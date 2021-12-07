Тест на смекалку и знание ПДД — 50% ошибаются

На нерегулируемом перекрестке нужно быть вдвойне осторожным. Все это знают — и тем не менее нарушают. В основном, по невнимательности.

Материалы по теме Простейший маневр! Но ошибаются больше 50%. В чем подвох? На перекрестке встретились легковушка, грузовик и трамвай. В какой последовательности они проедут? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.