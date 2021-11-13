Это полноценные модули, позволяющие «зеленым» грузовикам снизить снаряженную массу и упростить конструкцию.
В зависимости от версии в конструкцию входят один или два электромотора и двухступенчатая коробка передач. Приводные валы при таком раскладе не нужны, ведь питание на мост подается по проводам.
Базовая версия 100D с двумя двигателями рассчитана на нагрузку до 10 т и выдает 881 силу пиковой мощности. Есть версия 130D той же мощности под массу до 13 т и исполнение 100S с одним электромотором (288 л.с. номинальной и 400 л.с. пиковой отдачи).
Компания уверяет, что мост можно установить на грузовик со стандартной конструкцией рамы. Иными словами, электрифицировать можно грузовик, спроектированный изначально как дизельный.
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Фото: Allison