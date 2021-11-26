Сколько месяцев копить на самую популярную машину (в России и в Европе)

Лада Гранта и Volkswagen Golf - две самые востребованные модели, но одна - в России, а вторая - в Германии.

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Большинство немцев могут позволить купить себе Volkswagen Golf, 150-сильная версия которого в Германии стоит от 28 665 евро (примерно 2,4 млн рублей), а в России — от 2 558 000 рублей. Кстати, 130-сильный Гольф, который в Россию не поставляется, на 1000 евро дешевле. При столь высоких, по нашим меркам, ценах в год немцы покупают около 120–130 тысяч экземпляров хэтчбека.

При этом далеко не каждый россиянин способен купить отечественную Ладу Гранту, которая рекламируется сегодня по цене от 559 900 рублей (в салонах она оказывается гораздо дороже). В год продается примерно столько же Грант, сколько и Гольфов в Германии.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов собрал данные и произвел интересный расчет того, чего стоит купить Гольф немцу, а россиянину — Гранту.

Оказалось, что при средней зарплате в 4000 евро житель Германии накопит на не самый простой 150-сильный VW Golf месяцев за восемь. Россиянину же со средней зарплатой в 42 тысячи рублей на покупку Гранты в приемлемой комплектации Luxe за рекламируемые 748 800 рублей придется откладывать всю получку на протяжении 17 месяцев.

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Не лучше дела обстоят и со стоимостью содержания. Страхование Гольфа, его заправка и уплата налогов забирают из бюджета немца порядка 2400 евро в год. Это лишь 5% доходов. Много это или мало? Это как если бы россиянин тратил на содержание автомобиля 25 тысяч в год. Но даже на страхование, заправку и транспортный налог за Гранты в нашей стране надо примерно 85 тысяч рублей — в 3,4 раза больше, чем в Германии за автомобиль более высокого класса. Это 17% доходов среднего россиянина.

Получается, что в Германии люди ездят на роскошных дешевках, а у нас — на дорогущих бюджетниках.

Статью со сравнением самих Volkswagen Golf и Lada Granta , а также старого Гольфа второго поколения и Лады Спутника читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Какая жизнь — такие машины», опубликованной в журнала «За рулем» №12/2021.