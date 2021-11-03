2 шоферских приема, которые спасут вашу АКБ в холода

Миф о том, что батареи на холоде разряжаются и теряют емкость, мы уже неоднократно развенчивали. Быстрый самопроизвольный разряд можно скорее ожидать летом, а не зимой.
Напротив, при низких температурах все химические реакции протекают медленнее, и именно поэтому заряженную АКБ, снятую с машины, рекомендуют хранить в холодном помещении.
Если же говорить о зимней эксплуатации, то тут замедленность реакций служит плохую службу: батарея теряет способность принимать заряд. А вовсе не разряжается сама собой, как думают многие. Совершив несколько коротких поездок по городу, вы изрядно высаживаете АКБ, потому что согреться и начать принимать заряд она не успевает.
В связи с этим эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин дают два простых совета.
- По возможности совершайте длительные поездки (и прогревайтесь перед короткими), чтобы набрать температуру успевал не только двигатель, но и весь моторный отсек. Только тогда аккумулятор начнет принимать заряд.
- Желательно утеплить моторный отсек — так аккумулятор сможет принимать заряд раньше и больше.
В новом номере журнала «За рулем» мы наглядно показываем, как зависят между собой напряжение разомкнутой цепи АКБ, плотность электролита и температура. А потом берем три разных батареи и устраиваем им испытание морозом: как они принимают заряд в —30°C?
Разбираемся во всех причинах разрядки АКБ на морозе и рассказываем, как этого избежать — в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!
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Заметка подготовлена по материалам статьи «Зарядка на морозе» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.
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