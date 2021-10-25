Премиум по-корейски: 7 особенностей кроссовера Genesis GV70

Genesis GV70 — модель совсем новая. У нее нет ни предшественника, ни прямых «братьев» по концерну Kia-Hyundai — за исключением более крупного и тоже свежего кроссовера GV80. Их объединяет «базовая» заднеприводная компоновка с поперечным мотором — хотя во всех комплектациях приводится и передняя ось через многодисковыю муфту.
Новичок стартует с рекомендованной цены 4,15 млн рублей. И во многих вариантах оказывается на полмиллиона доступнее немецких конкурентов (с кем он и должен конкурировать). Потолок — 6,27 млн за самую дорогую версию 3.5 T-GDI с матовым окрасом кузова.
1. Разгон до «сотни» за 5,1 с
Правда, только у 379-сильной топ-версии 3.5 Т. Отличная динамика и удобнейшее управление тягой! Это усовершенствованный вариант мотора 3.3 Т с увеличенным рабочим объемом, интеркулером с жидкостным охлаждением вместо воздушного и перекомпонованными форсунками комбинированного впрыска.
Хотя из трех предлагаемых моторов самым популярным будет бензиновый 2.5 турбо (249 л.с.) — c ним и налог меньше, и разгоняется он динамично. В отличие от 199-сильного алюминиевого дизеля 2.2: на обгонах заснуть можно. Не верю в заявленные 8,2 с до «сотни» и не рекомендую.
Со всеми моторами у GV70 идет восьмиступенчатый «автомат», причем передаточные числа отличаются только у главных передач. А подвеска жесткая — она бывает только пружинная, и адаптивные амортизаторы вкупе с превентивной оценкой неровностей камерой за лобовым стеклом не спасают.
При этом спортивности в управляемости нет — разве что руль тяжеловат на парковке. Среди конкурентов хватает более точных и стабильных в «рулежке» машин. А GV70 просто едет, не доставляя изысканного удовольствия водителю.
2. Тормоза по проводам
У наших GV70 более крупные тормоза, чем у корейских. Спереди всегда четырехпоршневые суппорты. Но главное — как и у GV80, управляются тормоза «по проводам». Систему Integrated Dymanic Brake (IDB) поставляет корейская фирма Mando.
У педали стоит единый блок, объединяющий главный цилиндр и электромотор (вакуумного усилителя нет). Когда водитель давит на тормоз, он лишь сжимает упругий элемент, имитирующий обратную связь. В зависимости от положения педали электроника двигает поршни в главном цилиндре. Механическая связь с педалью появляется только при отказе электроники.
Среди плюсов — почти отсутствуют вибрации на педали при работе АБС. А еще можно менять настройки замедления через меню. У Дженезиса есть два режима — Comfort и Sport. Разница между ними минимальная: в обоих случаях в начале хода педали машина замедляется интенсивно, «намекая» на мощные тормоза. Однако чем больше продавливаешь педаль, тем нелогичнее нарастает усилие.
3. Навигатор с дополненной реальностью
Медиасистема с широким 14-дюймовым экраном и навигацией с собственным выходом в интернет есть уже в «базе». Неплохая логика построения меню знакома даже по Rio и Солярису, хотя функций здесь намного больше. Начиная со второй комплектации Advance навигация дополняется «виртуальной реальностью» AR-Navi. То есть подсказки о предстроящих маневрах накладываются на изображении с передней камеры. Далеко не у всех конкурентов есть такая штука: на практике она оказалась весьма удобной.
Несмотря на всю интерактивность и даже показ пробок на карте, у навигации обнаружились проблемы с поиском адресов. Вводить их удобно — можно «писать» буквы прямо на сенсорной панели шайбы управления (как на BMW). А то тянуться до экрана далеко.
4. Подогрев всего заднего сиденья
На задних местах не разгуляешься: высокий пассажир упирается коленями в жесткие задники передних спинок. При длине машины в 4,7 м это странно. Хотя в остальном обижаться не на что: даже стекла задних дверей в большинстве комплектаций шумоизолирующие, как спереди. Отчасти и поэтому в салоне тихо: «голос улицы» и пение моторов заглушены качественно. Прорывается только гул от качения шин Michelin Pilot Sport 4 SUV.
Оригинальная фишка для задних пассажиров — подогрев всей подушки сиденья. Обычно маты подогрева ставят только на крайние места. Здесь же тепло середнему достанется. Хотя по центру еще нужно как-то разместиться, что непросто.
5. Встроенный видеорегистратор
Перечислять все электронные системы и «фишки» утомительно — их выше крыши. Из интересного — адаптивный круиз-контроль, который умеет «подгонять» настройки дистанции под стиль езды водителя. Причем этот стиль постоянно отслеживается камерами и радарами.
Или встроенный видеорегистратор. На 32-гигабайтную память медиасистемы можно вести запись одновременно с двух камер — расположенной за лобовым стеклом FullHD и заднего хода. При непрерывной циклической записи памяти хватает на 100 одноминутных роликов, а выгрузить их можно через USB-порт на флешку. На потолке рядом с плафоном освещения есть кнопка маркировки и сохранения «аварийного» 20-секундного видео. Качество записи неплохое.
6. Парковка с брелока
GV70 умеет ездить и без водителя. Во всяком случае, парковаться и выезжать из узкого парковочного места. Система не нова и применяется и на других автомобилях концерна Kia-Hyundai. Сначала надо с брелока завести двигатель дистанционным запуском, а затем нажать и держать на нем кнопку движения вперед или назад. Машина «ползет», придерживая себя тормозами, на скорости 2–3 км/ч и останавливается за 20–30 см до препятствия. Впечатляет! Посмотрите своими глазами в нашем видеоролике.
7. Телематика
Телематическая система Дженезиса называется мудрено: Genesis Connected Services. Однако по сути это то же мобильное приложение, что и Kia Connect или Hyundai Bluelink — просто оформленное в стиле соответствующего бренда. GV70 получит его первым из автомобилей Genesis. Со смартфона можно контролировать автомобиль, открывать/закрывать его, запускать двигатель, менять настройки подогревов с климат-контролем и многое другое.
Уникальная «фишка» — контроль «периметра» автомобиля в помощью камер кругового обзора. Посылаешь соответствующий запрос — и получаешь несколько фотографий того, что происходит вокруг машины. Применений у этой функции может быть так много, что впору открывать конкурс на самое остроумное.
Премиум или нет?
У GV70 всё хорошо с оснащением и опциями, особенно электронными. Дизайн оригинальный, но отталкивающим его не назвать — как минимум все будут видеть, что у вас не опостылевший Mercedes или Volvo.
Однако приятно едет разве что версия 3.5 Т, и та за счет мотора. Ездовым настройкам не хватает премиального лоска, машина вышла тесноватой и не шибко комфортной по подвеске. Хотя в век гаджетов эти качества автомобиля отходят на второй план.