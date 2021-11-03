«Свободный поток»
В конце 2020 года в КоАП РФ были внесены изменения: за неоплаченный проезд по платной дороге теперь положен штраф. Для владельцев легковых автомобилей — 1500 рублей, грузовых — 5000 рублей. Раньше штрафы не приходили, но это время наступило.
Многие автовладельцы, которые воспользовались проездом по ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороге), с удивлением обнаружили в почтовом ящике штрафную квитанцию за неоплату проезда. После разбирательств было коллективно выяснено, что статья 12.21.4 в Кодексе об административных правонарушениях все-таки заработала.
Не все водители знали, что у них возникла обязанность оплаты за проезд. Ведь шлагбаумов на ЦКАД с пунктами оплаты нет — они даже не планировались.
Связано это с использованием на ЦКАД новой системы взимания платы под названием «свободный поток». Это означает, что никаких препятствий для въезда и выезда с платной дороги нет, за фиксацию проезда отвечают камеры.
Как это работает
Когда автомобиль проезжает под рамкой с камерами, система считывает номерной знак — «на него» и выставляется счет. Если у вас есть транспондер, оплата будет списываться с него: на рамках установлены специальные считыватели, которые могут связываться с транспондером, даже если автомобиль движется на высокой скорости.
Такая безбарьерная система взимания платы стала новинкой для автомобилистов, и кое-кто запутался. Но очевидно, что «свободный поток» будет и дальше внедряться на платных скоростных автомагистралях страны, так как он не создает пробок на пунктах взимания платы, списание денег производится дистанционно, а оплатить можно потом.
Скоро и в Москве, и на М-12
Именно эта система будет установлена на первой платной автомагистрали Москвы — северном дублере Кутузовского проспекта: там не будет никаких препятствий для въезда и выезда.
К подобному способу взимания платы придется привыкать, особенно если учесть то, что сеть скоростных платных автомобильных дорог будет расширяться. Уже сейчас строится трасса М‑12 от Москвы до Екатеринбурга. Современная и быстрая автомагистраль. Многочисленные пункты взимания платы со шлагбаумами, как это сделано на М‑4, резко замедляют поток транспорта, поэтому на М‑12 тоже, скорее всего, будет применена система «свободный поток».
Как избежать штрафа
Лайфхак «За рулем»: если заехали на платную дорогу без шлагбаумов и у вас нет транспондера, после поездки обязательно зайдите на сайт ГК «Автодор» и проверьте по номеру своего автомобиля наличие неоплаченных счетов.
Процедура предельно проста. Счет нужно оплатить в течение пяти дней после поездки, оплата доступна прямо на сайте госкомпании. Если же вы задержите оплату, то довольно скоро прилетит штраф.
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Сейчас в России всего около 5000 км скоростных автомагистралей, из них половина бесплатная, а половина — платные. Конечно, этого количества абсолютно недостаточно для современного уровня экономического развития; скоростные дороги в нашей стране надо строить, причем усиленными темпами.
Каждый такой автобан, даже несмотря на платность, увеличивает экономический рост, снижает издержки, делает товары и услуги доступнее, экономит самое ценное, что у нас есть, - время.
В планах до 2035 года — увеличить протяженность скоростных автомагистралей до 17 000 км, а проехать с ветерком и без светофоров можно будет от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Само собой, не бесплатно.
- Где находятся самые дорогие платные дороги, узнайте тут.
- Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты: аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.
- Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, стоит присмотреться к цепям противоскольжения.
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