и массажерами. Левое попроще: у него меньше регулировок и их диапазон. Продольной настройки нет, зато спинка откидывается на солидные 48 градусов. И подголовник с боковой поддержкой чрезвычайно удобный.

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Сидящему справа доступен полный набор регулировок. Включая управление передним сиденьем, которое можно сдвинуть максимально вперед и сделать из его спинки оттоманку. Запас места для ног — больше метра.

Комфорт организован по максимуму: медиаразъемы, площадка беспроводной зарядки смартфона, развлекательная система с двумя дисплеями, сенсорная панель для управления всеми функциями, массивная консоль с подлокотником и парой боксов. И даже система климат-контроля отличается от комплектаций попроще. В нее добавлены большие дефлекторы «мягкого» обдува на потолке.

Тайна двух дисплеев

Нестандартно решена передняя панель. На ней два сенсорных экрана по центру. Подсмотрели, скорее, у Infiniti, нежели у Audi, потому что тачскрины щедро дополнены физическими клавишами. Выглядит необычно.

Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)Приборная панель в двухцветном оформлении выглядит шикарно. Всё, что светлое, — кожаные вставки.
Приборная панель в двухцветном оформлении выглядит шикарно. Всё, что светлое, — кожаные вставки.

На верхний дисплей диагональю 12,3 дюйма выводится практически всё, через него же осуществляются все настройки автомобиля.

Нижний скромнее — всего 7 дюймов. Ему отдано отображение климат-контроля и ездовых режимов. Причем основное управление ими не через экран, а кнопками на консоли. Такое ощущение, что второй монитор установили не столько для функциональности, сколько для привлечения внимания и демонстрации статуса модели.

Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)Связка из двух дисплеев на центральной консоли — пожалуй, одна из самых оригинальных фишек в интерьере нового LX.
Связка из двух дисплеев на центральной консоли — пожалуй, одна из самых оригинальных фишек в интерьере нового LX.

Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)

Комбинация приборов частично цифровая: в центре ЖК-дисплей с рисованной шкалой спидометра. Все пиктограммы и вспомогательные данные — вокруг и внутри нее. А по краям расставлены четыре аналоговых прибора: указатели уровня топлива, температуры антифриза и масла, напряжения в бортовой сети.

Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)Цифровой дисплей, на который выводится основная информация, обрамляют четыре аналоговые шкалы.
Цифровой дисплей, на который выводится основная информация, обрамляют четыре аналоговые шкалы.

305 мм до земли

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Если у Ленд Крузера 300 подвеска только «железная», хотя и с адаптивными амортизаторами, то на Лексусе LX стоит традиционная для него гидропневматическая. За изменение положения кузова отвечают амортизаторы, в которых меняется давление рабочей жидкости и, соответственно, высота подъема.

Клиренс под задним мостом не меняется. А под защитой двигателя он может быть от 175 до 305 мм, в зависимости от режима. Минимальный облегчает посадку в автомобиль и погрузку вещей. При ездовых по ровным дорогам просвет составляет 202 мм. В двух внедорожных режимах клиренс зависит от того, какой ряд в трансмиссии выбран: при понижающем он увеличивается. А если электроника понимает, что машина застряла, кузов автоматически поднимается до максимальных 305 мм.

Электричество поправит управляемость

В отличие от «Крузака» с электрогидравлическим усилителем, на LX стоит чисто электрический. На замену пошли ради улучшения ездовых характеристик. Утверждают, что с ЭУРом машина рулится точнее. Поставим галочку, а когда дойдет до тестов, проверим. Тем более что Toyota Land Cruiser 300 мы уже откатали.

Зеркала в фарах

В прошлом поколении на Лексусе LX стояли матричные светодиодные фары. Теперь такие есть и у «трехсотого» Ленд Крузера. Поэтому на люксовый внедорожник поставили более продвинутую оптику.

В таких фарах формировать пучок помогают поворачивающиеся микроскопические зеркала. Суть та же, что и у матричного света: дальний работает постоянно, а электроника приглушает отдельные зоны, чтобы не слепить встречных и попутных. Производитель утверждает, что «зеркальный» свет работает точнее.

Для Лексуса «зеркальные» фары не новинка. Их презентовали два года назад, и их уже успели примерить, в частности, младшие кроссоверы RX и NX.

Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)Сзади фонари с фирменными L-образными габаритками соединили модные элементы — красная светодиодная полоса и буквенное название бренда вместо эмблемы.
Сзади фонари с фирменными L-образными габаритками соединили модные элементы — красная светодиодная полоса и буквенное название бренда вместо эмблемы.

Силовые агрегаты одинаковые

Раньше моторами Lexus LX оказывался чуть круче, чем Toyota Land Cruiser 200. Дизель при одинаковом объеме в 4,5 л у него не был дефорсирован (272 л.с. против 249), а бензиновая «восьмерка» имела 5,7 л объема вместо 4,6 л у Тойоты (367 л.с. вместо 309).

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Теперь же на LX и на «Крузак» устанавливают одинаковые силовые агрегаты: наддувные двигатели V6 с 10-ступенчатыми автоматами. Бензиновый двигатель 3.4 мощностью 415 л.с. на Lexus LX 600 и дизельный 3.3 отдачей 299 сил на модификации Lexus LX 500d ничем не отличаются от тойотовских.

В трансмиссиях обеих моделей можно получить до трех блокировок дифференциалов, так что вне асфальта Lexus LX способен на многое. Останавливают только окрашенные «до  пола» бамперы и 22-дюймовые колеса.

Крутая Тойота или обычный Лексус?

Эти пять фишек — самые заметные и занятные, но далеко не единственные у нового LX. И их набирается столько, что сомнений не возникает: Лексус — оригинальная марка, а не люксовая Toyota. И сразу понятно: почему за два «эль-икса» три «Крузака» дают.

  • Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы.
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Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)

Разница не только в дорогой обертке. Главная фишка самого дорогого внедорожника Lexus — ультрароскошная VIP-комплектация с четырьмя креслами в салоне. И это не единственная особенность.

Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285970Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285975Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285974Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285973Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285972Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285976Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)
Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)

Разница не только в дорогой обертке. Главная фишка самого дорогого внедорожника Lexus — ультрароскошная VIP-комплектация с четырьмя креслами в салоне. И это не единственная особенность.

Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285976Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285972Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285973Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285974Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285975Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение) — фото 1285970Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)
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