Мы раскупим электромобили, если уедем жить в деревню

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Рассказывая об электромобилях, вы упомянули шведский эксперимент, в ходе которого трансъевропейский пробег в 2400 км обошелся для «электрички» вдвое дороже, чем для дизеля. Как это получилось? Каков тогда стимул переходить на электричество?
— В отчете шведских коллег приведены лишь итоговые затраты, но известно, что на европейских станциях быстрой зарядки тарифы зачастую намного выше бытовых. Дешево заряжаться можно только от домашней розетки — это и есть один из стимулов.
Остальные льготы предлагают государства в виде сниженных налогов, бесплатных парковок и иных удобств.
В дальних же поездках электромобили неудобны из-за множества вынужденных остановок. И, как видим, экономии они при этом не дают.
- Сравните ценники в автосалоне и официальный прайс-лист — шокирует!
- Сохранить пороги автомобиля от внешнего механического воздействия и придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.
- Защита боковых стёкол от грязи — водосток лобового стекла.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Depositphotos