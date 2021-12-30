Салонный фильтр не засорится! Простое и дешевое решение

У Kia Cerato второго поколения из-за крупных решеток на жабо мусор с ветрового стекла и капота попадал в салонный фильтр, который быстро засорялся.
В магазине строительных материалов я приобрел самоклеящуюся ленту для армирования шпаклевки и обклеил вентиляционные отверстия. Теперь мусор не забьет фильтр.
И. Галимуллин, Республика Татарстан
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Присоска на стекле никогда не отвалится, если... Находка читателя «За рулем» — тут.
- При необходимости защитить радиатор автомобиля всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: И. Галимуллин