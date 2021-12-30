Салонный фильтр не засорится! Простое и дешевое решение

Чересчур «дырявое» жабо не доставит проблем - просто загляните в магазин стройматериалов.

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У Kia Cerato второго поколения из-за крупных решеток на жабо мусор с ветрового стекла и капота попадал в салонный фильтр, который быстро засорялся.

В магазине строительных материалов я приобрел самоклеящуюся ленту для армирования шпаклевки и обклеил вентиляционные отверстия. Теперь мусор не забьет фильтр.

И. Галимуллин, Республика Татарстан

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