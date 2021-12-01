Новая (необычная) Creta: такая нам нужна

Удлиненный паркетник Hyundai с трехрядным салоном поступил в продажу в Индии и Мексике.

В Индии длинная Крета называется Alcazar, а в Мексике ее знают под именем Creta Grand.

В обеих странах большая Creta исключительно переднеприводная, с полузависимой задней подвеской. В Мексике машину предлагают с 2,0-литровым атмосферником из семейства Nu в связке с 6‑ступенчатым автоматом. В Индии есть альтернатива — дизель 1.5 с «ручкой».

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Рецепт следующий: растягиваем на 150 мм колесную базу и добавляем 50 мм к заднему свесу. Получаем 2760 мм между осями и 4500 мм общей длины. Даже в трехрядной конфигурации салона для багажа декларируется 180 л (для сравнения: в Ларгусе 135 л). А если сложить последний ряд, багажник вырастет до 561 л.

Семиместная Крета богато оснащена: уже в базовой версии есть светодиодные фары, легкосплавные колесные диски размером 18", ММС с экраном 10,25", 6 подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, селектор режимов движения, беспроводная зарядка для телефона. В максимальной комплектации будет даже цифровая приборка, недоступная «короткой» Крете.

В Мексике новинка стоит от 455 000 до 498 000 песо (в пересчете на рубли это примерно 1,6–1,7 млн рублей).

Из функциональных отличий большой Креты — складные столики в спинках передних сидений и цифровая комбинация приборов с дисплеем на 10,25 дюйма.

В России удлиненную Крету брали бы скорее не за условные шестое и седьмое посадочные места, а за вместительный багажник. Хотя… Очень уж неоднозначной вышла внешность машины. Поэтому интересны официальные скетчи Креты для Индонезии. Корма у нее неотличима от российской, а вот спереди — копия старшего Туссана. Смотрится гораздо симпатичнее.

Не исключено, что в нашем представительстве, собрав отзывы о машине, уже задумались над рестайлингом.

Фото: Hyundai