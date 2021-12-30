Салонный фильтр не засорится! Простое и дешевое решение — журнал За рулем

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Салонный фильтр не засорится! Простое и дешевое решение

Чересчур «дырявое» жабо не доставит проблем - просто загляните в магазин стройматериалов.

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У Kia Cerato второго поколения из-за крупных решеток на жабо мусор с ветрового стекла и капота попадал в салонный фильтр, который быстро засорялся.

В магазине строительных материалов я приобрел самоклеящуюся ленту для армирования шпаклевки и обклеил вентиляционные отверстия. Теперь мусор не забьет фильтр.

И. Галимуллин, Республика Татарстан

Салонный фильтр не засорится! Простое и дешевое решение

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Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.


Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


  • Присоска на стекле никогда не отвалится, если... Находка читателя «За рулем» — тут.
  • При необходимости защитить радиатор автомобиля всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
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Фото: И. Галимуллин

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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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