6 лучших на вторичке (легковушки за 500 000 рублей)

С рынком в этом году случилось что-то страшное. Сейчас полмиллиона рублей - цена четырехлетней Гранты или Датсуна с пробегом 40-70 тысяч км. Но можно (пока еще) найти что-то путное среди автомобилей побольше и посолиднее.

Несмотря на бешеную популярность кроссоверов и их общую долю в 48% на рынке новых машин, в продажах численно доминируют другие модели. Первая пятерка нынешнего сентября: Vesta, Rio, Solaris, Polo и Rapid — компактные седаны и лифтбеки.

Похожая картина и на вторичном рынке, только здесь в группе лидеров еще и Focus. Приглядимся к этим подержанным машинам. С расчетом, что в кармане полмиллиона рублей.

Лада Веста

С просветом 178 мм Веста — чемпион в своем классе, и при этом неплохо управляется. Багажник 480 л — достойно.

Полмиллиона — цена Весты 2016–2017 годов, есть и моложе, но большинство с пробегами за 100 тысяч км. Случаи, когда Весту по такой же цене продают с пробегом 30 тысяч км, надо рассматривать детально — скорее всего, машина была в аварии.

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Предложения с мотором 1.8 (122 л.с.) за эту цену единичны. И все они с роботом, который не снискал доверия даже после всех модернизаций, а уж в первые-то два года выпуска и подавно. Если настраиваться на более ресурсный и надежный 1.6 (106 л.с.), то есть варианты с пробегом 50–70 тысяч.

Робот — гарантированный источник хлопот, будет дергаться и ломать сцепления, новейшие прошивки лишь слегка замедляют процесс. Механика предпочтительнее, тем более что в вестовской ее версии синхронизаторы второй передачи достаточно стойкие.

Недостатки Весты — в мелочах. Много нареканий к работе дворников и мультимедиа, быстро гниет система выпуска, текут уплотнители. Ну и, конечно, салон скрипучий. Но так почти у всех, а у Лады он по простору превосходит тех же «корейцев».

Kia Rio II

В третьем поколении Rio получила 160 мм под днищем и багажник ровно полкубометра.

Модель так популярна, что за одинаковые деньги предлагают и второе поколение, и третье 2012–2014 годов выпуска. Хотя третье, помимо того, что моложе, на 12 см длиннее, и багажник у него больше литров на сто.

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Моторы 1.4 (107 л.с.) и 1.6 (123 л.с.) сочетаются и с МКП, и с АКП. К двигателям особых вопросов нет, при хорошем уходе держатся 300 тысяч км, но проблемы начинаются к 150 тысячам — сказываются нагар и засорение. Цепь ГРМ может растянуться к 100–120 тысячам, ее надо контролировать. Автоматы надежны, особенно старый четырехступенчатый (новый с шестью ступенями пришел в 2015-м). Механика страдает затрудненным включением первой-второй передач в холода, но вполне живучая.

Слабое место на ранних машинах — рулевой вал с карданным шарниром фиксированного типа, который позже заменили скользящим.

За 500 тысяч рублей отдают Rio III с пробегом под 100 тысяч км, но можно выловить и более свежую в простой комплектации.

Hyundai Solaris I

При одинаковых с Rio III габаритах у Соляриса почему-то чуть более тесный салон, и багажник поменьше.

По набору агрегатов идентичен Rio. И вообще у них много общего. Такое же тонкое и мягкое ЛКП, те же вопросы к карданному шарниру и претензии к ресурсу ступичных подшипников. Столь же любим таксопарками за практичность, экономичность и надежность.

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Главные различия — в дизайне и салонах. Так, Solaris намного чаще ругают за тесный задний ряд и нехватку пространства над головами пассажиров. Заодно и за шумоизоляцию, хотя от Rio она отличается мало. У ранних Солярисов выявили недостаточную устойчивость на высоких скоростях — завод тогда модернизировал подвеску.

В целом Solaris на вторичке идет примерно в тех же кондициях, что и Rio: 2012–2013 года с пробегом под сотню или чуть меньше.

Ford Focus III

Длина Фокуса почти как у Октавии, а багажник самый маленький в нашей выборке — 372 л. Просвет у машин для нашего рынка — 165 мм.

Здесь также есть выбор: рестайлинговые Фокусы второго поколения (до 2011 года, и при пробегах около 100 тысяч уходят очень быстро) либо третьего. Все «трешки» за нашу сумму — с МКП или роботом, у которого лотерейный характер. Иногда начинал хандрить к 30–40 тысячам км.

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Машину с гидроавтоматом (бывает только с наддувным мотором 1.5) за полмиллиона рублей не купить — надо добавить еще тысяч 350. Двухлитровый атмосферник (150 л.с.) с МКП стоит также дороже — от 600 тысяч и далее.

Остается один верный вариант — 1.6 (85, 105, 125 л.с.) с механикой. На ранних машинах мотор получил ужасные прошивки. Недочет исправили, с 2012 года все должно быть нормально, и мотор в состоянии бегать до 300 тысяч км.

Главный недостаток третьего Фокуса — тесный салон — отчасти компенсируется обилием электроники. Рейка ЭУР может стучать — завод считает это нормой. Подвеска хороша, а внимания требует обычно на рубеже 100 тысяч км. Проблема в том, что с меньшим пробегом третий Focus 10–11 лет найти крайне сложно.

Skoda Octavia II

Клиренс 164 мм, багажник в свое время был самым вместительным в классе — 560 л.

Третье поколение (с 2013 года) за эти деньги представлено, в основном, машинами из такси с пробегами в 300–500 тысяч км. Это прекрасно характеризует модель, но хочется чего-то менее заезженного. Поэтому ищем среди машин второго поколения.

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Здесь тоже полно долгожителей, пробежавших 200–250 тысяч км, — в основном, машины с гидроавтоматами, вплотную подошедшими к неизбежной переборке. Экземпляры с пробегами до 150 тысяч — механика или робот DSG, который на этой отметке часто близок к кончине.

Также в группе риска мотор 1.4 TSI (122 л.с.). На машинах 2011–2012 годов это еще не окончательно модернизированная версия, логично ожидать обильного нагара на клапанах и кольцах. Минимум забот обещает комбинация старого 8-клапанного атмосферника 1.6 (102 л.с.) с МКП. Двигатель из числа неубиваемых.

По общей живучести, оборудованию и пространству в салоне Octavia — один из лидеров своей эпохи. Плюс «гольфовская» подвеска и огромный багажник. Так что и покупка машины с пробегом под 200 тысяч имеет смысл.

Volkswagen Polo Sedan I

Просвет 163 мм, багажник 460 л — эти показатели, как и габариты, у Polo очень близки к Солярису.

Его ругали за обилие мелких казусов типа попадания воды в дверные полости и массового перегорания габаритных лампочек, но машина доказала высокую жизнестойкость. В частности, к ее ЛКП и подвеске вопросов нет.

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Выбирать можно из до- и послерестайлинговых машин (с 2015 года), среди которых также много «таксистов» с безумными пробегами. DSG и мотор 1.4 TSI появились при рестайлинге — вполне надежные после всех доработок, но 500 тысяч рублей на них, скорее всего, не хватит.

Лучше избегать мотора 1.6 (85 или 105 л.с.) семейства EA111 выпуска до 2013 года, если он не прошел замену поршней из-за стука юбок. Двигатели 1.6 EA211 (90 или 110 л.с.) такого недуга лишены и ходят свыше 300 тысяч км. К МКП и АКП нареканий нет. Экземпляры 2012–2014 годов «на ручке» с пробегом 90–130 тысяч км — хороший вариант за полмиллиона. Машина с автоматом за эти деньги либо заметно дороже, либо с пробегом сильно за двести — тут надо думать.

Кто заказывал такси?

Загадка: кто покупает за те же 500 тысяч рублей машины после такси с пробегами 400 тысяч км? Да, по возрасту и документам они юны! Можно найти трехлетний Solaris или Polo с кузовом в почти идеальном состоянии. Остается только вылизать салон, скрутить три четверти пробега и продать как отличную машину.

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Поскольку так действительно делают, нужна предельная осторожность при выборе обожаемых таксопарками седанов и лифтбеков. Тем, кто не хочет с экс-такси связываться, лучше отвергать предложения от юридических лиц. А при общении с физическими лицами первым делом оценивайте степень потертости салона — начиная с заднего сиденья. Подсказки об истинном пробеге там обычно есть.

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Фото: фирмы-производители и depositphotos