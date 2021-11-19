Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю — журнал За рулем

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Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю

Каждый автовладелец, приобретая машину, мечтает ездить на ней без проблем как можно дольше. Рассказываем, как претворить мечту в реальность.

Помните то чувство, когда вы приходите в салон и начинаете выбирать машину? Вы осматриваете каждую модель, оцениваете внешний вид, садитесь в кресло, примеряетесь к рулю… Скорее всего, выезжаете на тест-драйв. И вот выбор сделан, машина оплачена и стала только вашей (ну и, возможно, чуть-чуть банковской, если вы купили ее в кредит).

В салоне авто пахнет новизной, на руле еще нет ничьих отпечатков, а на педали газа и тормоза не ступала нога человека. Машина радует своей отзывчивостью, быстро реагируя на нажатие акселератора. Мотор тихо урчит, динамично разгоняя автомобиль. Помните все это? Конечно, да, ведь ощущения приятные, и о них хочется вспоминать.

Но (с небес на землю!) так, к сожалению, будет не всегда. Со временем динамика ухудшится, двигатель начнет работать громче, а «газ», возможно, перестанет быть таким отзывчивым. Автомобиль, как и человек, имеет склонность стареть. И печальнее всего, если первым «состарился» двигатель. А причины у него для этого есть — и достаточно веские.

В процессе эксплуатации машины на деталях двигателя практически неизбежно образуются отложения — при сгорании топлива это вполне нормально. Отложения «предпочитают» накапливаться на форсунках инжекторов и впускных клапанах. Именно они приводят к снижению мощности двигателя и «старят» его, увеличивая при этом еще и расход топлива.

Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю

Если вы вдобавок счастливый (без иронии) обладатель автомобиля с системой прямого впрыска, то — увы и ах! — для вас эта проблема становится еще актуальнее. Двигатели с такой системой гораздо нежнее традиционных, и отложения на их деталях образуются быстрее. Кошмарная картинка? Однозначно да.

Но, к счастью для всех нас, выход из ситуации и эликсир вечной молодости для двигателей существуют. Это топливо bp с технологией ACTIVE. Молекулы ACTIVE прикрепляются к отложениям и со временем удаляют их с деталей двигателя — впоследствии эти отложения сгорают. Помимо решения уже появившихся проблем, топливо bp с технологией ACTIVE эффективно предотвращает образование новых отложений: в данном случае молекулы прикрепляются к «внутренностям» двигателя и образуют защитный слой.

Стоит отметить, что это не пустые слова. Топливо bp с технологией ACTIVE испытывалось более чем сотней разных методов. Было проведено более 50 тысяч (!!!) стендовых и полевых испытаний — а это, только представьте себе, соответствует пяти годам эксплуатации двигателя.

Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю

Кстати, топливо BP Ultimate 100 с технологией ACTIVE может еще и повысить мощность двигателя до 11 процентов! При этом оно реализует очередную мечту автовладельцев о том, чтобы топливо «кончалось помедленнее». На BP Ultimate 100 с технологией ACTIVE автомобиль может проехать до 26 «лишних» километров на одном баке. «Дизелистам» тоже везет: для них существует BP Ultimate Diesel, позволяющий добавить до 56 километров на одном баке.

Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю

Топливо bp с технологией ACTIVE реально продлевает молодость вашего автомобиля, сохраняя резвость и отзывчивость двигателя. А вместе с тем увеличивает время вашей радости и счастья от использования машины.

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Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю

Каждый автовладелец, приобретая машину, мечтает ездить на ней без проблем как можно дольше. Рассказываем, как претворить мечту в реальность.

Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю — фото 1293870Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю — фото 1290142Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю — фото 1290141Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю
Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю

Каждый автовладелец, приобретая машину, мечтает ездить на ней без проблем как можно дольше. Рассказываем, как претворить мечту в реальность.

Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю — фото 1290141Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю — фото 1293870Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю — фото 1290142Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю
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