Вечная молодость. Как не дать «состариться» двигателю

Каждый автовладелец, приобретая машину, мечтает ездить на ней без проблем как можно дольше. Рассказываем, как претворить мечту в реальность.

Помните то чувство, когда вы приходите в салон и начинаете выбирать машину? Вы осматриваете каждую модель, оцениваете внешний вид, садитесь в кресло, примеряетесь к рулю… Скорее всего, выезжаете на тест-драйв. И вот выбор сделан, машина оплачена и стала только вашей (ну и, возможно, чуть-чуть банковской, если вы купили ее в кредит).

В салоне авто пахнет новизной, на руле еще нет ничьих отпечатков, а на педали газа и тормоза не ступала нога человека. Машина радует своей отзывчивостью, быстро реагируя на нажатие акселератора. Мотор тихо урчит, динамично разгоняя автомобиль. Помните все это? Конечно, да, ведь ощущения приятные, и о них хочется вспоминать.

Но (с небес на землю!) так, к сожалению, будет не всегда. Со временем динамика ухудшится, двигатель начнет работать громче, а «газ», возможно, перестанет быть таким отзывчивым. Автомобиль, как и человек, имеет склонность стареть. И печальнее всего, если первым «состарился» двигатель. А причины у него для этого есть — и достаточно веские.

В процессе эксплуатации машины на деталях двигателя практически неизбежно образуются отложения — при сгорании топлива это вполне нормально. Отложения «предпочитают» накапливаться на форсунках инжекторов и впускных клапанах. Именно они приводят к снижению мощности двигателя и «старят» его, увеличивая при этом еще и расход топлива.

Если вы вдобавок счастливый (без иронии) обладатель автомобиля с системой прямого впрыска, то — увы и ах! — для вас эта проблема становится еще актуальнее. Двигатели с такой системой гораздо нежнее традиционных, и отложения на их деталях образуются быстрее. Кошмарная картинка? Однозначно да.

Но, к счастью для всех нас, выход из ситуации и эликсир вечной молодости для двигателей существуют. Это топливо bp с технологией ACTIVE. Молекулы ACTIVE прикрепляются к отложениям и со временем удаляют их с деталей двигателя — впоследствии эти отложения сгорают. Помимо решения уже появившихся проблем, топливо bp с технологией ACTIVE эффективно предотвращает образование новых отложений: в данном случае молекулы прикрепляются к «внутренностям» двигателя и образуют защитный слой.

Стоит отметить, что это не пустые слова. Топливо bp с технологией ACTIVE испытывалось более чем сотней разных методов. Было проведено более 50 тысяч (!!!) стендовых и полевых испытаний — а это, только представьте себе, соответствует пяти годам эксплуатации двигателя.

Кстати, топливо BP Ultimate 100 с технологией ACTIVE может еще и повысить мощность двигателя до 11 процентов! При этом оно реализует очередную мечту автовладельцев о том, чтобы топливо «кончалось помедленнее». На BP Ultimate 100 с технологией ACTIVE автомобиль может проехать до 26 «лишних» километров на одном баке. «Дизелистам» тоже везет: для них существует BP Ultimate Diesel, позволяющий добавить до 56 километров на одном баке.

Топливо bp с технологией ACTIVE реально продлевает молодость вашего автомобиля, сохраняя резвость и отзывчивость двигателя. А вместе с тем увеличивает время вашей радости и счастья от использования машины.

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