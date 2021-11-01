«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов

Сравним самые дорогие версии
Hyundai Creta с двухлитровым мотором в 150 л.с., автоматом и полным приводом стоит 2 миллиона рублей. Также полноприводный Haval Jolion оснащен турбомотором объемом полтора литра (мощность те же 150 л.с.) и семиступенчатым роботом. Самая дорогая комплектация обойдется в 1,8 миллиона. (Но это, разумеется, лишь официальный прайс, без «накруток»).
Где комфортней водителю?
Салон Креты получился симпатичным. Только с лакированным пластиком переборщили. Он мало того, что «собирает» всю пыль и отпечатки, так ещё и царапается при малейшем касании.
Зато над эргономикой поработали основательно. Взаимное расположение руля и сиденья грамотное — найти удобную посадку не составит труда.
Когда открываешь водительскую дверь Джолиона, поражаешься обилию качественных материалов. Пластик мягкий, усилие на кнопках выверено — отлично сработано! Но стоит сесть в кресло, понимаешь — подушке не хватает длины. Ноги будут затекать в дальней поездке. А руль не регулируется по вылету! Для современного кроссовера — недопустимый недостаток.
Второй ряд: в Haval Jolion удобнее
Здесь и места чуть больше, да и посадка удобнее. Хотя и Крету в тесноте трудно обвинить. Но над профилем задних сидений создателям корейского кроссовера стоило поработать лучше. Спинка вышла неудачной — долго не высидишь.
Багажник: у Креты лучше
Он немного вместительнее (300 литров по нашим замерам), а в подполье нашлось место для полноценного запасного колеса. Грузовой отсек Haval Jolion меньше, хотя автомобиль крупнее по габаритам. А под полом — только докатка.
Динамика и расход топлива: оба не идеальны
Теоретически Haval Jolion в динамике должен разорвать «корейца» на тряпки. Турбомотор имеет явное преимущество перед атмосферником, ведь максимальный момент доступен с меньших оборотов. А робот с двумя сцеплениями должен вовремя и быстро менять передачи. Но в Хавейле не вжимает в кресло. Причина в лишнем весе — Jolion почти на 200 кг тяжелее Креты.
Это сказывается не только на динамике, но и на расходе топлива. Девять литров на 100 км — совсем не то, чего ждешь от небольшого кроссовера с турбомотором и преселективным роботом.
Двухлитровый атмосферный мотор и шестиступенчатый классический автомат Крете достались от машины первого поколения. Поэтому она всё такая же «прожорливая». В среднем Крета потребляет больше 10 л/100 км. Зато неплохо поработали с настройками: улучшили не только чувствительностьу акселератора, но и шестиступенчатый автомат перестал тупить в кикдауне. Правда, Creta всё равно отстает от конкурентов с турбомоторами, вроде Skoda Karoq или Renault Arkana.
Управляемость: полный провал Haval Jolion
Создатели китайского кроссовера будто увлеклись подгонкой панелей салона и забыли, что автомобиль должен уметь ездить. Jolion хорошо делает это только на прямой. В поворотах неприлично кренится, а руль не наливается тяжестью. Перевод в спортрежим отчасти решает проблему невесомости «баранки» — но обратной связи всё равно не добавляет.
Особенно сильно недостатки шасси бросаются в глаза на фоне Креты. Она точна при резких перестроениях, не требует лишних движений рулем и радует информативными откливами на команды водителя. Правда, в жертву принесли плавность хода — едет новая Creta жестче прежней. Особенно это чувствуется на «мелочевке». Хотя запас прочности остался таким же. Впрочем, китайский Haval Jolion ничуть не мягче.
На бездорожье: ждать чудес от этой пары не стоит
У Джолиона есть хороший козырь в трансмиссии — межосевая муфта Haldex. Она работает с преднятагом, отдавая 10% момента на заднюю ось. Но на бездорожье Haval — никакой. Виной всему легковая «геометрия». Каждую секунду осторожничаешь, боясь приложиться поддоном картера. Под ним нет и 17 см. И — никакой защиты!
Под металлической защитой Креты мы намерили чуть больше — 18 см. Межосевая электромагнитная муфта работает грубо, подключая задние колеса с задержкой. Вот если её заранее заблокировать и отключить страхующую электронику, Hyundai Creta поедет неплохо на фоне «китайца». Но и в этом случае возможности Креты будут сильно ограничены геометрической проходимостью.
Лучше переплатить
Hyundai Creta — самый популярный у нас кроссовер. Потому и дилерские накрутки на нее максимальны. А Haval Jolion в топовом исполнении обойдется на двести тысяч дешевле. Но нужна ли такая экономия? Сегодня Haval Jolion — красивый автомобиль-презентация, с недоработанной эргономикой и проблемами с шасси.
А вот создатели Креты, хоть и сэкономили на материалах и всевозможных «мелочах», но про сам автомобиль не забыли. Вероятно, поэтому Hyundai Creta и держится лидером.
- Представляем органайзер «За рулем» для багажника в автомобиль. И напоминаем, что в багажнике всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
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