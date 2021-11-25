А нужен ли автомобильной батарее заряд под повышенным напряжением?

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Одна из наиболее ответственных процедур, которую многие автовладельцы периодически проделывают с аккумулятором, — это его заряд. Между тем, по поводу того, как и какими приборами надо восполнять емкость стартерной батареи (АКБ), в интернете постоянно идут споры…

Очевидно, что речь прежде всего идет о 12-вольтовых аккумуляторах. В настоящее время их используют практически во всех современных легковушках, кроссоверах, внедорожниках, а также в микроавтобусах и малотоннажных грузовиках. Для заряда таких АКБ применяют либо автоматические зарядные устройства (ЗУ), либо приборы с предварительной установкой тока или напряжения. Как раз в отношении последних часто встает вопрос о том, какое максимальное напряжение надо выставлять при заряде стартерных батарей.

Например, одни владельцы машин утверждают, что напряжение заряда не должно превышать величину 14,4 В. Другие говорят, что его оптимальное значение может достигать 14,8–15 В. Ну а самые «продвинутые» водители считают, что и этого мало, а потому заряжать АКБ надо при напряжении не менее 16 В. При этом они ссылаются на некоторые модификации ЗУ с режимом 16-вольтового заряда, появившихся на рынке за последнее время.

Как видим, мнения пользователей по «зарядной» проблематике разнятся. Тогда как у самих производителей АКБ на этот счет давно выработаны вполне определенные рекомендации. Взять, к примеру, компанию TAB (Словения), одного из ведущих европейских производителей автомобильных батарей. Напомним, что эта фирма ежегодно поставляет в нашу страну несколько сот тысяч АКБ, среди которых особое место занимают популярные батареи одноименного бренда TAB, а также аккумуляторы марки Topla.

На основе кальция

Отметим, что основная масса поставляемых к нам словенских батарей — это так называемые кальциевые (Ca/Ca) источники тока. Они имеют ряд преимуществ в сравнении с обычными АКБ, в числе которых крайне малая степень саморазряда, низкий уровень электролиза воды, высокая антикоррозионная стойкость пластин, большие пусковые токи, способность выдерживать большое количество циклов заряда/разряда. Неудивительно, что, благодаря этим качествам, значительная доля кальциевых АКБ, включая батареи TAB и Topla, сегодня выпускается в необслуживаемом варианте (с символами SMF).

Особенность необслуживаемых стартерных аккумуляторов заключается в том, что они оснащены герметичной лабиринтной крышкой с системой возврата конденсата. Поэтому при эксплуатации и, что важно, при заряде они не требуют проверки плотности электролита или долива воды.

А вот у обслуживаемой батареи перед зарядом нужно вывинчивать пробку из каждой банки (фото выше). Это необходимо для контроля плотности и объема электролита и является обязательным требованием безопасности при обслуживании таких АКБ.

Как и чем лучше заряжать АКБ

К слову, требования безопасности при заряде АКБ всегда должны стоять на первом месте. Поскольку эта процедура представляет собой электрохимический процесс, сопровождающийся выделением газов, то, по правилам, она должна проводиться в хорошо проветриваемом, причем пожаробезопасном помещении. И обязательно при плюсовой (желательно в диапазоне 20–25 градусов) температуре. Только в этом случае будут обеспечиваться оптимальные условия для качественного заряда батареи и эффективного восполнения ее емкости.

Заряжать стартерные АКБ удобнее автоматическими зарядными устройствами

Вернемся к вопросу о том, какими приборами следует заряжать автомобильные аккумуляторы. Очевидно, что проще всего эта процедура выполняется с помощью автоматического ЗУ. Несомненное удобство большинства таких приборов в том, что они сами обеспечивают оптимальный режим заряда и автоматически меняют напряжение и ток в зависимости от степени заряженности батареи. Кстати, максимальное напряжение, которое выдают такие аппараты, не превышает 14,8–15 В, что также обусловлено требованиями безопасности.

Рекомендованные параметры

Отдельно стоит сказать о применении полуавтоматических «зарядок», имеющих режимы предустановки зарядного тока и напряжения. Напомним, что на таких ЗУ вручную должны выставляться те значения параметров, которые рекомендованы производителем АКБ. Это необходимо для обеспечения оптимального алгоритма заряда. Так, например, для большинства стартерных батарей Topla и TAB максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,8 В, а максимальное значение зарядного тока — одной десятой емкости батареи, указанной на ее этикетке. То есть, если емкость АКБ равна 65 А*ч, то максимальный ток заряда должен быть выставлен на значение 6,5 ампер.

Отметим, что стартерный аккумулятор считается полностью заряженным, если напряжение на его клеммах составляет не менее 12,8 В (фото выше). Важный момент: контролировать напряжение нужно не менее чем через 8–12 часов после отключения АКБ от зарядного устройства.

Теперь что касается 16-вольтового напряжения, о котором упоминалось выше. Его иногда применяют в сервис-центрах при восстановлении АКБ. Но лишь в строго определенных случаях и только как дополнение к основному заряду (читай выше) для некоторых типов аккумуляторов. Самостоятельно делать подобный «дозаряд» не рекомендуется, особенно для необслуживаемых батарей. Ведь в аккумуляторе, находящемся под напряжением свыше 16 В, идет более интенсивное газовыделение, которое визуально проконтролировать в герметичных SMF—аккумуляторах попросту невозможно.