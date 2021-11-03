«Свободный поток»

В конце 2020 года в КоАП РФ были внесены изменения: за неоплаченный проезд по платной дороге теперь положен штраф. Для владельцев легковых автомобилей — 1500 рублей, грузовых — 5000 рублей. Раньше штрафы не приходили, но это время наступило.

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Многие автовладельцы, которые воспользовались проездом по ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороге), с удивлением обнаружили в почтовом ящике штрафную квитанцию за неоплату проезда. После разбирательств было коллективно выяснено, что статья 12.21.4 в Кодексе об административных правонарушениях все-таки заработала.





Не все ­водители знали, что у них возникла обязанность оплаты за проезд. Ведь шлагбаумов на ЦКАД с пунктами оплаты нет — они даже не планировались.





Связано это с использованием на ЦКАД новой системы взимания платы под названием «свободный поток». Это означает, что никаких препятствий для въезда и выезда с платной дороги нет, за фиксацию проезда отвечают камеры.

Как это работает

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Когда автомобиль проезжает под рамкой с камерами, система считывает номерной знак — «на него» и выставляется счет. Если у вас есть транспондер, оплата будет списываться с него: на рамках установлены специальные считыватели, которые могут связываться с транспондером, даже если автомобиль ­движется на высокой скорости.





Такая безбарьерная система взимания платы стала новинкой для автомобилистов, и кое-кто запутался. Но очевидно, что «свободный поток» будет и дальше внедряться на платных скоростных автомагистралях страны, так как он не создает пробок на пунктах взимания платы, списание денег производится дистанционно, а оплатить можно потом.

Скоро и в Москве, и на М-12

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Именно эта система будет установлена на первой платной автомагистрали Москвы — северном дублере Кутузовского проспекта: там не будет никаких препятствий для въезда и выезда.





К подобному способу взимания платы придется привыкать, особенно если учесть то, что сеть скоростных платных автомобильных дорог будет расширяться. Уже сейчас строится трасса М‑12 от Москвы до Екатеринбурга. Современная и быстрая автомагистраль. Многочисленные пункты взимания платы со шлагбаумами, как это сделано на М‑4, резко замедляют поток транспорта, ­поэтому на М‑12 тоже, скорее всего, будет применена система «свободный поток».

Как избежать штрафа

Лайфхак «За рулем»: если заехали на платную дорогу без шлагбаумов и у вас нет транспондера, после поездки обязательно зайдите на сайт ГК «Автодор» и проверьте по номеру своего автомобиля наличие неоплаченных счетов.





Процедура предельно проста. Счет нужно оплатить в течение пяти дней после поездки, оплата доступна прямо на сайте госкомпании. Если же вы задержите оплату, то довольно скоро прилетит штраф.





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Сейчас в России всего около 5000 км скоростных автомагистралей, из них половина бесплатная, а половина — платные. Конечно, этого количества абсолютно недостаточно для современного уровня экономического развития; скоростные дороги в нашей стране надо строить, причем усиленными темпами.





Каждый такой автобан, даже несмотря на платность, увеличивает экономический рост, снижает издержки, делает товары и услуги доступнее, экономит самое ценное, что у нас есть, - время.





В планах до 2035 года — увеличить протяженность скоростных автомагистралей до 17 000 км, а проехать с ветерком и без светофоров можно будет от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Само собой, не бесплатно.



