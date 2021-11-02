Назван самый экономичный и живучий авто с пробегом

Этот седан почти не потребляет топлива и легко может проехать более полумиллиона километров, а стоит всего 600 тысяч.

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На вторичном рынке есть немало отличных автомобилей, о которых мало что известно в широких кругах. Например, этот Peugeot 408 с турбодизелем 1.6 DV6CM мощностью 112–115 л.с., на который указал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в одном из своих обзоров.

Одним из козырей модели стал именно двигатель, адаптированный для России. Кстати, этот же мотор ставился на многие модели Volvo, Ford и Mazda. Мочевина для очистки выхлопных газов с помощью селективной каталитической нейтрализации этому агрегату не нужна, да и сажевый фильтр у него появился только в 2017 году. Двигатель настолько неприхотлив и вынослив, что им оснащают и коммерческие автомобили.

Peugeot 408

Главные проблемы Peugeot 408

Без проблем, конечно же, не обойтись. Это редкие течи и сор в масляных каналах турбонагнетателя. Также следует периодически чистить клапана EGR. Но 250 тысяч пробега ждать серьезных проблем не приходится, а ресурс мотора превышает 500 тысяч километров.

Этот двигатель у 408-го сочетался только с механикой, столь же надежной и выносливой. В плюсах седана отличная шумоизоляция, упругий пластик, который не скрипит при любых пробегах, надежная подвеска и очень низкая стоимость обслуживания.

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Купить же сегодня седан Peugeot 408 можно всего за 600 тысяч рублей. Это будет автомобиль 2013–2015 годов выпуска с пробегом менее 100 000 км, а значит до появления серьезных проблем он проедет еще как минимум тысяч 150 километров. При правильном же и своевременном обслуживании проблемы у этого турбодизельного седана на механике не появятся вовсе. Еще о пяти столь же выгодных дизельных версиях вы можете узнать в полной подборке Сергея Зиновьева.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «6 самых экономичных авто с пробегом». Фото: Peugeot