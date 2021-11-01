«Китаец» против Креты! Тест компактных кроссоверов

Haval Jolion - амбициозный новичок из Китая. Он превосходит Крету по габаритам и оснащению. Но вот ездить его пока не научили.

Сравним самые дорогие версии

Hyundai Creta с двухлитровым мотором в 150 л.с., автоматом и полным приводом стоит 2 миллиона рублей. Также полноприводный Haval Jolion оснащен турбомотором объемом полтора литра (мощность те же 150 л.с.) и семиступенчатым роботом. Самая дорогая комплектация обойдется в 1,8 миллиона. (Но это, разумеется, лишь официальный прайс, без «накруток»).

Где комфортней водителю?

Салон Креты получился симпатичным. Только с лакированным пластиком переборщили. Он мало того, что «собирает» всю пыль и отпечатки, так ещё и царапается при малейшем касании.

Зато над эргономикой поработали основательно. Взаимное расположение руля и сиденья грамотное — найти удобную посадку не составит труда.

Когда открываешь водительскую дверь Джолиона, поражаешься обилию качественных материалов. Пластик мягкий, усилие на кнопках выверено — отлично сработано! Но стоит сесть в кресло, понимаешь — подушке не хватает длины. Ноги будут затекать в дальней поездке. А руль не регулируется по вылету! Для современного кроссовера — недопустимый недостаток.

Если закрыть эмблему, можно подумать, что сидишь в машине классом выше — настолько хороши качество сборки и материалов. Но эргономика не безупречна. Материалы интерьера недорогие — только жесткий пластик. Собрано все хорошо, но впечатление портят сверчки. И это на новой машине!

Второй ряд: в Haval Jolion удобнее

Здесь и места чуть больше, да и посадка удобнее. Хотя и Крету в тесноте трудно обвинить. Но над профилем задних сидений создателям корейского кроссовера стоило поработать лучше. Спинка вышла неудачной — долго не высидишь.

Если где и хотелось бы ехать на Хавейле, то это на втором ряду. Пространства много, посадка удобная. У задних пассажиров есть обогрев сидений.

Второй ряд Hyundai Creta не сильно проигрывает по запасу пространства. Но уступает в удобстве посадки — у заваленных назад спинок неудачный профиль. У задних сидений Креты есть двухступенчатый обогрев. Багажник: у Креты лучше Он немного вместительнее (300 литров по нашим замерам), а в подполье нашлось место для полноценного запасного колеса. Грузовой отсек Haval Jolion меньше, хотя автомобиль крупнее по габаритам. А под полом — только докатка. Динамика и расход топлива: оба не идеальны Материалы по теме 6000 км с новым китайским кроссовером: список претензий к электронике. Длинный! Теоретически Haval Jolion в динамике должен разорвать «корейца» на тряпки. Турбомотор имеет явное преимущество перед атмосферником, ведь максимальный момент доступен с меньших оборотов. А робот с двумя сцеплениями должен вовремя и быстро менять передачи. Но в Хавейле не вжимает в кресло. Причина в лишнем весе — Jolion почти на 200 кг тяжелее Креты. Это сказывается не только на динамике, но и на расходе топлива. Девять литров на 100 км — совсем не то, чего ждешь от небольшого кроссовера с турбомотором и преселективным роботом. Двухлитровый атмосферный мотор и шестиступенчатый классический автомат Крете достались от машины первого поколения. Поэтому она всё такая же «прожорливая». В среднем Крета потребляет больше 10 л/100 км. Зато неплохо поработали с настройками: улучшили не только чувствительностьу акселератора, но и шестиступенчатый автомат перестал тупить в кикдауне. Правда, Creta всё равно отстает от конкурентов с турбомоторами, вроде Skoda Karoq или Renault Arkana. Китайский двигатель объемом полтора литра и мощностью 150 л.с. порадовал отдачей. Но вопрос надежности маленького двигателя с наддувом остается открытым. Топовый двигатель Креты остался тем же — атмосферный бензиновый двигатель серии Nu объемом два литра и мощностью 150 л.с. Теоретически он способен ездить на 92-м бензине, но увлекаться не стоит. Управляемость: полный провал Haval Jolion Создатели китайского кроссовера будто увлеклись подгонкой панелей салона и забыли, что автомобиль должен уметь ездить. Jolion хорошо делает это только на прямой. В поворотах неприлично кренится, а руль не наливается тяжестью. Перевод в спортрежим отчасти решает проблему невесомости «баранки» — но обратной связи всё равно не добавляет. Особенно сильно недостатки шасси бросаются в глаза на фоне Креты. Она точна при резких перестроениях, не требует лишних движений рулем и радует информативными откливами на команды водителя. Правда, в жертву принесли плавность хода — едет новая Creta жестче прежней. Особенно это чувствуется на «мелочевке». Хотя запас прочности остался таким же. Впрочем, китайский Haval Jolion ничуть не мягче. Haval проходит поворот на 10–15 км/ч медленнее Креты. Шасси нужно дотачивать. Это касается как управляемости, так и плавности хода. Со сменой поколения акценты Креты явно сместились в пользу рулежки — и теперь по характеру она напоминает родственный Kia Seltos. На бездорожье: ждать чудес от этой пары не стоит Материалы по теме Кроссоверы за 1,6 млн — большой тест «За рулем» У Джолиона есть хороший козырь в трансмиссии — межосевая муфта Haldex. Она работает с преднятагом, отдавая 10% момента на заднюю ось. Но на бездорожье Haval — никакой. Виной всему легковая «геометрия». Каждую секунду осторожничаешь, боясь приложиться поддоном картера. Под ним нет и 17 см. И — никакой защиты! Под металлической защитой Креты мы намерили чуть больше — 18 см. Межосевая электромагнитная муфта работает грубо, подключая задние колеса с задержкой. Вот если её заранее заблокировать и отключить страхующую электронику, Hyundai Creta поедет неплохо на фоне «китайца». Но и в этом случае возможности Креты будут сильно ограничены геометрической проходимостью. Главная проблема Haval Jolion — маленький клиренс и отсутствие защиты двигателя. Только фетровый щиток. Электронику можно полностью отключить и вдоволь буксовать. Но посредственная «геометрия» сводит на нет это преимущество. Лучше переплатить Hyundai Creta — самый популярный у нас кроссовер. Потому и дилерские накрутки на нее максимальны. А Haval Jolion в топовом исполнении обойдется на двести тысяч дешевле. Но нужна ли такая экономия? Сегодня Haval Jolion — красивый автомобиль-презентация, с недоработанной эргономикой и проблемами с шасси. А вот создатели Креты, хоть и сэкономили на материалах и всевозможных «мелочах», но про сам автомобиль не забыли. Вероятно, поэтому Hyundai Creta и держится лидером. Представляем органайзер «За рулем» для багажника в автомобиль. И напоминаем, что в багажнике всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».

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