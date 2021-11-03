2 шоферских приема, которые спасут вашу АКБ в холода

Батарея не разряжается на морозе сама собой, а просто перестает принимать заряд! Что с этим делать?

Миф о том, что батареи на холоде разряжаются и теряют емкость, мы уже неоднократно развенчивали. Быстрый самопроизвольный разряд можно скорее ожидать летом, а не зимой.

Напротив, при низких температурах все химические реакции протекают медленнее, и именно поэтому заряженную АКБ, снятую с машины, рекомендуют хранить в холодном помещении.

Если не давать батарее регулярно согреваться, скоро придется «прикуривать»...

Если же говорить о зимней эксплуатации, то тут замедленность реакций служит плохую службу: батарея теряет способность принимать заряд. А вовсе не разряжается сама собой, как думают многие. Совершив несколько коротких поездок по городу, вы изрядно высаживаете АКБ, потому что согреться и начать принимать заряд она не успевает.

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В связи с этим эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин дают два простых совета.

По возможности совершайте длительные поездки (и прогревайтесь перед короткими), чтобы набрать температуру успевал не только двигатель, но и весь моторный отсек. Только тогда аккумулятор начнет принимать заряд. Желательно утеплить моторный отсек — так аккумулятор сможет принимать заряд раньше и больше.

В новом номере журнала «За рулем» мы наглядно показываем, как зависят между собой напряжение разомкнутой цепи АКБ, плотность электролита и температура. А потом берем три разных батареи и устраиваем им испытание морозом: как они принимают заряд в —30°C?

Разбираемся во всех причинах разрядки АКБ на морозе и рассказываем, как этого избежать — в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Зарядка на морозе» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.

Фото: Depositphotos