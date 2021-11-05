Такую машину покупать нельзя! 5 верных признаков

Рассказываем обо всех признаках плохого самочувствия кузова, силового агрегата и ходовой части.

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Выбираете автомобиль с пробегом? Значит, мы вовремя! Потому что в свежем номере журнала «За рулем» наши эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин задаются резонными вопросами: не опасна ли эксплуатация старой машины с технической точки зрения? Разумно ли приобретать тот или иной автомобиль на вторичке? И что безоговорочно считать рухлядью? Коротко познакомим вас с некоторыми соображениями.

Кому-то нижеследующее может показаться само собой разумеющимся и не стоящим отдельного разговора, но все мы прекрасно знаем, что зачастую не здравый смысл и знания, а привлекательная цена и наш любимый «авось» оказывают решающее действие при важной покупке. Поэтому даже хорошо осведомленным стоит освежить память. А приобретающим первый автомобиль — намотать на ус!

Признаки рухляди справедливы для любых машин. Высокое качество «крутого» кузова обесценивается воздействием сварки, кувалды и т.п.

Какой автомобиль не стоит покупать

У машины прогнили пороги и лонжероны. Коррозия силовых элементов — это финал, и никакая эпоксидка агонию не продлит; Кузовные панели легко протыкаются насквозь; Невозможность нормально выставить углы колес? Приговор: не брать! Дымящий мотор, хрустящая коробка и гремящая ходовка — это не исправить ни за пять минут, ни за сто рублей; «Затоталенная» машина, за которую страховая выплатила владельцу полную стоимость по причине невозможности ремонта. Такое обычно бывает, когда кузов машины при аварии завязывается узлом. Практика показывает, что такие автомобили часто всплывают на вторичке. Внимательно отслеживайте историю машины при малейших сомнениях.

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Также крайне подозрительно стоит относиться к недорогим машинам с выбитыми нейтрализаторами, их можно опознать по трещащему и резко пахнущему выхлопу (кстати, официально эксплуатация такого транспорта запрещена), и к автомобилям из такси, за несколько лет накатывающим практически предельный пробег.

А при каком пробеге автомобиль можно считать безопасным и вполне пригодным для покупки? Как разные автопроизводители оценивают реальный срок службы своих машин? В какой период жизненного цикла бояться поломок, а когда их не будет вообще? Мы все узнали!

Все подводные камни при выборе подержанного автомобиля раскрываем в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Фото: pxhere.com