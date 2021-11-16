11 плюсов и 2 особенности Chery Tiggo 4

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По идее, все, что есть в этой машине, должно сегодня выводить на ценник в районе двух миллионов. Но нет!

Он симпатичный

Дизайнерам Chery под руководством Джеймса Хоупа удалось сделать Tiggo 4 запоминающимся. Команде Хоупа в 2012 году впервые в истории китайского автопрома присвоили звание лучшего концепткара года за проект Chery TX. Кроссовер Tiggo 4 унаследовал многие его черты. У него похожие пропорции кузова и линия остекления, «мускулистые», раздутые колесные арки и большие колеса, светодиодная оптика спереди и сзади. Стильно выглядит и интерьер: минимум кнопок и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы в центре панели, прямые линии, визуально расширяющие пространство.

В России немаленький выбор цветов кузова: глубокий черный, огненно-красный, лазурный, искрящийся белый, ярко-оранжевый, стальной серый и серебристый серый.

Вместительный

Компактный снаружи, но просторный внутри кроссовер — мечта горожанина сегодня. Chery Tiggo 4 соответствует запросу. Благодаря колесной базе 2610 мм салон получился просторным и вместительным. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 литров.

Проходимый

Небольшие свесы, как спереди, так и сзади, и клиренс в 190 мм обеспечивают автомобилю достойную геометрическую проходимость.

Сертифицированный

Если кому-то объем багажного отсека покажется недостаточным (даже с учетом класса автомобиля — компактный кроссовер), у владельца Chery Tiggo 4 есть возможность организовать дополнительный объем для багажа, купив бокс на крышу. Рейлинги у модели штатные, во всех комплектациях. Сертифицировать их не нужно.

Антикоррозийный

При изготовлении кузова Chery Tiggo 4 используется оцинкованная сталь с низким содержанием углерода, обладающая высокой стойкостью к коррозии. Перед покраской для дополнительной защиты от коррозии, улучшения твердости и износостойкости металла на корпус наносится слой грунта на основе фосфата цинка. Применение технологии фосфатирования также способствует увеличению долговечности лакокрасочного покрытия. Такой подход позволяет производителю дать пятилетнюю гарантию на автомобиль или на 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Безопасный

При производстве Tiggo 4 используется пять сортов высокопрочной стали. Салон защищает силовая «клетка», а под полом салона — усиленные тройные лонжероны специальной формы, создающей эффект «разгибающей мышцы» при деформации во время ДТП.

Дисковая тормозная система быстра и эффективна. Тормозной диск открытого типа рассеивает большое количество тепла, вырабатываемого при интенсивном торможении. Тормозной путь со 100 км/ч составляет около 39,7 м, что отвечает современным требованиям безопасности.

Кроссовер оборудован новейшей системой курсовой устойчивости от Bosch версии 9.3, которая включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему динамической стабилизации (ESP), помощника при экстренном торможении (HBA), систему удержания при старте в гору (HSA), систему контроля тягового усилия (TCS) и систему снижения вероятности опрокидывания (RFM).

Теплый

Для комфортной эксплуатации в холодное время года в Tiggo 4 предусмотрен полный «зимний» пакет, включающий в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового и заднего стекол, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Для поддержания бесперебойного электропитания установлен генератор повышенной мощности.

В кроссоверах Tiggo 4 для российского рынка используются высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, уплотнители дверей и стекол, что позволяет удерживать тепло продолжительное время.

Экономичный и динамичный

На российском рынке трудно найти кроссовер такой же стоимости, который мог бы развивать 100 км/ч за 9,3 секунды. Chery Tiggo 4 может — если речь о версии с полуторалитровым турбодвигателем на 147 л.с. и роботизированной коробкой передач DCT6. Шасси настраивали специалисты британской компании Lotus Engeneering, и управляется он для кроссовера отлично. Подвески независимые: спереди — McPherson, сзади — многорычажка. И это неизменно, даже если автомобиль комплектуют атмосферными двигателями (1,5 на 113 л.с. и 2,0 на 122 л.с.). Первый из них сочетается с механической пятиступенчатой коробкой передач, второй — с вариатором, имитирующим семь ступеней.

Любопытно, что все двигатели (в том числе турбо) потребляют 92-й бензин. А средний расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,2 л до 8,2 л на 100 км пути в зависимости от версии.

Современный

Этот автомобиль нравится, в первую очередь, молодым покупателям, которые с легкостью осваивают электронику. В топовой комплектации Chery Tiggo 4 стоит 9-дюймовый сенсорный емкостной дисплей с технологией Cloudrive, на нем можно управлять и воспроизводить контент смартфона: навигационные программы, видеоролики, изображения, музыку, сообщения из мессенджеров и даже игры. Фоновой рисунок рабочего стола экрана мультимедиа можно менять, выбирая из предустановленных изображений, или загрузить свои.

Разнообразный

Когда Chery Tiggo 4 пришел в Россию, был выбор из трех комплектаций. Сегодня их семь.

В начальной комплектации Base автомобиль оснащают светодиодной оптикой с автоматическим включением фар в темное время суток и функцией Follow me home, центральным замком, электроусилителем рулевого управления электростеклоподъемниками, кондиционером, обогревом передних сидений, раздельной спинкой второго ряда, зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, системой ЭРА-ГЛОНАСС, парктрониками, системой мониторинга давления и температуры в шинах, полным набором электронных систем безопасности, передними подушками, системой удержания детских кресел Isofix, аудиосистемой, USB-разъемом, монитором с диагональю 3,5 дюйма.

В топовой комплектации Сosmo, помимо прочего, 18-дюймовые диски с алмазной шлифовкой, шторки безопасности, круиз-контроль, режим автоматической остановки и пуска двигателя, система Hands free с Bluetooth, доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто и так далее.

Доступный

По идее, все это должно стоить неплохих денег. Тем более сейчас, когда все автомобили подорожали чуть ли не вдвое. Но! Текущие цены на Tiggo 4 без учета скидок и дилерских накруток составляют от 1 139 900 до 1 519 900 рублей. Большинство конкурентов дороже.

И еще две особенности

В двух максимальных комплектациях Chery Tiggo 4 (Techno и Cosmo) реализована система распознавания жестов, что делает управление системой мультимедиа более интуитивным и позволяет повысить безопасность вождения. Жестами можно переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, а также управлять системой кондиционирования в салоне.

А в качестве опции для тех же комплектаций предлагается смарт-браслет, который не только работает как ключ дистанционного управления, но и следит за частотой пульса и сном, показывает напоминания и выдерживает погружение под воду до 30 метров. Вам точно нужен фитнес-браслет?

Подобные решения больше характерны для автомобилей премиальных брендов, а в классе компакт-кроссоверов практически недоступны. Тут Chery Tiggo 4 стоит особняком.