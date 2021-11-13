Мост с приводом — он сделает «зеленым» любой грузовик — журнал За рулем

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Мост с приводом — он сделает «зеленым» любой грузовик

Компания Allison представила в России ­семейство ведущих мостов eGen Power для ­электрических грузовиков.

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Это полноценные модули, позволяющие «зеленым» грузовикам снизить снаряженную массу и упростить конструкцию.

В зависимости от версии в конструкцию входят один или два электромотора и двухступенчатая коробка передач. Приводные валы при таком раскладе не нужны, ведь питание на мост подается по проводам.

Базовая версия 100D с двумя двигателями рассчитана на нагрузку до 10 т и выдает 881 силу пиковой мощности. Есть версия 130D той же мощности под массу до 13 т и исполнение 100S с одним электромотором (288 л.с. номинальной и 400 л.с. пиковой отдачи).

Компания уверяет, что мост можно установить на грузовик со стандартной конструкцией рамы. Иными словами, электрифицировать можно грузовик, спроектированный изначально как дизельный.

Мост с приводом — он сделает «зеленым» любой грузовик

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Фото: Allison

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