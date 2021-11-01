Дилер АВТОВАЗа открыл собственный завод

Он принадлежит частной компании Roodell, дилеру АВТОВАЗа. Год назад завод освоил Kia Seltos и К5, в его партнеры метят Volkswagen, Renault и Stellantis.
Из вазовской модельной линейки предприятие освоило Весты (Cross, SW, SW Cross), XRAY Cross и Ларгусы (обычные и «кроссы»). На пришедшие из России кузова в сборе монтируют силовой агрегат, подвеску и мелкие детали.
Низкий уровень локализации не помешал объявить о заметном снижении цен на местном рынке. Сейчас Веста Cross с вариатором в Узбекистане стоит в «топе» 1,31 млн рублей (в России — 1,13 млн), XRAY Cross стартует с 1,09 млн (у нас — с 859 тыс. рублей).
Мощность завода в Узбекистане в режиме SKD-сборки составляет 25 тысяч автомобилей в год. В планах значится установка линий сварки и окраски кузовов, и тогда площадка сможет выдавать вчетверо больше.
- Кстати, в конце 2020 года АВТОВАЗ ввел новую фирменную упаковку для 1300 деталей и узлов.
- Ассортимент расходных материалов под ТМ «За рулем» постоянно расширяется. Оцените и вы качество наших товаров!
- Осень напоминает нам о таких автоаксессуарах, как сетки защиты радиатора, водосток лобового стекла и дворники с подогревом. Не лишним будет в багажнике и комплект браслетов на колеса. Все это и многое другое представлено в магазине «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.