10 уже работающих изменений по ОСАГО 2021 (и 1 грядущее)

Последние два года власти активно внедряют реформу «автогражданки» и вносят изменения в закон об ОСАГО. Вот с какими сложностями столкнулись водители уже сегодня.

Изменения по ОСАГО, которые уже действуют

1. Новые расчеты выплат по ОСАГО на ремонт автомобиля

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С 20 сентября 2021 года вступило в силу Положение Банка России №755-П, которое предусматривает новый способ подсчета убытков водителя, чей автомобиль пострадал в ДТП.

Согласно новым правилам, размер выплаты будет разный для каждого субъекта РФ. Во внимание берут стоимость запчастей в интернет-магазинах и розничных точках. Причем считают по месту ДТП, а не по месту регистрации автомобиля. Так что если житель столичного региона попадет в ДТП в глубинке, то и чинить машину выгоднее там же.

Каждые три месяца вместо шести будут пересматривать справочники средней стоимости страховых выплат. Ранее эту задачу выполняли профессиональные объединения страховщиков. Теперь в обсуждении средней стоимости запчастей, материалов и работ смогут принять участие в том числе и обычные водители. Возможно, их мнение будет учитываться. Присоединиться к общественному обсуждению можно на сайте РСА.

Если автомобиль попал в ДТП и на основании экспертизы ремонт составляет 60–85% от рыночной стоимости машины, то в этом случае подсчитывают стоимость уцелевших деталей, агрегатов и узлов. При этом остатки не должны иметь повреждений и следов предыдущего ремонта. Владелец имеет право оставить страховщику годные остатки. В этом случае можно рассчитывать на получение компенсации в полном размере. Если владелец забирает детали себе, то их стоимость вычитается из страхового возмещения. Решение принимает собственник автомобиля.

2. Возмещение по ОСАГО онлайн

С 2021 года водитель может подать заявку на получение выплаты по страховке через приложение «Помощник ОСАГО» (Google Play, App Store). Лимиты согласовываются в следующем размере:

400 000 рублей : показания водителей сходятся, имеются фотографии с места ДТП;

100 000 рублей: есть разногласия в показаниях водителей, нет фотографий или они недостаточно информативны.

Размер выплаты устанавливается после того, как будет проведена независимая экспертиза в течение пяти дней после ДТП, либо после осмотра на СТО.

3. Увеличение сроков на осмотр автомобиля после ДТП

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С 29 августа действуют изменения, внесенные в пункт 11 статьи 12 закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

При подаче неполного пакета документов, например, у автовладельца не оформлена диагностическая карта, на осмотр автомобиля отводится 15 рабочих дней вместо 5, как было ранее.

4. Отвязка диагностической карты от ОСАГО

С 22 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „Об организации страхового дела в Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». С этого момента при оформлении ОСАГО сокращается пакет требуемых документов. Водитель не обязан предъявлять диагностическую карту.

директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие»:

— Закон об ОСАГО не предусматривает каких-либо преференций для автовладельцев, которые регулярно проходят техосмотр, как и повышающих коэффициентов для тех, кто его не проходит. Для страховой компании прохождение техосмотра не является фактором, заметно влияющим на убыточность. По данным Российского союза автостраховщиков, доля аварий в результате технической неисправности автомобиля — менее 0,1%. Тем не менее, при расчете цены полиса мы можем поощрять клиентов, которые при покупке ОСАГО для подтверждения своей обязательности и ответственности хотят предоставить страховой компании диагностическую карту.

5. Водителю предъявят регрессное требование

Ранее страховщики выдвигали регресс (требование возместить уплаченную сумму пострадавшему в ДТП автовладельцу в размере, выплаченной страховой компанией, — прим. ред.) только тем автовладельцам, которые осуществляли перевозку пассажиров и опасных грузов. Теперь под закон попадают и обычные автомобилисты.

С 1 марта 2021 года в статью 14 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» внесены изменения. Если водитель был признан виновником аварии, а его автомобиль имеет технические нарушения, которые привели к ДТП, то в этом случае страховая компания имеет право потребовать сумму, ранее выплаченную пострадавшему в качестве компенсации.

Согласно новому закону, регресс будет возможен при одновременном выполнении 3-х условий:

автовладелец является виновником ДТП;

автомобиль имеет неисправности;

не оформлена диагностическая карта.

6. ОСАГО подорожал для нарушителей

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На стоимость полиса влияет стаж и возраст автовладельца, количество нарушений ПДД, дорожно-транспортных происшествий, если автовладелец был виновником. Коэффициент расчета полиса зависит только от повторных нарушений.

С 2021 года действуют такие коэффициенты:

4 нарушения и менее — 1,0;

5–9 — 1,86;

10 и более — 3,0.

Нарушения учитываются за истекший год. Для водителей, повторно нарушающих правила, полис подорожает в 2–3 раза. Ранее базовая ставка составляла 2746–4942 руб. В 2021 году цифры изменились: 2471–5436 руб.

7. Дистанционное расторжение договора ОСАГО

Указанием Банка России от 15 июля 2021 года определено, что водители могут в дистанционном формате прекратить отношения со страховой компанией. Речь идет об электронных и бумажных полисах. В этом случае страховая компания возвращает оставшуюся часть страховой премии по безналичному расчету.

Расторгнуть договор раньше срока водитель может в двух случаях:

автовладелец продал машину;

страховая компания лишена лицензии.

При подаче заявления онлайн на оформление ОСАГО водитель сам выбирает дату, с которой документ начнет действовать, но не ранее, чем через 72 часа. Страховщики получили право устанавливать границы для этого периода.

8. Отмена ОСАГО для следования к пункту техосмотра

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В случае окончания действия полиса и диагностической карты одномоментно, водитель должен был оформить временное ОСАГО на 20 дней, чтобы доехать к пункту техосмотра. Согласно изменению в пункте 3 статьи 10 закона «Об обязательном страховании транспортных средств», автовладелец может сразу оформить постоянную страховку на год и на ее основании доехать к подразделению ГИБДД для регистрации автомобиля.

9. Перегнать купленную машину в другой регион без ОСАГО: можно или нет?

Ни в кодексе об административных правонарушениях ни в Правилах дорожного движения не упоминается отсрочка по страхованию после покупки автомобиля. У водителей возникает резонный вопрос: так можно или нельзя перегонять только что купленный автомобиль без ОСАГО?

Но в Разделе 2 ПДД «Общие обязанности водителей» сказано:

2.1.1(1). В случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», представить по требованию сотрудников полиции, уполномоченных на то в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Указанный страховой полис может быть представлен на бумажном носителе, а в случае заключения договора такого обязательного страхования в порядке, установленном пунктом 7.2 статьи 15 указанного Федерального закона, в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.

А в ФЗ №40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» указано:

2. При возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность до совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, но не позднее чем через десять дней после возникновения права владения им.

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Так что в течение 10 дней после заключения сделки купли-продажи можно пользоваться автомобилем без ОСАГО, но если станете виновником ДТП, придется компенсировать ущерб самостоятельно. По истечении 10 дней согласно статье 12.37 КоАП РФ, водителя могут оштрафовать на 800 рублей, если он управляет автомобилем без ОСАГО.

Если новый владелец перегоняет автомобиль из одного региона в другой и не успевает обратиться в страховую компанию в течение установленного срока, то он может оформить временный полис ОСАГО на 20 дней.

10. Новый список документов для ОСАГО после отмены техосмотра

Для покупки полиса водитель предъявляет следующий пакет документов:

паспорт;

водительское удостоверение;

документы на транспортное средство;

заявление на оформление полиса;

договор купли-продажи, в случае покупки автомобиля в течение последних 10 дней.

Изменения по ОСАГО, которые заработают в ближайшее время

1. Штраф за отсутствие полиса ОСАГО

В 2019 году уже проводился эксперимент в Москве и Казани по фиксированию автомобилей, чьи владельцы проигнорировали оформление полиса. По состоянию на ноябрь 2021 года, позиция МВД сводится к тому, что штрафы с камер за отсутствие ОСАГО не приходят. Ожидается готовность информационных систем.

Известно, что штрафы будут выписывать только камеры Автодории, но в качестве эксперимента.

Итог — все изменения по ОСАГО в 2021–2022 г.г.

Расходы на ремонт автомобиля после ДТП будут считаться на основании актуальных цен. В 2021 году получить возмещение ущерба после ДТП или расторгнуть договор со страховой компанией стало проще. Злостным нарушителям придется дороже платить за ОСАГО. При отсутствии диагностической карты страховщики могут чаще предъявлять регресс. Но для добросовестных водителей, которые проходят техосмотр, страховые компании рассматривают возможность поощрения.