В список попали многие модели Audi, BMW, Skoda, Honda, Subaru и наша Lada.

Почему исправный двигатель «ест» масло?

Любой двигатель может потреблять масло. Основные причины:

Материалы по теме Нормальный расход масла — это сколько?

1. Угар в цилиндрах. При движении поршня от верхней мертвой точки к нижней на стенках цилиндра всегда остаeтся масляная пленка, которая испаряется под воздействием раскаленной рабочей смеси.

От цилиндра — в картер. Доля масла уходит с картерными газами через систему вентиляции картера — после этого она попадает на впуск и сгорает в цилиндрах. Потери составляют до 80% от общего угара масла.

2. Неидеальные маслоотражательные колпачки. Добавляем расход на смазку клапанов.

3. Особенности двигателей. Например, в двигателях с турбонаддувом утечки масла происходят через уплотнения вала, который соединяет рабочие колёса турбокомпрессора.

4. Даунсайзинг. Так называется способ усовершенствования ДВС путем уменьшения рабочего объема, а следовательно и размера деталей. Чтобы крошечные поршни сохраняли прочность, разработчики часто уменьшают количество сквозных дренажных отверстий в зоне маслосъемного кольца. Если отверстий мало, отвод масла ухудшается, оно сгорает. В самих кольцах размер отверстий для отвода масла тоже маловат. Маслу остаётся один путь — в цилиндр.

5. Соотношение объема мотора и массы автомобиля. Чем слабее двигатель, тем сильнее его приходится нагружать — тем выше расход масла.

Материалы по теме Загорелся индикатор масла — все пропало?! 12 официальных ответов

6. Эксплуатация в тяжелых условиях. Чем выше скорость, тем быстрее ходят поршни в цилиндрах. И тем больше масла уходит на «угар». «Сгорает» масло и когда машина работает в условиях повышенной нагрузки: буксирует прицеп, перевозит тяжелые грузы, штурмует бездорожье, ездит по горным дорогам.

7. Тяжелые климатические условия. В жару потребление масла возрастает, потому что оно становится менее вязким. Но и в холода расход масла может возрасти: чтобы каталитический нейтрализатор быстрее прогрелся, система управления двигателем увеличивает подачу топлива в камеру сгорания — из-за этого смазка в поддоне опять-таки теряет вязкость.

Народный антирейтинг: самый большой «аппетит» у немецких моторов!

На автофорумах упоминают, в частности, десятки моделей Audi, Volkswagen, BMW, а также Mercedes.

Владельцы отмечают, что эти машины потребляют до литра масла на тысячу километров пробега.

Предъявлять претензии автопроизводителям бессмысленно: большинство в технической документации намеренно завышают допустимое значение расхода масла. И не забывают указать, что автовладелец должен пользоваться только рекомендованным маслом.

Список экспертов: «немцы», «японки» и Lada

Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.

Мнение эксперта

«Причины повышенного расхода у всех моторов — разные»

Иногда повышенный расход моторного масла обусловлен конструктивными особенностями и инженерными просчетами автопроизводителей. Например, большинство двигателей BMW отличаются «масложором», но наибольшее потребление масла — у моделей с двигателями серии N63 и S63. После пробега в 100 000 километров в них надо доливать по литру масла каждую тысячу километров. Эти двигатели устанавливают на BMW 5, BMW X5 и BMW Х6, что надо учитывать при выборе автомобиля данного бренда.

Еще один двигатель, который потребует постоянного долива масла в мотор, — Honda 1.6 16V VTEC. Тут повышенный расход происходит по причине специфических настроек агрегата. Его работа изначально планировалась на повышенных оборотах для наилучшей производительности, поэтому за количеством масла придется следить постоянно. Такой мотор встречается, например, на моделях Honda Civic четвертого и шестого поколений.

Двигатель 1.8 TSI устанавливают на многие модели Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. Причина высокого расхода масла — маслоотделитель, выделяющий большой объем паров масла в систему вентиляции картерных газов.

Николай Баранов, генеральный директор клубного автосервиса Детали

Мнение эксперта

ТОП-3 «масложорных» двигателей:

1 место. Концерн Volkswagen. Двигатели 1.8 TSI и 2.0 TSI линейки ЕА888 массово ставились на модели Audi, Volkswagen, Skoda, SEAT и даже Porsche.

2 место. BMW. Масло активно сжигают различные двигатели этого концерна, включая N52 и M54. Однако самым большим разочарованием стали моторы N63/S63 устанавливаемые на легковые модели 5 серии (F07/F10/G30), 6 (F06/F13), 7 серии (F01/G11), а также кроссоверы X5 (E70/F15) и X6 (E71/F16)

3 место. Lada. Моторы этой марки (как и автомобили) не славятся надёжностью — все двигатели, от классических жигулевских до современного ВАЗ-21179, устанавливаемого на Весту, потребляют масло с малых пробегов.

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service

Мнение эксперта

«То, что считалось „масложором“ 20 лет назад, сейчас — норма»

Когда речь заходит о повышенном расходе масла, первыми в голову приходят моторы концерна Volkswagen — серии TSI и TFSI, особенно те, что ставились в 2008 — 2010 гг. Например, CAWA на Passat B6 (и многих других моделях), или 2-литровый EA888 на AUDI A4 и Q5. Из японских производителей первым вспоминается SUBARU с двигателями EJ20 и EJ25. Впрочем, стоит отметить: то, что считалось «масложором» ещё в 2000-х годах, сейчас стало нормой у большинства автопроизводителей. В сервисных книжках уже давно указывают, что 400–1000 мл/1000 км — это допустимый расход масла. Связано это, в первую очередь, с конструктивными изменениями в современном двигателестроении в угоду экологическим нормам.

Автопроизводители: с актуальными двигателями проблем нет!

Audi: обращения были более 10 лет назад

На сегодняшний день с актуальным модельным рядом Audi такой проблемы не наблюдается. Стандартная норма расхода масла — не более 0,5 л/1000 км, для спортивных моделей (например, RS/R8) — 0,8 л/1000 км.

Более 10 лет назад были обращения в основном с двигателями 1.8/2.0 TFSI. Сильнее всего проблема затронула Q5 первого поколения, а также соплатформенные А4/А5/А6 (приблизительно произведенные в период с 2008 по 2013).

Согласно инструкции к машине, на первых 5000 км расход масла может превышать указанные значения. Поэтом рекомендуется регулярно проверять его уровень — лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой.

Subaru: у нас были проблемы с моторами серии EJ

Они выпускались с 2004 по 2006 годы, компания выпускала по этому поводу сервисный бюллетень.

Материалы по теме 7 самых частых вопросов про моторное масло

На моторах серии FB, с 2011 по 2014 выпуска тоже были свои нюансы, которые потребовали доработок. Но начиная с 2015 модельного года, все они были решены в рамках производства. На сегодня проблемы увеличенного расхода масла на наших двигателях нет.

Мы, как ответственная компания, всегда призывали и призываем наших клиентов, при появлении каких-то проблем, обращаться к официальным дилерам.

VW: присутствуют как объективные причины, так и ошибки владельцев

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Турбонагнетатель, непосредственный впрыск топлива, всевозможные меры по снижению токсичности выхлопа — все это имеется и у марки Volkswagen. Инженеры укорачивают юбки поршней, снижают усилие, с которым поршневые кольца прижимаются к стенкам цилиндра, уменьшают площадь поверхности трения, применяют маловязкие масла, и при этом заставляют мотор отдавать высокий крутящий момент на относительно низких оборотах.

Все это необходимо для того, чтобы подарить владельцу автомобиля отличную динамику при действительно низком расходе топлива. Поэтому владельцам необходимо обслуживать автомобиль с неукоснительным соблюдением правил. Самое главное из них — использование качественного и соответствующего допускам VW моторного масла.

Частые ошибки владельцев, приводящие к повышенному расходу масла:

1. Производят замену масла нерегулярно.

2. Предоставляют для ТО самостоятельно приобретаемые расходные материалы.

3. Обслуживают автомобили на сторонних СТО.

4. Добавляют в моторное масло присадки, не рекомендованные производителями автомобилей.

В целом, все актуальные двигатели автомобилей Volkswagen отличаются весьма скромным масляным аппетитом.

Итог: все представители автозаводов, к которым мы обратились, заявили, что с «актуальными двигателями» проблем нет. Всех, кто имеет иное мнение, приглашаем высказаться в комментариях.