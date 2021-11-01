Мы раскупим электромобили, если уедем жить в деревню

Эксперт «За рулем» провел аналогию с европейским опытом.

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Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— Рассказывая об электромобилях, вы упомянули шведский эксперимент, в ходе которого трансъевропейский пробег в 2400 км обошелся для «электрички» вдвое дороже, чем для дизеля. Как это получилось? Каков тогда стимул переходить на электричество?

— В отчете шведских коллег приведены лишь итоговые затраты, но известно, что на европейских станциях быстрой зарядки тарифы зачастую намного выше бытовых. Дешево заряжаться можно только от домашней розетки — это и есть один из стимулов.

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Остальные льготы предлагают государства в виде сниженных налогов, бесплатных парковок и иных удобств.

В дальних же поездках электромобили неудобны из-за множества вынужденных остановок. И, как видим, экономии они при этом не дают.

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