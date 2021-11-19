«Белоручкам не беспокоиться»: мужики ответили, кому нужен УАЗ-«буханка»

Легендарная модель УАЗ-452 с многочисленными модификациями, она же «буханка», сходит с конвейера уже почти 60 лет.

Многим из современных автомобилистов совершенно непонятно, почему эти машины до сих пор выпускают и зачем вообще они нужны. Может, их надо чем-то заменить, наконец? Или хотя бы модернизировать? Вопросы резонные! Можно отвечать на них россыпью фактов, но так уже делали многие — и, в общем, безуспешно.

Поэтому мы решили дать слово тем, кто реально ездит на «буханке» — таковых, если верить статистике, немало. Давайте послушаем, что они говорят.

Для настоящих мужиков

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Пользователь Константин Анатольевич считает:

Этот автомобиль сделан для настоящих мужиков, которые интересуются всем и ведут самую активную жизнь. Нам не нужен комфорт, мы недавно стали понимать эти буржуазные словечки, вроде эргономики. Как говорится, белоручкам не беспокоиться. Мне в своей жизни уже приходилось ставить технику на постамент, и УАЗ более чем достоин быть увековеченным, Конструкторам Слава!!!!!

Живая легенда

dmitriyterynik тоже в восторге от «буханки»:

УАЗ-452 это машина — живая легенда. Не многие производители автомобилей могут похвастать таким долголетием выпускаемой определенной модели машины <...> Эта машина идеальна для путешествий, охоты и рыбалки, так как имеет довольно вместительные размеры, удобна для ночлега, есть возможность разместить большой багажник на крыше, поставить лебедку, и конечно же проехать там, где дорог нет, а только направления. Для работы и передвижения в сельской местности он конечно же тоже очень подходит

В пассажирском отсеке — семь раздельных кресел и столик, за которым уазоводы любят устра­ивать посиделки.

Изменения ни к чему

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Владелец уже второй буханки Вадим считает:

Буханка не изменилась со временем, может она сразу хорошо получилась и ей эти изменения ни к чему))) <...> В принципе авто доволен, знал что покупаю. Авто эксплуатируется в селе, привод Part-Time как никогда кстати, там и снега и грязи бывает по колено. УАЗ то, что надо!!!

Защита от гаишников

Пользователь с зашифрованным ником 12655673 считает, что «буханка» невидима для ГИБДД:

Сотрудники ГАИ интереса к машине практически не проявляют, в отличие от остальных грузовых машин и микроавтобусов. Видимо, оттого, что буханки в основном используются разного рода службами, редко для коммерческих целей, следовательно, поиметь с них особенно нечего, та же перспективность и в отношении потенциального терроризма. За все время всего 2 раза останавливали — на кпп при въезде в город — на легковой и то чаще.

Как водителя легковых авто меня еще восхищают возможности буксировки. Зацепил трос, и просто поехал, думаешь только, чтоб не оторвать чего у буксируемого случайно.

Да и вообще…. Высоко сижу, далеко гляжу…. Даже немного выше крузеров:-)))

Дзен-машина

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А вот Антон знает о «буханке» чуть больше, чем остальные:

Буханка — это машина для сильных духом (недаром ее логотип UAZ на руле в перевернутом виде чудом превращается в ZEN). Собрана она будто на коленке, а управляешь ей — ну чисто как танком. Поэтому просто не нужно сравнивать ее по комфорту с иномарками. Но зато она обладает воистину уникальной проходимостью, недостижимой для других 8- или 9-местных микроавтобусов (и при этом требуются права категории B). На ней можно ехать по лесовозной трассе, по дорогам, усеянным валунами размером с мяч, пересекать броды (до 50 см глубиной), заезжать в крутые горы по разбитой грунтовке (на понижающей передаче). Только по зыбучему песку без грязевых шин ездить не рекомендуется.

Свой шарм

Серега Питерский усмотрел в машине свой шарм:

Да, УАЗик несовершенный, да, у него есть свойственные только ему болезни. Но с другой стороны у него есть и своя особая притягательность, так сказать свой шарм. Который объединяет разных людей в одно слово УАЗОВОД. Эту притягательность нельзя объяснить, ей невозможно научить, её можно только почувствовать. Но она скрыта от тех, кто предвзято относится к данной марке. Этим словами я не оправдываю заводской брак, человеческую тупость и лень. Просто хочу сказать, что если откинуть понты, можно получать удовольствие даже не имея денег на крутую машину. Да имея УАЗ, вполне возможно получать удовольствие, но соблюдая одно правило: «УАЗ будет любить тебя, если ТЫ будешь любить УАЗ»

В честь 60-летия модели была выпущена эксклюзивная юбилейная версия «буханки» УАЗ‑220695-511-04 с двухцветной окраской кузова.

Крепче не бывает

Мнение о технике высказал skvolsk:

Крепче машины не существует выдерживает тройной перегруз. Теперь об отдельных узлах: мотор слабоватый но крутящий момент на низах неплохой, коробка крепкая но жестковата в управлении синхронизаторы не справляются. Мосты надёжные. Теперь о комфорте; эргономика никакая, легкость управления отсутствует, на месте руль не свернешь, если в грунте колеса. При езде ощущение что ты пятой точкой по асфальту едешь. Но в целом машиной доволен это мой домашний помощник альтернативы ему нет.

Простор для творчества

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Геннадий Шувалов увидел в машине еще пару плюсов:

Сломать не возможно, не надо только колеса огромные ставить. Широкий простор для творчества. На природе не нужна палатка. Запчасти, если вдруг понадобятся, что мало вероятно, в любой глубинке найдутся.

Проезжает где угодно

Александрович тоже в восторге:

Практичный, недорогой в обслуживании, вместительный салон и багажник по сравнению со свежими моделями такого исполнения. Зимой и летом проезжает где угодно. Отличный помощник как дачнику, так и любителям отдыха на природе, рыбакам и охотникам. Можно всей большой семьей с домашними животными передвигаться на большие расстояния. Запчасти и расходные материалы всегда в наличии в магазинах. Полный привод и пониженная передача удивят своей проходимостью не только новичка, но даже опытного водителя. В своей ценовой категории конкурентов я не вижу.

*** Адиль Ширинов Адиль Ширинов недавно недавно заявил в ответ на вопрос о перспективах модернизации «буханки»: — Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет… У нее есть свой жизненный цикл, просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой. Иными словами, машину продолжат выпускать в том виде, в каком она есть, до тех пор, пока остается спрос. В январе-июне 2021 года удалось реализовать 455 моделей семейства УАЗ-452, что сопоставимо с продажами Hunter — 547 штук.

А что вы думаете о «буханке»? Поделитесь мнением в комментариях!

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Фото: Sollers, depositphotos.com, ИТАР-ТАСС