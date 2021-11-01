«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — журнал За рулем

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«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов

Haval Jolion - амбициозный новичок из Китая. Он превосходит Крету по габаритам и оснащению. Но вот ездить его пока не научили.

Сравним самые дорогие версии

Hyundai Creta с двухлитровым мотором в 150 л.с., автоматом и полным приводом стоит 2 миллиона рублей. Также полноприводный Haval Jolion оснащен турбомотором объемом полтора литра (мощность те же 150 л.с.) и семиступенчатым роботом. Самая дорогая комплектация обойдется в 1,8 миллиона. (Но это, разумеется, лишь официальный прайс, без «накруток»).

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Где комфортней водителю?

Салон Креты получился симпатичным. Только с лакированным пластиком переборщили. Он мало того, что «собирает» всю пыль и отпечатки, так ещё и царапается при малейшем касании.

Зато над эргономикой поработали основательно. Взаимное расположение руля и сиденья грамотное — найти удобную посадку не составит труда.

Когда открываешь водительскую дверь Джолиона, поражаешься обилию качественных материалов. Пластик мягкий, усилие на кнопках выверено — отлично сработано! Но стоит сесть в кресло, понимаешь — подушке не хватает длины. Ноги будут затекать в дальней поездке. А руль не регулируется по вылету! Для современного кроссовера — недопустимый недостаток.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовЕсли закрыть эмблему, можно подумать, что сидишь в машине классом выше — настолько хороши качество сборки и материалов. Но эргономика не безупречна.
Если закрыть эмблему, можно подумать, что сидишь в машине классом выше — настолько хороши качество сборки и материалов. Но эргономика не безупречна.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовМатериалы интерьера недорогие — только жесткий пластик. Собрано все хорошо, но впечатление портят сверчки. И это на новой машине!
Материалы интерьера недорогие — только жесткий пластик. Собрано все хорошо, но впечатление портят сверчки. И это на новой машине!

Второй ряд: в Haval Jolion удобнее

Здесь и места чуть больше, да и посадка удобнее. Хотя и Крету в тесноте трудно обвинить. Но над профилем задних сидений создателям корейского кроссовера стоило поработать лучше. Спинка вышла неудачной — долго не высидишь.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовЕсли где и хотелось бы ехать на Хавейле,  то это на втором ряду. Пространства много, посадка удобная.
Если где и хотелось бы ехать на Хавейле,  то это на втором ряду. Пространства много, посадка удобная.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовУ задних пассажиров есть обогрев сидений.
У задних пассажиров есть обогрев сидений.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовВторой ряд Hyundai Creta не сильно проигрывает по запасу пространства. Но уступает в удобстве посадки — у заваленных назад спинок неудачный профиль.
Второй ряд Hyundai Creta не сильно проигрывает по запасу пространства. Но уступает в удобстве посадки — у заваленных назад спинок неудачный профиль.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовУ задних сидений Креты есть двухступенчатый обогрев.
У задних сидений Креты есть двухступенчатый обогрев.

Багажник: у Креты лучше

Он немного вместительнее (300 литров по нашим замерам), а в подполье нашлось место для полноценного запасного колеса. Грузовой отсек Haval Jolion меньше, хотя автомобиль крупнее по габаритам. А под полом — только докатка.

Динамика и расход топлива: оба не идеальны

Теоретически Haval Jolion в динамике должен разорвать «корейца» на тряпки. Турбомотор имеет явное преимущество перед атмосферником, ведь максимальный момент доступен с меньших оборотов. А робот с двумя сцеплениями должен вовремя и быстро менять передачи. Но в Хавейле не вжимает в кресло. Причина в лишнем весе — Jolion почти на 200 кг тяжелее Креты.

Это сказывается не только на динамике, но и на расходе топлива. Девять литров на 100 км — совсем не то, чего ждешь от небольшого кроссовера с турбомотором и преселективным роботом.

Двухлитровый атмосферный мотор и шестиступенчатый классический автомат Крете достались от машины первого поколения. Поэтому она всё такая же «прожорливая». В среднем Крета потребляет больше 10 л/100 км. Зато неплохо поработали с настройками: улучшили не только чувствительностьу акселератора, но и шестиступенчатый автомат перестал тупить в кикдауне. Правда, Creta всё равно отстает от конкурентов с турбомоторами, вроде Skoda Karoq или Renault Arkana.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовКитайский двигатель объемом полтора литра и мощностью 150 л.с. порадовал отдачей. Но вопрос надежности маленького двигателя с наддувом остается открытым.
Китайский двигатель объемом полтора литра и мощностью 150 л.с. порадовал отдачей. Но вопрос надежности маленького двигателя с наддувом остается открытым.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовТоповый двигатель Креты остался тем же — атмосферный бензиновый двигатель серии Nu объемом два литра и мощностью 150 л.с. Теоретически он способен ездить на 92-м бензине, но увлекаться не стоит.
Топовый двигатель Креты остался тем же — атмосферный бензиновый двигатель серии Nu объемом два литра и мощностью 150 л.с. Теоретически он способен ездить на 92-м бензине, но увлекаться не стоит.

Управляемость: полный провал Haval Jolion

Создатели китайского кроссовера будто увлеклись подгонкой панелей салона и забыли, что автомобиль должен уметь ездить. Jolion хорошо делает это только на прямой. В поворотах неприлично кренится, а руль не наливается тяжестью. Перевод в спортрежим отчасти решает проблему невесомости «баранки» — но обратной связи всё равно не добавляет.

Особенно сильно недостатки шасси бросаются в глаза на фоне Креты. Она точна при резких перестроениях, не требует лишних движений рулем и радует информативными откливами на команды водителя. Правда, в жертву принесли плавность хода — едет новая Creta жестче прежней. Особенно это чувствуется на «мелочевке». Хотя запас прочности остался таким же. Впрочем, китайский Haval Jolion ничуть не мягче.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовHaval проходит поворот на 10–15 км/ч медленнее Креты. Шасси нужно дотачивать. Это касается как управляемости, так и плавности хода.
Haval проходит поворот на 10–15 км/ч медленнее Креты. Шасси нужно дотачивать. Это касается как управляемости, так и плавности хода.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовСо сменой поколения акценты Креты явно сместились в пользу рулежки — и теперь по характеру она напоминает родственный Kia Seltos.
Со сменой поколения акценты Креты явно сместились в пользу рулежки — и теперь по характеру она напоминает родственный Kia Seltos.

На бездорожье: ждать чудес от этой пары не стоит

У Джолиона есть хороший козырь в трансмиссии — межосевая муфта Haldex. Она работает с преднятагом, отдавая 10% момента на заднюю ось. Но на бездорожье Haval — никакой. Виной всему легковая «геометрия». Каждую секунду осторожничаешь, боясь приложиться поддоном картера. Под ним нет и 17 см. И — никакой защиты!

Под металлической защитой Креты мы намерили чуть больше — 18 см. Межосевая электромагнитная муфта работает грубо, подключая задние колеса с задержкой. Вот если её заранее заблокировать и отключить страхующую электронику, Hyundai Creta поедет неплохо на фоне «китайца». Но и в этом случае возможности Креты будут сильно ограничены геометрической проходимостью.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовГлавная проблема Haval Jolion — маленький клиренс и отсутствие защиты двигателя. Только фетровый щиток.
Главная проблема Haval Jolion — маленький клиренс и отсутствие защиты двигателя. Только фетровый щиток.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверовЭлектронику можно полностью отключить и вдоволь буксовать. Но посредственная «геометрия» сводит на нет это преимущество.
Электронику можно полностью отключить и вдоволь буксовать. Но посредственная «геометрия» сводит на нет это преимущество.

Лучше переплатить

Hyundai Creta — самый популярный у нас кроссовер. Потому и  дилерские накрутки на нее максимальны. А Haval Jolion в топовом исполнении обойдется на двести тысяч дешевле. Но нужна ли такая экономия? Сегодня Haval Jolion — красивый автомобиль-презентация, с недоработанной эргономикой и проблемами с шасси.

А вот создатели Креты, хоть и сэкономили на материалах и всевозможных «мелочах», но про сам автомобиль не забыли. Вероятно, поэтому Hyundai Creta и держится лидером.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов

Haval Jolion — амбициозный новичок из Китая. Он превосходит Крету по габаритам и оснащению. Но вот ездить его пока не научили.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов - фото 1288899«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288898«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288897«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288896«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288886«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288900«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288891«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288890«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288889«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288888«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288895«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288894«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов
«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов

Haval Jolion — амбициозный новичок из Китая. Он превосходит Крету по габаритам и оснащению. Но вот ездить его пока не научили.

«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов - фото 1288890«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288895«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288889«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288891«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288896«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288897«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288894«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288900«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288886«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288898«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288888«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов — фото 1288899«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов
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