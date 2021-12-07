Материалы по темеПростейший маневр! Но ошибаются больше 50%. В чем подвох?
На перекрестке встретились легковушка, грузовик и трамвай. В какой последовательности они проедут?
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На перекрестке встретились легковушка, грузовик и трамвай. В какой последовательности они проедут?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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