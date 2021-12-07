Тест на смекалку и знание ПДД — 50% ошибаются — журнал За рулем

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Тест на смекалку и знание ПДД — 50% ошибаются

На нерегулируемом перекрестке нужно быть вдвойне осторожным. Все это знают — и тем не менее нарушают. В основном, по невнимательности.

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На перекрестке встретились легковушка, грузовик и трамвай. В какой последовательности они проедут?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Тест на смекалку и знание ПДД — 50% ошибаются

Кто за кем проедет этот перекресток?

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