Дилер АВТОВАЗа открыл собственный завод

У АВТОВАЗа стало на одну внешнюю сборочную площадку больше. Отверточную сборку машин начали в Узбекистане — на новом заводе ADM-Jizzakh.

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Он принадлежит частной компании Roodell, дилеру АВТОВАЗа. Год назад завод освоил Kia Seltos и К5, в его партнеры метят Volkswagen, Renault и Stellantis.

Из вазовской модельной линейки предприятие освоило Весты (Cross, SW, SW Cross), XRAY Cross и Ларгусы (обычные и «кроссы»). На пришедшие из России кузова в сборе монтируют силовой агрегат, подвеску и мелкие детали.

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Низкий уровень локализации не помешал объявить о заметном снижении цен на местном рынке. Сейчас Веста Cross с вариатором в Узбекистане стоит в «топе» 1,31 млн рублей (в России — 1,13 млн), XRAY Cross стартует с 1,09 млн (у нас — с 859 тыс. рублей).

Мощность завода в Узбекистане в режиме SKD-сборки составляет 25 тысяч автомобилей в год. В планах значится установка линий сварки и окраски кузовов, и тогда площадка сможет выдавать вчетверо больше.