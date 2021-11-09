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Вы хотите поехать по делам, а машина даже не тронулась с места. Неприятно! Или вот другой случай: вы решили остановить авто, но тормоза работают туго, будто им что-то мешает. Похоже, тормозная система начала клинить. И если не разобраться с ней до зимы, то из-за реагентов, воды и низких температур тормоза могут отказать в совсем неподходящий момент. Разберемся, что может помешать тормозам работать? как раньше.

Причина 1. Тормозные колодки прикипели к дискам

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Представим, что вы отправились в отпуск, а авто стояло на ручнике месяц или больше. Затем вы садитесь за руль, пытаетесь тронуться с места, но машина не двигается.

Причина такой ситуации может быть проста — пока машина стояла без движения, между тормозными колодками и дисками скопилась вода. В дальнейшем между ними появился слой ржавчины, который сцепил их и не дает колесу вращаться.

Чтобы решить проблему, нужно приподнять машину на домкрате и проверить, какое из колес перестало крутиться. Заклинившее колесо нужно снять с оси, а затем взять отвертку и с ее помощью разъединить колодки и диск.

Причина 2. Износ колодок или диска

Допустим, вы отсоединили прикипевшие колодки и заметили, что они стерлись. Да и сам тормозной диск стал похож на виниловую пластинку — на нем появилось множество полосок, а местами даже и небольшие ямки. И тут вы вспоминаете, что еще до отпуска тормоза уже клинили, а иногда и скрипели.

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Все эти признаки говорят о том, что колодки и тормозной диск износились. Обычно первыми изнашиваются колодки — примерно после 40 тыс. км абразивная накладка истончается, из-за чего торможение становится более «вялым», а водителю приходится сильнее нажимать на педаль.

Износ колодок можно устранить одним очевидным способом — заменить их на новые. Иначе обстоят дела с дисками, ресурс которых обычно в два раза больше, чем у колодок. Часто в автомастерских предлагают проточить их, чтобы выровнять поверхность. Однако такую процедуру можно проводить не больше двух-трех раз: если с момента установки диск стал тоньше на 3 мм, его пора менять.

Замена тормозных дисков не всегда проходит гладко: иногда они прикипают к ступице из-за нагрева и влаги. Чтобы этого не происходило и в любой момент можно было легко снять тормозной диск, специалисты рекомендуют нанести на ступицу медную смазку — например, смазку от ASTROhim. Она содержит чистую ультрадисперсную медь, благодаря чему выдерживает температуры до + 1100 °С, не течет и не плавится. Это позволяет защитить металлические поверхности от коррозии и прикипания на длительный срок, даже при постоянном воздействии влаги, соли или других химических веществ.

Причина 3. Утечка в тормозном шланге

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Теперь вообразим другую ситуацию. Вы нажимаете на педаль тормоза, но она не останавливается, а уходит в пол. Осмотрев тормоза, на асфальте вы обнаруживаете капли жидкости. Скорее всего, где-то в тормозной системе появилась утечка.

Если вам удалось найти утечку до того, как поехали, вам повезло — ведь у машины фактически не работают тормоза, что может привести к печальным последствиям на дороге. В этом случае вы можете найти утечку самостоятельно либо вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Что же делать, если вы оказались посреди трассы? На этот случай можно доехать до автосервиса с включенной аварийкой, а в качестве тормоза пользоваться ручником. Еще один способ добраться до цивилизации — вместо тормозной жидкости залить в бачок воду или антифриз. Это временное решение, но лучше уж плохой тормоз, чем вообще никакой. Оба решения — плохие: вызывайте эвакуатор.

Причина 4. Клинят направляющие суппортов

От более очевидных причин перейдем к незаметным. Вы проверили колеса, колодки и диски, а под машиной нет подозрительных луж. При этом тормоза все равно клинит, будто сами колодки преодолевают некое сопротивление.

Если беглый осмотр авто не помог, настало время заглянуть внутрь. Так можно обнаружить проблему с суппортом, который сдвигает колодки к тормозному диску. Чтобы снять суппорт, нужно открутить два болта направляющих и убрать поршень. Под болтами находятся пыльники, а за ними — «пальцы» направляющих. Если смазка на «пальцах» и пыльниках почернела или вовсе высохла, ее следует заменить.

В качестве смазки для направляющих не стоит использовать медную — она достаточно агрессивная и может повредить резиновые манжеты. Зато медную смазку можно нанести на тыльную сторону колодок, чтобы избежать скрипов или других посторонних звуков при торможении. Удобнее использовать ту же аэрозольную смазку ASTROhim, которую можно легко нанести на любую поверхность.

Причина 5. Заедает поршень

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Еще одна проблема, которая может быть связана с суппортом тормоза, — заклинивший поршень. Чаще всего он заедает по тем же причинам, что и направляющие: смазка под пыльником высохла или собрала грязь.

Чтобы добраться до поршня, нужно снять суппорт, убрать с него колодки и скобы. Затем следует выдавить поршень — можно понажимать педаль тормоза до тех пор, пока не вылез край резинового пыльника. Смазка находится как раз под пыльником — нужно поддеть его, убрать старую смазку тряпкой и промазать новую. Затолкать поршень обратно можно руками либо с помощью инструментов: например, газового ключа.