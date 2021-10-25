Премиум по-корейски: 7 особенностей кроссовера Genesis GV70

Этот кроссовер претендует на покупателей Audi Q5 и BMW X3. И у "корейца" достаточно интересных фишек, чтобы на него обратили внимание.

Genesis GV70 — модель совсем новая. У нее нет ни предшественника, ни прямых «братьев» по концерну Kia-Hyundai — за исключением более крупного и тоже свежего кроссовера GV80. Их объединяет «базовая» заднеприводная компоновка с поперечным мотором — хотя во всех комплектациях приводится и передняя ось через многодисковыю муфту.

Новичок стартует с рекомендованной цены 4,15 млн рублей. И во многих вариантах оказывается на полмиллиона доступнее немецких конкурентов (с кем он и должен конкурировать). Потолок — 6,27 млн за самую дорогую версию 3.5 T-GDI с матовым окрасом кузова.

1. Разгон до «сотни» за 5,1 с

Материалы по теме Тест премиум-кроссоверов: Genesis GV80 против Туарега и XC90

Правда, только у 379-сильной топ-версии 3.5 Т. Отличная динамика и удобнейшее управление тягой! Это усовершенствованный вариант мотора 3.3 Т с увеличенным рабочим объемом, интеркулером с жидкостным охлаждением вместо воздушного и перекомпонованными форсунками комбинированного впрыска.

Хотя из трех предлагаемых моторов самым популярным будет бензиновый 2.5 турбо (249 л.с.) — c ним и налог меньше, и разгоняется он динамично. В отличие от 199-сильного алюминиевого дизеля 2.2: на обгонах заснуть можно. Не верю в заявленные 8,2 с до «сотни» и не рекомендую.

Со всеми моторами у GV70 идет восьмиступенчатый «автомат», причем передаточные числа отличаются только у главных передач. А подвеска жесткая — она бывает только пружинная, и адаптивные амортизаторы вкупе с превентивной оценкой неровностей камерой за лобовым стеклом не спасают.

Хотя силовой агрегат снизу прикрыт металлической защитой, при клиренсе 185 мм на многое вне дорог рассчитывать сложно. Разве что на три соответствующих режима электроники — Снег, Грязь и Песок.

При этом спортивности в управляемости нет — разве что руль тяжеловат на парковке. Среди конкурентов хватает более точных и стабильных в «рулежке» машин. А GV70 просто едет, не доставляя изысканного удовольствия водителю.

2. Тормоза по проводам

Материалы по теме Не надо грязи! Тест лучшего (пожалуй) городского кроссовера

У наших GV70 более крупные тормоза, чем у корейских. Спереди всегда четырехпоршневые суппорты. Но главное — как и у GV80, управляются тормоза «по проводам». Систему Integrated Dymanic Brake (IDB) поставляет корейская фирма Mando.

У педали стоит единый блок, объединяющий главный цилиндр и электромотор (вакуумного усилителя нет). Когда водитель давит на тормоз, он лишь сжимает упругий элемент, имитирующий обратную связь. В зависимости от положения педали электроника двигает поршни в главном цилиндре. Механическая связь с педалью появляется только при отказе электроники.

Среди плюсов — почти отсутствуют вибрации на педали при работе АБС. А еще можно менять настройки замедления через меню. У Дженезиса есть два режима — Comfort и Sport. Разница между ними минимальная: в обоих случаях в начале хода педали машина замедляется интенсивно, «намекая» на мощные тормоза. Однако чем больше продавливаешь педаль, тем нелогичнее нарастает усилие.

У передних сидений масса регулировок, включая необычную — жесткости подушки (меняется заполнение пневмокамеры под «пятой точкой»). Увы, профиль спинки в верхней части не удобен, и с этим ничего не сделать.

3. Навигатор с дополненной реальностью

Медиасистема с широким 14-дюймовым экраном и навигацией с собственным выходом в интернет есть уже в «базе». Неплохая логика построения меню знакома даже по Rio и Солярису, хотя функций здесь намного больше. Начиная со второй комплектации Advance навигация дополняется «виртуальной реальностью» AR-Navi. То есть подсказки о предстроящих маневрах накладываются на изображении с передней камеры. Далеко не у всех конкурентов есть такая штука: на практике она оказалась весьма удобной.

Несмотря на всю интерактивность и даже показ пробок на карте, у навигации обнаружились проблемы с поиском адресов. Вводить их удобно — можно «писать» буквы прямо на сенсорной панели шайбы управления (как на BMW). А то тянуться до экрана далеко.

4. Подогрев всего заднего сиденья

Материалы по теме 6 подержанных кроссоверов, с которыми не будет проблем

На задних местах не разгуляешься: высокий пассажир упирается коленями в жесткие задники передних спинок. При длине машины в 4,7 м это странно. Хотя в остальном обижаться не на что: даже стекла задних дверей в большинстве комплектаций шумоизолирующие, как спереди. Отчасти и поэтому в салоне тихо: «голос улицы» и пение моторов заглушены качественно. Прорывается только гул от качения шин Michelin Pilot Sport 4 SUV.

Оригинальная фишка для задних пассажиров — подогрев всей подушки сиденья. Обычно маты подогрева ставят только на крайние места. Здесь же тепло середнему достанется. Хотя по центру еще нужно как-то разместиться, что непросто.

Багажник соответствует ожиданиям. Простенькую рулонную шторку можно убрать в подполье. Докатка есть только у бензиновых GV70 и не компонуется с дизелем.

5. Встроенный видеорегистратор

Перечислять все электронные системы и «фишки» утомительно — их выше крыши. Из интересного — адаптивный круиз-контроль, который умеет «подгонять» настройки дистанции под стиль езды водителя. Причем этот стиль постоянно отслеживается камерами и радарами.

Или встроенный видеорегистратор. На 32-гигабайтную память медиасистемы можно вести запись одновременно с двух камер — расположенной за лобовым стеклом FullHD и заднего хода. При непрерывной циклической записи памяти хватает на 100 одноминутных роликов, а выгрузить их можно через USB-порт на флешку. На потолке рядом с плафоном освещения есть кнопка маркировки и сохранения «аварийного» 20-секундного видео. Качество записи неплохое.

Интерьер оригинален, не как у старшего GV80. Доминируют отличные материалы. Исключение — серебристый пластик на тоннеле и в некоторых других местах. Сенсорный блок климат-контроля — радость дизайнера, но не водителя.

6.

6. Парковка с брелока

Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

GV70 умеет ездить и без водителя. Во всяком случае, парковаться и выезжать из узкого парковочного места. Система не нова и применяется и на других автомобилях концерна Kia-Hyundai. Сначала надо с брелока завести двигатель дистанционным запуском, а затем нажать и держать на нем кнопку движения вперед или назад. Машина «ползет», придерживая себя тормозами, на скорости 2–3 км/ч и останавливается за 20–30 см до препятствия. Впечатляет! Посмотрите своими глазами в нашем видеоролике.

7. Телематика

Телематическая система Дженезиса называется мудрено: Genesis Connected Services. Однако по сути это то же мобильное приложение, что и Kia Connect или Hyundai Bluelink — просто оформленное в стиле соответствующего бренда. GV70 получит его первым из автомобилей Genesis. Со смартфона можно контролировать автомобиль, открывать/закрывать его, запускать двигатель, менять настройки подогревов с климат-контролем и многое другое.

Уникальная «фишка» — контроль «периметра» автомобиля в помощью камер кругового обзора. Посылаешь соответствующий запрос — и получаешь несколько фотографий того, что происходит вокруг машины. Применений у этой функции может быть так много, что впору открывать конкурс на самое остроумное.

Премиум или нет?

Материалы по теме Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью

У GV70 всё хорошо с оснащением и опциями, особенно электронными. Дизайн оригинальный, но отталкивающим его не назвать — как минимум все будут видеть, что у вас не опостылевший Mercedes или Volvo.

Однако приятно едет разве что версия 3.5 Т, и та за счет мотора. Ездовым настройкам не хватает премиального лоска, машина вышла тесноватой и не шибко комфортной по подвеске. Хотя в век гаджетов эти качества автомобиля отходят на второй план.