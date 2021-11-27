ЗИМ за 20 000 000 рублей и еще 9 раритетных (и дорогих!) советских автомобилей

Рейтинг построили с оглядкой на средние цены, которые назначают за эти автомобили. Ведь чем выше цена, тем более редкая перед нами модель.

Правительственные ЗИЛы и Чайки в рейтинг не включили — это эксклюзивные машины, их частникам в СССР не продавали. И сейчас они наперечет, и стоят баснословно.

Но и среди более народных и массовых машин были те, которые делали небольшими и даже мизерными тиражами. Логично, что эти модели и сейчас встречаются особенно редко. Соответственно, и цены на них особенные.

10 место. Полноприводный Москвич-410

Цена: 900 000 рублей

Полноприводный Москвич-410Н.

Большая редкость — полноприводные Москвичи-410 (на базе Москвича-402 с мотором в 35 л.с.) и 410Н (на базе Москвича-407 с 45-сильным мотором и иными деталями отделки). Раритетами они стали от рождения. Интерес к предкам современных кроссоверов был большим, но завод нарастить производство не мог: в 1957–1961 годах сделали всего 7580 автомобилей.

В продаже таких машин сегодня немного. Состояние — ниже среднего. За рабочий, но требующий для приведения в чувство немало сил и средств экземпляр просят до 900 тысяч рублей, за совсем рухлядь — от 50 до 100 тысяч.

9 место. Полноприводная Победа ГАЗ-М72

Цена: 1 000 000 рублей

Один из самых редких отечественных автомобилей: ГАЗ-М72 — Победа с полным приводом.

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Редкая модификация Победы — полноприводная ГАЗ-М72, построенная на ходовой внедорожника ГАЗ-69. В 1955–1958 годах таких машин собрали всего 4677. Уже в 1956-м завод начал плавно переходить на выпуск Волги ГАЗ-21. А в 1958-м Победу, а заодно и ее полноприводную версию сняли с производства.

Сегодня редкие внедорожники менее престижны, чем кабриолеты. Поэтому цены на М72 колеблются от 300 тысяч до 1 млн рублей. Но сколько еще придется вложить средств, чтобы довести машину до идеала, сказать трудно.

8 место. Универсал Москвич-423

Цена: 1 300 000 рублей

Универсал Москвич-423Н встретишь нынче нечасто.

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Первый советский серийный универсал Москвич-423 выпускали с 1957 года на базе Москвича-402 с 35-сильным нижнеклапанным двигателем. Такие машины — истинные раритеты: до 1958 года изготовили лишь 1525 штук, и подавляющее большинство отправили в государственные структуры.

С 1958 по 1964 годы производили модернизированные Москвич-423Н и Москвич-424 с иными элементами отделки и новым верхнеклапанным двигателем в 45 л.с. Этих универсалов сделали более 29,5 тыс., но сохранилось их немного. За машины в приличном состоянии просят от 700 тысяч до 1,3 млн рублей, а за набор проржавевших деталей всего-то тысяч 40–60.

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